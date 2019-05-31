网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

皮克斯动画《向前》首曝海报&预告片

独角兽翻垃圾龙当宠物 魔法奇幻世界首现真容

2019-05-31 09:59:48 来源：Mtime时光网

皮克斯动画新作《向前》首曝海报和预告片，导演口中“幻想与真实生活相结合”的奇幻世界首露真容。

《向前》首款海报曝光

　　时光网讯 皮克斯动画电影《向前》曝光首款海报和预告片。一个各种魔法生物像现代人一样生活的奇幻世界首露阵容。就像导演此前描述，这个故事是“幻想与真实生活的结合”。天上有两个月亮，地上有独角兽在翻垃圾，当现代“人”的日常生活充满了奇幻与魔法，养一条龙做宠物是什么感觉？这部动画电影可能会给你一个答案。

　　《向前》由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆执导。导演此前透露影片的故事里会拥有精灵和那种画在70年代货车侧面涂鸦中的内容。而此次曝光的海报也印证了这一说法。海报中车身侧面的涂鸦十分抢眼，而一对“蓝精灵”兄弟将开启一次全新的魔法冒险旅程。

　　斯坎隆还表示影片的灵感来源于他和他兄弟之间的关系，是一次“更私人化、更具真实感”的创作，而这也正是皮克斯未来的创作方向。

　　该片配音演员阵容强大，包括“星爵”克里斯·帕拉特与“荷兰弟”汤姆·赫兰德、朱莉娅·路易斯-德利法斯和奥克塔维亚·斯宾瑟。定档2020年3月6日。

　　同时，索尼新片《宇宙巨人希曼》也在今天曝光了首款海报，主打片名LOGO。“希曼”最早一款玩具，后来在1983年~1985年推出了同名动画剧集，火遍全球。动画剧集曾在引进到中国内地，成为80后一代人的集体回忆。


《宇宙巨人希曼》首款海报

　　这部由诺亚·琴蒂内奥主演的索尼新片，由艾伦·尼、亚当·尼兄弟执导。影片故事发生在艾特尼亚星，聚焦可以变身为“宇宙巨人”希曼的亚当王子与“骷髅王”之间的对抗。大卫·S·高耶操刀剧本并任监制。影片北美定档2021年3月5日。

　　此外，吉姆·贾木许导演的《丧尸未逝》也曝光了一组角色海报。该片刚刚在戛纳电影节作为开幕片进行首映，并将于6月14日北美上映。影片的主演阵容包括比尔·默瑞、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿、科洛·塞维尼等。



   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 向前 宇宙巨人希曼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

觅法奇程

觅法奇程 (2020)

0.0

导演：丹·斯坎隆

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

宇宙巨人希曼

宇宙巨人希曼 (2021)

-1.0

导演：艾伦·尼

主演：凯南·鲁兹

在线播放

丧尸未逝

丧尸未逝 (2019)

0.0

导演：吉姆·贾木许

主演：亚当·德赖弗

在线播放

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得首个戛纳金棕榈大奖

《好莱坞往事》颗粒无收 班德拉斯获封影帝

30
第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得..
3

“权游”欢乐幕后照：史塔克天团出道

龙妈扎心留影 囧雪当化妆师 某角色原本不会死

14
有剧透！《娱乐周刊》与剧组主创分别曝光第八季的工作照..
4

舒淇鹿晗主演科幻片《上海堡垒》定档8.9

国产科幻片能否出现下一个《流浪地球》？

5
由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日..
5

再见！《复联4》正式下映密钥无延期

史无前例狂欢画上句点 内地打破30多项纪录

今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟..

查看更多