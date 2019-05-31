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"X战警：黑凤凰"主创体验中国京剧

“一美”合影“诸葛亮”苏菲·特纳穿凤袍

2019-05-31 11:25:20 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》剧组的中国宣传之旅在继续，几位主创在昨天来到北京戏楼，亲自体验中国“国粹”京剧的华彩魅力。

主创谈《X战警》情结

　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》今日发布全新视频，次代X战警阵容的各位主创走心分享自己与《X战警》的渊源，可谓情怀满格。

　　此外，剧组的中国宣传之旅也在继续，几位主创在昨天来到北京戏楼，亲自体验中国“国粹”京剧的华彩魅力。《X战警：黑凤凰》将于6月6日正式上映，预售现已全面开启。   

　　今日发布的这支视频在5月29日的“泽维尔天才青少年学校毕业典礼——《X战警：黑凤凰》中国首映礼”上作为最后的彩蛋放出，瞬间引爆粉丝热情。



　　在视频中，各位主创谈到了自己的《X战警》情结。“万磁王”迈克尔·法斯宾德表示自己看的该系列第一部电影就是2000年的《X战警》；新晋加盟的杰西卡·查斯坦和“暴风女”亚历山德拉·西普不约而同地表示人们之所以喜欢《X战警》系列电影，是因为它“是一个关于少数群体的故事”、“他们代表了社会中的边缘群体。

　　”从《X战警：第一战》起陪伴大家走过近10年的“魔形女”詹妮弗·劳伦斯和“野兽”尼古拉斯·霍尔特则表达了对于加入这一传奇超英IP的激动与感激，令人感触良多。   




　　经历了首映礼的狂欢，5月30日，导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、主演詹姆斯·麦卡沃伊、苏菲·特纳、泰伊·谢里丹和伊万·彼得斯继续宣传，开启了体验中国传统文化之旅，他们来到雕梁画柱、古香古色的老北京戏楼，现场品尝老北京小吃，欣赏经典京剧名段。

　　演出结束后，几位主创还兴奋地上台与粉墨亮相的京剧角色合了影——这些京剧角色与几位主演在《X战警》中饰演角色的特点颇为相似：拥有“X教授”一般智慧的“诸葛亮”；戴凤冠的“杨贵妃”，拥有中国天眼的“二郎神”，和一个跟头十万八千里速度极快的“孙悟空”。






　　值得一提的是，苏菲还穿上了特地为她准备的凤凰衣饰，中国红的凤凰元素在她身上格外耀眼。一行人不仅对京剧的独特魅力大加赞赏，还认真和老师学习京剧身段，诚意满满又趣味十足。   

　　作为《X战警》系列20年最高潮之作，影片将对角色有哪些更深入的挖掘？剧情又会有怎样前所未有的发展？一周以后，谜底即将揭开。   

   编辑：飒飒

关键词： X战警 黑凤凰 京剧 超英
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