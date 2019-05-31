《南方车站的聚会》发布先导预告片！该片由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜等主演，讲述了一个因意外杀人被警方通缉的在逃犯罪嫌疑人，在逃亡过程中寻求自我救赎的故事。





预告片场景多以夜戏为主，独特的光影构图之下，夜色在刁亦男导演的镜头中闪烁着迷幻奇异的光芒；预告片也可见影片丰富的场景呈现，南方小城高低蜿蜒的道路、夜色下缓行的火车、雨夜中的郊区车站、骑摩托车的人群等；而花瓶上表演的人头、闪着荧光的广场舞鞋、透明塑料伞上的鲜血，以及时不时出现的老虎、猫头鹰、花朵等动植物形象，都传递出影片悬疑迷幻的特色。





预告片中还有大量的动作戏、赛车戏与追捕戏，胡歌饰演的周泽农与人打斗、被人追捕等场景，传递出影片紧张刺激的观感，巡犬与官兵的场景契合该片逃亡的主题，更有一个极富冲击力的震撼镜头令人过目不忘。

























胡歌所饰演的周泽农冷酷、痞气、沧桑，带有逃犯孤独挣扎的困兽斗气质，桂纶镁饰演的刘爱爱散漫、目光迷离，廖凡饰演的重案队长硬汉气质突出，万茜饰演的杨淑俊沉稳柔和。





胡歌饰演的周泽农几场前后混剪的骑摩托车戏，对周泽农的身份进行了揭露，引发人们对他身份的兴趣；周泽农被身后的男子骑摩托车追赶上，二人目光挑衅对视，两人在正片中会是什么样的关系？骑车飞颅之人，又与周泽农有怎样的联系？他的死亡又为故事带来了怎样的进展？





周泽农为何会与桂纶镁饰演的刘爱爱在雨夜的车站相遇，二人的接触暗藏怎样的玄机？周泽农的逃亡之路，与其发生暴力打斗的人，又都是什么样的群体，各自又有怎样的利益纠缠？而预告片中时而出现的动物、花朵影像，在正片中又代表着什么样的深刻寓意？这支预告疑点重重！