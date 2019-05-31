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梁咏琪罗永昌现身呼吁关爱导盲犬

治愈电影《小Q》展现中国版爱与忠诚

2019-05-31 11:28:53 来源：Mtime时光网

电影《小Q》改编自感动亚洲3亿读者的小说《再见了，可鲁》，讲述聪明伶俐的拉布拉多猎犬小Q，从出生到被培训成一只导盲犬，终其一生为人类服务的感人故事。
　　时光网讯 罗永昌执导，任达华梁咏琪罗仲谦杨采妮袁姗姗等十余位两岸明星主演的导盲犬题材治愈系电影《小Q》将于8月1日正式登陆全国院线。

　　影片“我愿意与导盲犬同行”全国路演活动已于5月27日开启，日前导演罗永昌携主演梁咏琪，及中国第一只导盲犬的使用者连勤，走进深圳、广州多所高校、商场及导盲犬学校，现身地铁、咖啡店等公共场所，呼吁大家关爱、接纳导盲犬。



　　电影《小Q》改编自感动亚洲3亿读者的小说《再见了，可鲁》，讲述聪明伶俐的拉布拉多猎犬小Q，从出生到被培训成一只导盲犬，终其一生为人类服务的感人故事。影片在原著基础上完美融入更多中国本土元素，呈现导盲犬小Q对主人的“爱与忠诚”。

　　路演活动中导演罗永昌及主演梁咏琪跟大家分享了影片拍摄时跟小Q的相处经历，并通过“导盲犬知识竞答”、“导盲犬体验”等互动让同学们进一步认识到导盲犬对于社会的重要意义，互动环节后学生直言“体验了才知道视障人群对导盲犬的依赖，愿意与导盲犬共同出行”。

　　同时，中国第一只导盲犬的使用者连勤老师也深情讲述了自己与导盲犬之间的故事，一位同学表示“狗狗是我最好的伙伴，每天都陪着我，真的是我们家庭的一部分”。

　　而另外一名被cue的女同学在讲到自家狗狗“陪伴了我们很多，现在它不在了”的时候已经泣不成声，主演梁咏琪化身大姐姐连忙安慰同学“生命就是这样，有长有短，我们能够照顾它们一辈子也是我们的福分”，贴心程度max。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小Q
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