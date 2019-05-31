时光网讯
皮克斯动画电影《向前》曝光首款海报和预告片。一个各种魔法生物像现代人一样生活的奇幻世界首露阵容。就像导演此前描述，这个故事是“幻想与真实生活的结合”。天上有两个月亮，地上有独角兽在翻垃圾，当现代“人”的日常生活充满了奇幻与魔法，养一条龙做宠物是什么感觉？这部动画电影可能会给你一个答案。
《向前》由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆执导。导演此前透露影片的故事里会拥有精灵和那种画在70年代货车侧面涂鸦中的内容。而此次曝光的海报也印证了这一说法。海报中车身侧面的涂鸦十分抢眼，而一对“蓝精灵”兄弟将开启一次全新的魔法冒险旅程。
斯坎隆还表示影片的灵感来源于他和他兄弟之间的关系，是一次“更私人化、更具真实感”的创作，而这也正是皮克斯未来的创作方向。
该片配音演员阵容强大，包括“星爵”克里斯·帕拉特与“荷兰弟”汤姆·赫兰德、朱莉娅·路易斯-德利法斯和奥克塔维亚·斯宾瑟。定档2020年3月6日。
同时，索尼新片《宇宙巨人希曼》
也在今天曝光了首款海报，主打片名LOGO。“希曼”最早一款玩具，后来在1983年~1985年推出了同名动画剧集，火遍全球。动画剧集曾在引进到中国内地，成为80后一代人的集体回忆。
《宇宙巨人希曼》首款海报
这部由诺亚·琴蒂内奥主演的索尼新片，由艾伦·尼、亚当·尼兄弟执导。影片故事发生在艾特尼亚星，聚焦可以变身为“宇宙巨人”希曼的亚当王子与“骷髅王”之间的对抗。大卫·S·高耶操刀剧本并任监制。影片北美定档2021年3月5日。
此外，吉姆·贾木许导演的《丧尸未逝》
也曝光了一组角色海报。该片刚刚在戛纳电影节作为开幕片进行首映，并将于6月14日北美上映。影片的主演阵容包括比尔·默瑞、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿、科洛·塞维尼等。