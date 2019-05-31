继Netflix和迪士尼之后，华纳、索尼、环球等好莱坞大制片厂和电视公司纷纷表态将抵制乔治亚州的“反堕胎法案"。



很多好莱坞电影片尾演职员表都会出现佐治亚电影的Logo 很多好莱坞电影片尾演职员表都会出现佐治亚电影的Logo





时光网讯 继迪士尼和Netflix之后，华纳、索尼、环球也在当地时间周四发表了声明抵制乔治亚州“高度限制性”的反堕胎法案。表示如果法案正式生效，他们将退出该地，不再在当地进行取景。





华纳兄弟在周四发表了一份声明表示：“我们在许多地区和国家都有拍摄项目进行，但并不意味着我们同意这些地区和国家，及其领导人的每一个立场，但我们尊重正当程序。我们将密切关注进展，如果新的法律正式实施，我们将重新考虑在乔治亚州进行任何拍摄。”













目前《恶魔之地》第一季的拍摄费用已经交付，杰森·贝特曼则已经明确表示，如果法案继续生效，他将不会再在乔治亚州进行拍摄。





索尼在当天晚些时候正式加入了抵制的行列，他们表示“正如MPAA所指出的，乔治亚州的"心跳法案"，以及其它州类似的立法提案，都将通过法律程序进行确认。我们将继续与我们的制片人和相关利益者一起密切关注这一过程，并考虑我们未来将做出的选择。”















此外NBC环球、AMC（《行尸走肉》曾在乔治亚州取景）、CBS（《百战天龙》曾在乔治亚州取景）、维亚康姆也都在周四先后表达了同样的立场。





STX表示：“虽然该法案还没有生效，但我们不相信它代表了乔治亚州人民的意愿……为了帮助那里的人们推翻这项立法，STX将向乔治亚州的ACLU（美国公民自由联盟）进行捐款。”





5月7日，乔治亚州州长布赖恩·科姆普签署通过了“心跳法案”的反堕胎法律。预定将在2020年元旦生效。





法案规定，在妊娠期第六周，也就是能检测到胎儿心跳的妊娠期禁止堕胎。但是很多女性到妊娠六周时并不知道已经怀孕，晨吐等妊娠反应通常到第九周才出现。





消息一出，曾在乔治亚州拍摄《怪奇物语》的Netflix和迪士尼最先发表了声明表示抵制。







《怪奇物语》剧照 《怪奇物语》剧照





在美国，关于堕胎合法与否的争议近几十年来从未停歇，且观点两极分化。1973年美国最高法院就“罗伊诉韦德案”（Roe vs Wade）做出判决，堕胎在大多数州成为合法。但仍有不少人推翻“罗伊诉韦德案”的裁决，全面禁止堕胎。





自2016年大选和特朗普当选总统后， “捍卫生命” 反堕胎阵营声势大振， “捍卫生育权” 挺堕胎阵营声势相应升级。





美国已有不少州通过了类似的法案，今年5月15日阿拉巴马州通过非常严格的反堕胎法案。这项法律同时禁止对强暴或乱伦后产生的胎儿做流产，但允许对威胁母亲生命的胎儿采取堕胎手段。

