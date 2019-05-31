网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

国漫《武圣关公》曝预告定档7.26

关羽大战蚩尤!名家蔡志忠担任总导演

2019-05-31 10:04:46

在预告片中，蚩尤化作凶猛的蛟龙为非作歹、张天师设坛作法请出关公力保苍生的传说得以呈现。
　　时光网讯   由国漫名家蔡志忠担任总导演的三国题材动画电影《武圣关公》，首发先导预告片，正式宣布于7月26日暑期间上映。而这一天正是关公第1859周年诞辰日。

　　在预告片中，蚩尤化作凶猛的蛟龙为非作歹、张天师设坛作法请出关公力保苍生的传说得以呈现。关公为了天下黎民百姓而降世显灵，与恶龙天上地下殊死搏斗的场面惊天动地。此外，刘关张三兄弟桃园结义、三国征战的场景等也初显峥嵘。

　　先导预告片中青面獠牙的蛟龙蚩尤危害百姓，身跨赤兔马、手持青龙偃月刀的关公威风凛凛从天而降，与恶龙进行激烈交战。其实关羽封圣显灵的神话传说，千百年来在《三国演义》和民间早已广为流传。本片通过动画影片的形式，使得关羽擒青龙获宝刀、大战恶龙蚩尤等诸多神话首现大银幕上。

　　而关羽之所以被尊崇为“财神”，也与此次大战蚩尤有关。据史料记载，北宋时期，占到朝廷年财政收入六分之一的解州盐池发生灾变，龙虎山张天师“推举”关羽讨伐蚩尤，“如此五日，方云收雾散，天晴日朗，盐池水如故”。因此，关羽在被广为信仰的“军神”、“战神”之外，又多了个“国家经济财富保护神”的身份。加上明清以来晋商发展壮大，“财神”形象更加深入人心。






　　据悉，《武圣关公》是蔡志忠担纲总导演历时5年制作而成。曾获金马奖最佳动画片导演的蔡志忠，一直活跃在动画领域。自1981年凭借动画电影《七彩卡通老夫子》创当时年度台湾地区电影最高票房纪录以来，蔡志忠陆续创作了《乌龙院》、《六祖坛经》、《庄子说》、《五子说》、《蔡志忠中国经典动画系列》、《天眼传奇》等诸多传统文化题材的动画作品。

　　他不仅用漫画形式诠释和传播中华文化，并且绘制演绎了诸多的民间传说和历史题材漫画。《鬼狐仙怪》、《封神榜》、《白蛇传》、《聊斋志异》、《西游记》、《水浒传》、《三国志》等等都由他绘制出了漫画版本。早在漫画《三国志》中，蔡志忠就对三国时期的人物典故有着独到理解，《武圣关公》则是他首次将三国题材搬上银幕的动画电影。

   编辑：hello王小羊

关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

武圣关公

武圣关公 (2019)

0.0

导演：蔡志忠

在线播放

蔡志忠

蔡志忠

Zhizhong Cai

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得首个戛纳金棕榈大奖

《好莱坞往事》颗粒无收 班德拉斯获封影帝

30
第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得..
3

“权游”欢乐幕后照：史塔克天团出道

龙妈扎心留影 囧雪当化妆师 某角色原本不会死

14
有剧透！《娱乐周刊》与剧组主创分别曝光第八季的工作照..
4

舒淇鹿晗主演科幻片《上海堡垒》定档8.9

国产科幻片能否出现下一个《流浪地球》？

5
由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日..
5

再见！《复联4》正式下映密钥无延期

史无前例狂欢画上句点 内地打破30多项纪录

今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟..

查看更多