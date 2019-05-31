在预告片中，蚩尤化作凶猛的蛟龙为非作歹、张天师设坛作法请出关公力保苍生的传说得以呈现。





在预告片中，蚩尤化作凶猛的蛟龙为非作歹、张天师设坛作法请出关公力保苍生的传说得以呈现。关公为了天下黎民百姓而降世显灵，与恶龙天上地下殊死搏斗的场面惊天动地。此外，刘关张三兄弟桃园结义、三国征战的场景等也初显峥嵘。





先导预告片中青面獠牙的蛟龙蚩尤危害百姓，身跨赤兔马、手持青龙偃月刀的关公威风凛凛从天而降，与恶龙进行激烈交战。其实关羽封圣显灵的神话传说，千百年来在《三国演义》和民间早已广为流传。本片通过动画影片的形式，使得关羽擒青龙获宝刀、大战恶龙蚩尤等诸多神话首现大银幕上。





而关羽之所以被尊崇为“财神”，也与此次大战蚩尤有关。据史料记载，北宋时期，占到朝廷年财政收入六分之一的解州盐池发生灾变，龙虎山张天师“推举”关羽讨伐蚩尤，“如此五日，方云收雾散，天晴日朗，盐池水如故”。因此，关羽在被广为信仰的“军神”、“战神”之外，又多了个“国家经济财富保护神”的身份。加上明清以来晋商发展壮大，“财神”形象更加深入人心。





















据悉，《武圣关公》是蔡志忠担纲总导演历时5年制作而成。曾获金马奖最佳动画片导演的蔡志忠，一直活跃在动画领域。自1981年凭借动画电影《七彩卡通老夫子》创当时年度台湾地区电影最高票房纪录以来，蔡志忠陆续创作了《乌龙院》、《六祖坛经》、《庄子说》、《五子说》、《蔡志忠中国经典动画系列》、《天眼传奇》等诸多传统文化题材的动画作品。





他不仅用漫画形式诠释和传播中华文化，并且绘制演绎了诸多的民间传说和历史题材漫画。《鬼狐仙怪》、《封神榜》、《白蛇传》、《聊斋志异》、《西游记》、《水浒传》、《三国志》等等都由他绘制出了漫画版本。早在漫画《三国志》中，蔡志忠就对三国时期的人物典故有着独到理解，《武圣关公》则是他首次将三国题材搬上银幕的动画电影。



