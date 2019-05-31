作为民谣尺八世家的第三代传人小凑昭尚，以满分毕业于东京艺术大学尺八专业。毕业后立志要成为职业的尺八人。在此期间经历了不少的挫折和困难。





电影《尺八·一声一世》纪录了中美日三国等地的尺八演奏家、制管师以及学习者在不同阶段所经历的思考和感悟，折射出古老的尺八在当下的困境和希望。





作为民谣尺八世家的第三代传人小凑昭尚，以满分毕业于东京艺术大学尺八专业。毕业后立志要成为职业的尺八人。在此期间经历了不少的挫折和困难：每日的地下通道演奏，只要有一人驻足就已经感到很幸福了。30岁前玩命练习，30岁后停留思考，“声”心结合，目的就是为了吹奏更直击人心灵的音乐。

















在发布的正片片段中，揭示了小凑昭尚此次来到中国选择在长城演奏尺八背后的故事。起初导演聿馨询问小凑昭尚为什么要选择长城，以为长城在外国人眼中只是一个固有的象征。后来小凑昭尚跟导演透露，好友砂川生前喜欢雄伟的山和风，也非常想登上长城一睹壮阔的山河。





《晚霞》就是为了纪念已故好友砂川所创作的，并已演奏了整整十年。“在那种令人折服的落日美景中，我仿佛看到了砂川，十年间比任何一次都更强烈的感应到他”。落日与尺八共鸣，雄伟长城尽收眼底。一曲终了，眼泪浸湿双眸。