由王晶、关智耀执导的《追龙2》特辑海报双发，海报之中古天乐与梁家辉正邪对峙，杀气毕现。

此次发布的特辑中，片方首次曝光了悍匪团伙的全阵容。梁家辉所饰演的“世纪悍匪”龙志强原型为张子强，曾被改编成多个影视角色，特辑中梁家辉也阐述了自己对于这一角色的理解：“龙志强虽然是个匪王，但是他很爱护他的团队，他其实是一位好相处的人。”这样的解读不同于以往影视作品中所塑造出来的悍匪形象，而特辑中梁家辉给团队兄弟买榴莲、与大家一同在游乐场的画面，也颠覆了大众先前对于张子强的认知。





正如梁家辉所说：“我希望演绎一个让观众意想不到的龙志强。”而在之前的试映会上，也有观众评价说：“不愧为影帝梁家辉，龙志强这个角色仿佛是为他量身定制，看得人起鸡皮疙瘩。”

古天乐 此外，王晶导演透露古天乐饰演的何天将是影片的一大看点，影片中古天乐需要以卧底的身份潜入龙志强的团队之中，获取信任。从特辑中的几场戏来看，古天乐经历了电击拷打、枪战、飙车、被迫穿炸弹服等惊险场景，着实被虐得不轻。





片中被虐到落泪的古天乐也让网友大呼心疼，“古天乐这段落泪戏简直演技爆发，营造出来的紧张感让人感同身受。”而在最新曝光的“正邪对峙”版海报中，再次突出了梁家辉与古天乐的双雄设定，两人神色各异，其他各主演分立其中，各怀心思。而海报之中的街道被散落的金钱所覆盖，整个城市似乎被欲望重重包围，两大阵营气氛剑拔弩张，一场正邪鏖战不可避免。不少网友表示对这次梁家辉与古天乐的双雄对决充满期待。





电影《追龙Ⅱ》将于端午档6月6日全国上映！