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《尺八·一声一世》首发正片长城片段

揭秘演奏家小凑昭尚心路 《晚霞》一曲寄思念

2019-05-31 11:41:42 来源：Mtime时光网

作为民谣尺八世家的第三代传人小凑昭尚，以满分毕业于东京艺术大学尺八专业。毕业后立志要成为职业的尺八人。在此期间经历了不少的挫折和困难。
　　时光网讯   由聿馨(Helen)执导，佐藤康夫小凑昭尚蔡鸿文等主演，梁文道、陆川、龚琳娜特别出演的音乐人文纪录电影《尺八·一声一世》于今日正式登录全国院线。同时电影发布了一支正片片段，在落日余晖下，小凑昭尚以悠扬婉转的《晚霞》，寄托对远方故人的思念。

　　电影《尺八·一声一世》纪录了中美日三国等地的尺八演奏家、制管师以及学习者在不同阶段所经历的思考和感悟，折射出古老的尺八在当下的困境和希望。

　　作为民谣尺八世家的第三代传人小凑昭尚，以满分毕业于东京艺术大学尺八专业。毕业后立志要成为职业的尺八人。在此期间经历了不少的挫折和困难：每日的地下通道演奏，只要有一人驻足就已经感到很幸福了。30岁前玩命练习，30岁后停留思考，“声”心结合，目的就是为了吹奏更直击人心灵的音乐。




　　在发布的正片片段中，揭示了小凑昭尚此次来到中国选择在长城演奏尺八背后的故事。起初导演聿馨询问小凑昭尚为什么要选择长城，以为长城在外国人眼中只是一个固有的象征。后来小凑昭尚跟导演透露，好友砂川生前喜欢雄伟的山和风，也非常想登上长城一睹壮阔的山河。

　　《晚霞》就是为了纪念已故好友砂川所创作的，并已演奏了整整十年。“在那种令人折服的落日美景中，我仿佛看到了砂川，十年间比任何一次都更强烈的感应到他”。落日与尺八共鸣，雄伟长城尽收眼底。一曲终了，眼泪浸湿双眸。

   编辑：hello王小羊

关键词： 尺八 正片片段
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尺八·一声一世

尺八·一声一世 (2019)

-1.0

导演：聿馨

主演：佐藤康夫 小凑昭尚

在线播放

小凑昭尚

小凑昭尚

Kominato Akihisa

职业：演员

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佐藤康夫

佐藤康夫

Kinohachi

职业：演员

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