皮克斯动画新作《向前》首曝海报和预告片，导演口中“幻想与真实生活相结合”的奇幻世界首露真容。





《向前》由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆执导。导演此前透露影片的故事里会拥有精灵和那种画在70年代货车侧面涂鸦中的内容。而此次曝光的海报也印证了这一说法。海报中车身侧面的涂鸦十分抢眼，而一对“蓝精灵”兄弟将开启一次全新的魔法冒险旅程。





斯坎隆还表示影片的灵感来源于他和他兄弟之间的关系，是一次“更私人化、更具真实感”的创作，而这也正是皮克斯未来的创作方向。





该片配音演员阵容强大，包括“星爵”克里斯·帕拉特与“荷兰弟”汤姆·赫兰德、朱莉娅·路易斯-德利法斯和奥克塔维亚·斯宾瑟。定档2020年3月6日。











《宇宙巨人希曼》首款海报 《宇宙巨人希曼》首款海报





这部由诺亚·琴蒂内奥主演的索尼新片，由艾伦·尼、亚当·尼兄弟执导。影片故事发生在艾特尼亚星，聚焦可以变身为“宇宙巨人”希曼的亚当王子与“骷髅王”之间的对抗。大卫·S·高耶操刀剧本并任监制。影片北美定档2021年3月5日。















