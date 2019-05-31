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迪士尼将拍真人版《白雪公主》电影

"超凡蜘蛛侠"导演加盟 "爱乐之城"搭档写新歌

2019-05-31 11:40:12 来源：Mtime时光网

迪士尼将把1937年经典动画《白雪公主与七个小矮人》拍成真人版大电影，曾经执导《超凡蜘蛛侠》系列的导演马克·韦布有望担任导演。

　　时光网讯 迪士尼将把1937年经典动画《白雪公主与七个小矮人》再次搬上银幕，推出真人版大电影。根据《综艺》杂志独家报道，曾经执导《超凡蜘蛛侠》系列的导演马克·韦布《天才少女》《和莎莫的500天》）正与迪士尼协商，有望担任导演。

　　迪士尼也在同《火车上的女孩》编剧艾琳·威尔逊协商，希望由她来为真人版《白雪公主》创作剧本。真人版将在动画版的故事与音乐基础上进行扩展与加工。

　　为《阿拉丁》撰写茉莉公主觉醒之歌“Speechless”的《爱乐之城》词曲搭档本吉·帕塞克、贾斯汀·保罗再次被迪士尼招募，他俩将为白雪公主继续创作新歌。


　　作为家喻户晓的经典童话，《白雪公主》已经有过许多真人电影与动画电影版本。2012年更是出现了两部真人白雪公主电影对垒的局面（《白雪公主之魔镜魔镜》《白雪公主与猎人》），影片中的白雪公主分别由小花旦莉莉·柯林斯与克里斯汀·斯图尔特饰演。

   编辑：Joker

关键词： 白雪公主 迪士尼
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