网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

骑车飞颅太刺激！“南方车站”首发预告

刁亦男新片迷幻奇异 胡歌困兽犹斗冷酷沧桑

2019-05-31 12:07:08 来源：Mtime时光网

《南方车站的聚会》发布先导预告片！该片由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜等主演，讲述了一个因意外杀人被警方通缉的在逃犯罪嫌疑人，在逃亡过程中寻求自我救赎的故事。
　　时光网讯  电影《南方车站的聚会》发布先导预告片。该片由刁亦男执导，胡歌桂纶镁廖凡万茜等主演，讲述了一个因意外杀人被警方通缉的在逃犯罪嫌疑人，在逃亡过程中寻求自我救赎的故事。

　　预告片场景多以夜戏为主，独特的光影构图之下，夜色在刁亦男导演的镜头中闪烁着迷幻奇异的光芒；预告片也可见影片丰富的场景呈现，南方小城高低蜿蜒的道路、夜色下缓行的火车、雨夜中的郊区车站、骑摩托车的人群等；而花瓶上表演的人头、闪着荧光的广场舞鞋、透明塑料伞上的鲜血，以及时不时出现的老虎、猫头鹰、花朵等动植物形象，都传递出影片悬疑迷幻的特色。

　　预告片中还有大量的动作戏、赛车戏与追捕戏，胡歌饰演的周泽农与人打斗、被人追捕等场景，传递出影片紧张刺激的观感，巡犬与官兵的场景契合该片逃亡的主题，更有一个极富冲击力的震撼镜头令人过目不忘。







　　胡歌所饰演的周泽农冷酷、痞气、沧桑，带有逃犯孤独挣扎的困兽斗气质，桂纶镁饰演的刘爱爱散漫、目光迷离，廖凡饰演的重案队长硬汉气质突出，万茜饰演的杨淑俊沉稳柔和。

　　胡歌饰演的周泽农几场前后混剪的骑摩托车戏，对周泽农的身份进行了揭露，引发人们对他身份的兴趣；周泽农被身后的男子骑摩托车追赶上，二人目光挑衅对视，两人在正片中会是什么样的关系？骑车飞颅之人，又与周泽农有怎样的联系？他的死亡又为故事带来了怎样的进展？

　　周泽农为何会与桂纶镁饰演的刘爱爱在雨夜的车站相遇，二人的接触暗藏怎样的玄机？周泽农的逃亡之路，与其发生暴力打斗的人，又都是什么样的群体，各自又有怎样的利益纠缠？而预告片中时而出现的动物、花朵影像，在正片中又代表着什么样的深刻寓意？这支预告疑点重重！

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会 胡歌 刁亦男 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

-1.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

在线播放

刁亦男

刁亦男

Yinan Diao

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 艺术指导

查看影人作品  >

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

桂纶镁

桂纶镁

Lun-mei Guey

职业：演员

查看影人作品  >

廖凡

廖凡

Fan Liao

职业：演员

查看影人作品  >

万茜

万茜

Qian Wan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得首个戛纳金棕榈大奖

《好莱坞往事》颗粒无收 班德拉斯获封影帝

30
第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得..
3

“权游”欢乐幕后照：史塔克天团出道

龙妈扎心留影 囧雪当化妆师 某角色原本不会死

14
有剧透！《娱乐周刊》与剧组主创分别曝光第八季的工作照..
4

舒淇鹿晗主演科幻片《上海堡垒》定档8.9

国产科幻片能否出现下一个《流浪地球》？

5
由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日..
5

再见！《复联4》正式下映密钥无延期

史无前例狂欢画上句点 内地打破30多项纪录

今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟..

查看更多