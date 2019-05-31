短时间内是看不到曼根尼罗演的丧钟了













连高中文凭都没有的他，其他事也做不好，于是回到了小联盟球队讨生活，人近中年的他还能在棒球领域闯出一番成绩吗？





电影片名取自棒球术语，和足球和篮球采用固定比赛时长不同，棒球比赛采取九局制，每一局进攻方耗光3个出局数才算完，因此每局比赛时长并不固定。





有句俗语叫做“九局下半棒球比赛才真正开始”，意指即使落后很多分，理论上最后半局耗光3个出局数之前只要够努力，落后方（攻方）都有机会追平或反超，创造大逆转的奇迹。









曼根尼罗从小就是体育尖子，中学是兼任学校橄榄球、篮球和排球队长。虽然履历表里没怎么提到棒球，作为体育尖子的曼根尼罗读书时肯定有玩过，即使在摄影机前临时学打棒球也不难。









曼根尼罗早期作品《蜘蛛侠》





《真爱如血》里的曼根尼罗