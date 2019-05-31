短时间内是看不到曼根尼罗演的丧钟了
好玩的是片中女主角刚好是曼根尼罗的妻子索菲娅·维加拉
，这部小成本独立片将于7月19日在北美小范围上映。
《九局下半》
的故事很简单：年少成名的棒球高手桑尼（乔·曼根尼罗）签约纽约洋基队后，由于打架致人伤残（死亡？）被关进监狱长达17年，出狱后他回到纽约布朗克斯区，遇到了曾经的好朋友安吉拉（索菲娅·维加拉）和棒球教练。
连高中文凭都没有的他，其他事也做不好，于是回到了小联盟球队讨生活，人近中年的他还能在棒球领域闯出一番成绩吗？
电影片名取自棒球术语，和足球和篮球采用固定比赛时长不同，棒球比赛采取九局制，每一局进攻方耗光3个出局数才算完，因此每局比赛时长并不固定。
有句俗语叫做“九局下半棒球比赛才真正开始”，意指即使落后很多分，理论上最后半局耗光3个出局数之前只要够努力，落后方（攻方）都有机会追平或反超，创造大逆转的奇迹。
曼根尼罗从小就是体育尖子，中学是兼任学校橄榄球、篮球和排球队长。虽然履历表里没怎么提到棒球，作为体育尖子的曼根尼罗读书时肯定有玩过，即使在摄影机前临时学打棒球也不难。
曼根尼罗本来希望能在大学体育界甚至职业体育界闯出一番名堂，无奈受伤太多最后选择当演员。（不得不让人想起美剧《我们这一天》
里的凯文，俩人都是匹兹堡的。）
《真爱如血》里的曼根尼罗