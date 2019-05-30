索尼宣布成立新的制片公司PlayStation Productions，专门改编PlayStation游戏，索尼影业将协助发行这些影片。



PlayStation Productions制作公司的Logo









日前，索尼宣布成立新的制片公司PlayStation Productions，专门改编PlayStation游戏。但具体片目暂未公布。





PlayStation Productions的负责人Asad Qizilbash表示：“与其将我们的IP授权给别的影业，我们觉得更好的方法是我们自己开发、制作。其一，我们更加熟悉，另外我们也知道PlayStation的粉丝们爱什么。”





其它大部分的游戏公司的做法是，把IP授权给制作公司，但是索尼决定要自己做。另外，姐妹公司索尼影业可以协助发行。











索尼互娱全球工作室主席Shawn Layden表示：“我们看了看漫威如何拍摄漫画书，让这变成电影世界最大的事件。不敢说我们在追随他们的脚步，但是确实，我们从中获得了灵感。”





负责游戏开发和销售的索尼互娱一直是索尼公司最赚钱的部门之一，比拍电影要赚钱得多。根据2018年财报数据，互娱创造利润约27.9亿美元，影业约4.89亿美元（已经比前年大涨了30%）。











索尼游戏和电影之间的联动将更加紧密。