时光网讯
风靡全球的动画冒险电影《愤怒的小鸟2》
近日官宣，美国饶舌天后“麻辣鸡”妮琪·米娜
（Nicki Minaj）将为新角色“Pinky”配音。这只新小鸟不仅有着闪亮的粉色造型，更是手握麦克风、魅力十足，与喜欢粉色的妮琪·米娜十分相配，可谓“本色”出演。影片将于8月14日登陆北美。
这是妮琪·米娜继为《冰川时代4》
配音后，再次参与电影的配音工作。更有网友根据小鸟的麦克风造型大胆猜测，妮琪·米娜有可能为电影献唱原声音乐，但官方尚未发布相关消息。
电影《愤怒的小鸟2》作为续集，制作全面升级，不仅由《冰川时代》
系列编剧打造全新故事，配音阵容也继续保持高水准。
《一条狗的使命》中狗狗“贝利”的配音演员乔什·加德，权游“小恶魔”彼特·丁拉基、《功夫熊猫2》
配音演员丹尼·麦克布耐德，以及著名喜剧演员杰森·苏戴奇斯悉数回归继续为影片献声。
乔什·加德将继续献声急性子的贱萌黄鸟“飞镖黄”，在刚刚闭幕的戛纳电影节上，加德表示：《愤怒的小鸟2》“值得所有人好好期待，这会是一部非常有趣的续集”。
此外，曾为《欢乐好声音》
献声的莱斯莉·琼斯、曾获金球奖的蕾切尔·布鲁姆以及出演过漫威电影《黑豹》
的斯特尔林·K·布朗三位演员也加盟《愤怒的小鸟2》的配音工作。
据悉，在新作中胖红和捣蛋猪遭遇新反派，多年宿敌不得不搁置争端，化敌为友、结盟对抗恶势力，开启全新的冒险。飞镖黄、炸弹黑、小小鸟等经典角色也将悉数回归。
编辑：hello王小羊