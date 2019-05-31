《愤怒的小鸟2》近日官宣，美国饶舌天后“麻辣鸡”妮琪·米娜（Nicki Minaj）将为新角色“Pinky”配音。

























乔什·加德将继续献声急性子的贱萌黄鸟“飞镖黄”，在刚刚闭幕的戛纳电影节上，加德表示：《愤怒的小鸟2》“值得所有人好好期待，这会是一部非常有趣的续集”。









据悉，在新作中胖红和捣蛋猪遭遇新反派，多年宿敌不得不搁置争端，化敌为友、结盟对抗恶势力，开启全新的冒险。飞镖黄、炸弹黑、小小鸟等经典角色也将悉数回归。





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