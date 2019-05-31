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独家中字："丧钟"体育励志电影曝预告

曼根尼罗夫妇主演棒球电影《九局下半》

2019-05-31 15:23:12 来源：Mtime时光网

《九局下半》用的还是体育励志片老梗：浪子回头金不换。

短时间内是看不到曼根尼罗演的丧钟了

　　时光网讯 曾在《正义联盟》片尾彩蛋中扮演“丧钟”的乔·曼根尼罗没等来续集，开始主演起体育励志片《九局下半》。近日这部讲述棒球选手东山再起的电影曝光首支预告（时光网独家听译中字）。

　　好玩的是片中女主角刚好是曼根尼罗的妻子索菲娅·维加拉，这部小成本独立片将于7月19日在北美小范围上映。

     

海报出现夫妻档

《九局下半》的故事很简单：年少成名的棒球高手桑尼（乔·曼根尼罗）签约纽约洋基队后，由于打架致人伤残（死亡？）被关进监狱长达17年，出狱后他回到纽约布朗克斯区，遇到了曾经的好朋友安吉拉（索菲娅·维加拉）和棒球教练。

　　连高中文凭都没有的他，其他事也做不好，于是回到了小联盟球队讨生活，人近中年的他还能在棒球领域闯出一番成绩吗？

　   电影片名取自棒球术语，和足球和篮球采用固定比赛时长不同，棒球比赛采取九局制，每一局进攻方耗光3个出局数才算完，因此每局比赛时长并不固定。

     有句俗语叫做“九局下半棒球比赛才真正开始”，意指即使落后很多分，理论上最后半局耗光3个出局数之前只要够努力，落后方（攻方）都有机会追平或反超，创造大逆转的奇迹。

　　

早前曝光的先导海报

今年42岁的乔·曼根尼罗最早是在山姆·雷米的《蜘蛛侠》中扮演欺负彼得·帕克的同学汤普森，后来在美剧《真爱如血》以及《魔力麦克》系列中赢得不少人气。

     曼根尼罗从小就是体育尖子，中学是兼任学校橄榄球、篮球和排球队长。虽然履历表里没怎么提到棒球，作为体育尖子的曼根尼罗读书时肯定有玩过，即使在摄影机前临时学打棒球也不难。

　　曼根尼罗本来希望能在大学体育界甚至职业体育界闯出一番名堂，无奈受伤太多最后选择当演员。（不得不让人想起美剧《我们这一天》里的凯文，俩人都是匹兹堡的。）

曼根尼罗早期作品《蜘蛛侠》

《真爱如血》里的曼根尼罗

《魔力麦克》系列的曼根尼罗

作者：HomeRun   编辑：Hit

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 九局下半 丧钟 乔曼根尼罗 棒球 索菲娅维加拉
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