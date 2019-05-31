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上影节将展映“辛德勒”等杜比视界影片

杜比影院版《一代宗师》6月全球首映

2019-05-31 10:08:52 来源：Mtime时光网

杜比影院版（杜比视界+杜比全景声）《一代宗师》将于六月上海国际电影节期间进行全球首映。
      时光网讯 随着上海电影放映厅设备的不断更新，观众对于银幕的要求进一步提高。上海国际电影节对于电影新技术一向保有高度敏锐感，在2018年便开设了“杜比视界”单元。今年，第22届上海国际电影节的“杜比视界”单元将归入全新开辟的“SIFF新视野”（SIFF VISION）大单元。


2018年《辛德勒的名单》发行了25周年杜比影院版

      本届上海国际电影节特别展映杜比视界格式的七部影片，分别是：经典名作《辛德勒的名单》；改编自恐怖之王史蒂芬·金的全新暗黑版《宠物坟场》；“《招魂》宇宙”的《安娜贝尔2：诞生》《修女》；“使命召唤”式的打怪片《霸主》；纤毫之中见武林的《一代宗师》；和展现最凛冽冷兵器打斗场面的《绣春刀II：修罗战场》

      特别值得一提的是，杜比影院版（杜比视界+杜比全景声）《一代宗师》将于六月上海国际电影节期间进行全球首映。

宠物坟场
Pet Sematary
2019年



      一家人搬至一个小镇，发现了一座宠物坟场，厄运悄悄逼近。本片充分忠于恐怖之王史蒂芬·金的同名原著，基于1989年玛丽·兰伯特经典版进行改编。恐怖片导演双档凯文·库尔施和丹尼斯·维德迈尔（《闪亮的眼睛》）巧妙嵌入上世纪七十年代美国卡通片形式制造富有仪式感的噩梦，柔和色调下利用大量倒叙与交叉剪辑的方式，跳跃于幻觉与现实间，致使不安的氛围得到全新升级，带来穿透黑暗的绝望和绝对意料之外的狡黠境地。

安娜贝尔2：诞生
Annabelle: Creation
2017年



      1943年，制娃商痛失七岁女儿，十二年后，一群无家可归的孤儿们在其家得到庇护，不料噩梦随之开始。本片是著名导演温子仁开创“《招魂》宇宙”的第四部作品，内容是《安娜贝尔》的前传，由以《关灯后》成名的恐怖导演新秀大卫·F·桑德伯格执导。桑德伯格跳脱传统恐怖片制作模式，借鉴《邪屋》（1963）的心理悬疑拍摄手法，独辟蹊径地以复古明亮的色调展现不溅一滴血的阴邪恐惧。影片上映后，全球票房劲收3.06亿美元，安娜贝尔一跃成为最卖座的银幕恐怖娃娃之一。

修女
The Nun
2018年



      《安娜贝尔2：诞生》的续集，“《招魂》宇宙”的第五部作品，讲述发生在1950年代，因一起罗马尼亚修道院修女自杀案牵连出一桩棘手灵异案件。本片以探险式的叙事手法，揭开《招魂》系列中忽隐忽现的恶鬼修女的前世今生。摄制组于胡内多阿拉的哥特式华丽建筑科尔温城堡搭棚拍摄，拍摄过程中数次遇到突发事件被打断，耗时近七个月才得以完成。最终收获3.65亿美元票房，成为该系列的票房桂冠。

霸主
Overlord 
2018 年



      二战时期诺曼底登陆之时，美军潜入敌方阵营欲完成爆破任务，不料发现了德军的惊天秘密。本片由科幻大神J·J·艾布拉姆斯监制，以战争为背景，注入科幻超自然元素，借由《使命召唤》式的闯关叙事模式，制造扭曲的人性恐惧。与传统科幻电影不同，本片采用流畅长镜头、震撼的爆破视效和主观视角镜头，呈现身临其境、极致真实的战争场面。亦犹如一本道德指南，在复杂的多线人物结构下，探讨暴力与和平的关系。

绣春刀II：修罗战场
Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield
2017年



      锦衣卫沈炼在一次扫除乱党行动中，为救画师而杀了同僚，引来杀身之祸。本片是导演路阳继《绣春刀》后耗费三年打造的续集，由宁浩担任监制，仅保留前作张震等两位主要角色，将故事背景嵌入明朝权谋斗争的大历史中。片中大量冷兵器的设计参考了历史文献，糅合兵法概念进行动作设计，结合现代跑酷元素，追求升级版的干净利落打斗场面。荣获2017年金马奖最佳动作设计奖。

      友情提示：导演路阳将出席《绣春刀II：修罗战场》，为观众做观影导赏。

辛德勒的名单
Schindler's List 
1993年



      取材自真人真事，讲述了德国商人辛德勒在纳粹占领波兰期间，以一己之力救下1200名犹太人的故事。黑白纪实风格既真实重现了人类文明史上的一大噩梦，又颂扬了艰难生存环境中未曾泯灭的人性之光。影片荣获奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳摄影、最佳配乐等七项大奖。2018年，影片发行了25周年纪念4K版、杜比影院版和杜比全景声三个版本，上海国际电影节在本届展映中将展映前两个版本。

      友情提示：为了让观众没有任何干扰地沉浸在杜比视界无以伦比的视效画面中，本次SIFF君大胆尝试，为观众准备了唯一一场没有中文字幕、原汁原味的版本，看看你能不能接受这个挑战？看完全场的观众还会有小惊喜哦。。

一代宗师
The Grandmaster
2013年



      早在拍摄《春光乍泄》时，王家卫看阿根廷报摊上有李小龙封面的杂志，就想拍摄关于李小龙师父叶问的电影，但真正拍出来已是15年后的事了。《一代宗师》的确是关于叶问的电影，也是中华武林的众生相，更是一幅幅生动、真实的民国画卷。影片于2013年1月上映后创下王家卫电影在内地市场的最好成绩，章子怡凭借宫二这一角色更是拿奖拿到手软。本届上海国际电影节展映的《一代宗师》杜比视界版将是这个版本的全球首映。在该版本试片阶段，连导演本人都非常期待能观赏全片。

   编辑：羊羊

关键词： 杜比视界 辛德拉的名单 一代宗师
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一代宗师 (2013)

7.8

导演：王家卫

主演：梁朝伟 章子怡

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