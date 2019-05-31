《X战警：黑凤凰》剧组的中国宣传之旅在继续，几位主创在昨天来到北京戏楼，亲自体验中国“国粹”京剧的华彩魅力。

主创谈《X战警》情结



































经历了首映礼的狂欢，5月30日，导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、主演詹姆斯·麦卡沃伊、苏菲·特纳、泰伊·谢里丹和伊万·彼得斯继续宣传，开启了体验中国传统文化之旅，他们来到雕梁画柱、古香古色的老北京戏楼，现场品尝老北京小吃，欣赏经典京剧名段。





演出结束后，几位主创还兴奋地上台与粉墨亮相的京剧角色合了影——这些京剧角色与几位主演在《X战警》中饰演角色的特点颇为相似：拥有“X教授”一般智慧的“诸葛亮”；戴凤冠的“杨贵妃”，拥有中国天眼的“二郎神”，和一个跟头十万八千里速度极快的“孙悟空”。

















值得一提的是，苏菲还穿上了特地为她准备的凤凰衣饰，中国红的凤凰元素在她身上格外耀眼。一行人不仅对京剧的独特魅力大加赞赏，还认真和老师学习京剧身段，诚意满满又趣味十足。





作为《X战警》系列20年最高潮之作，影片将对角色有哪些更深入的挖掘？剧情又会有怎样前所未有的发展？一周以后，谜底即将揭开。

编辑：飒飒