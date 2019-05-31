作为俄罗斯名副其实的票房口碑神作，《绝杀慕尼黑》曾以30亿卢布创下俄罗斯影史本土电影票房纪录，并获得海外多家知名媒体推荐。

终极海报 时光网讯 俄罗斯票房口碑神作 俄罗斯票房口碑神作 《绝杀慕尼黑》 将于6月1日在全国开启大规模超前点映，其中更有多场主题特色观影活动，观众们可以提前在影院体验影片带来的高燃震撼。影片将于6月13日正式登陆全国各大院线。





《绝杀慕尼黑》根据真实历史事件改编，还原了美苏冷战时期世界体育史上一场极具争议的比赛。1972年，冷战中的两个超级大国美国和苏联相遇在慕尼黑奥运会的男篮决赛，面对着连续36年未尝败绩的美国队，苏联队在教练加兰任带领之下团结一心，在赛场上顶住压力战斗到最后一秒。





作为俄罗斯名副其实的票房口碑神作，《绝杀慕尼黑》曾以30亿卢布创下俄罗斯影史本土电影票房纪录，并获得海外多家知名媒体推荐。6月1日电影开启大规模点映后，观众将有机会提前看到美苏两个超级大国在慕尼黑赛场上的燃爆对决。





终极预告 在此期间，本片还将在北京、上海、广东、山东、重庆、四川、湖北、江苏、福建、辽宁、黑龙江等省市举办特色主题观影场。如在济南请来雄壮威武的“山东大汉”，以硬汉气质点燃观影现场；成都网罗了“高颜值小仙女”前来观影，受到燃爆气质感染，成都软妹一秒变女王……此外更有情侣专场、小鲜肉专场、大灌篮专场等，场场趣味十足。





电影《绝杀慕尼黑》全国预售现已开启，想要提前走进影院观看这部电影的朋友不要错过机会。

编辑：hello王小羊