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“麻辣鸡”妮琪米娜加盟《愤怒的小鸟2》

美国饶舌天后有望为电影献唱原声音乐

2019-05-31 11:17:11 来源：Mtime时光网

《愤怒的小鸟2》近日官宣，美国饶舌天后“麻辣鸡”妮琪·米娜（Nicki Minaj）将为新角色“Pinky”配音。
　　时光网讯  风靡全球的动画冒险电影《愤怒的小鸟2》近日官宣，美国饶舌天后“麻辣鸡”妮琪·米娜（Nicki Minaj）将为新角色“Pinky”配音。这只新小鸟不仅有着闪亮的粉色造型，更是手握麦克风、魅力十足，与喜欢粉色的妮琪·米娜十分相配，可谓“本色”出演。影片将于8月14日登陆北美。




　　这是妮琪·米娜继为《冰川时代4》配音后，再次参与电影的配音工作。更有网友根据小鸟的麦克风造型大胆猜测，妮琪·米娜有可能为电影献唱原声音乐，但官方尚未发布相关消息。

　　电影《愤怒的小鸟2》作为续集，制作全面升级，不仅由《冰川时代》系列编剧打造全新故事，配音阵容也继续保持高水准。

　　《一条狗的使命》中狗狗“贝利”的配音演员乔什·加德，权游“小恶魔”彼特·丁拉基、《功夫熊猫2》配音演员丹尼·麦克布耐德，以及著名喜剧演员杰森·苏戴奇斯悉数回归继续为影片献声。

　　乔什·加德将继续献声急性子的贱萌黄鸟“飞镖黄”，在刚刚闭幕的戛纳电影节上，加德表示：《愤怒的小鸟2》“值得所有人好好期待，这会是一部非常有趣的续集”。

　　此外，曾为《欢乐好声音》献声的莱斯莉·琼斯、曾获金球奖的蕾切尔·布鲁姆以及出演过漫威电影《黑豹》的斯特尔林·K·布朗三位演员也加盟《愤怒的小鸟2》的配音工作。

　　据悉，在新作中胖红和捣蛋猪遭遇新反派，多年宿敌不得不搁置争端，化敌为友、结盟对抗恶势力，开启全新的冒险。飞镖黄、炸弹黑、小小鸟等经典角色也将悉数回归。

   编辑：hello王小羊

关键词： 妮琪米娜 愤怒的小鸟2
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