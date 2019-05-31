网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

王晶新作《追龙2》特辑海报双发

梁家辉另类解读世纪悍匪 古天乐被虐到落泪

2019-05-31 14:19:14 来源：Mtime时光网

由王晶、关智耀执导的《追龙2》特辑海报双发，海报之中古天乐与梁家辉正邪对峙，杀气毕现。
       

《追龙2》“正邪对峙”版海报

时光网讯 日前，由导演王晶关智耀联合执导的警匪犯罪电影《追龙II》曝光最新版“暗流涌动”特辑及“正邪对峙”版海报，特辑中令人闻风丧胆的悍匪集团首次公开亮相。而海报之中古天乐梁家辉正邪对峙，杀气毕现，紧张压抑的氛围萦绕其中。
 
      此次发布的特辑中，片方首次曝光了悍匪团伙的全阵容。梁家辉所饰演的“世纪悍匪”龙志强原型为张子强，曾被改编成多个影视角色，特辑中梁家辉也阐述了自己对于这一角色的理解：“龙志强虽然是个匪王，但是他很爱护他的团队，他其实是一位好相处的人。”这样的解读不同于以往影视作品中所塑造出来的悍匪形象，而特辑中梁家辉给团队兄弟买榴莲、与大家一同在游乐场的画面，也颠覆了大众先前对于张子强的认知。

       正如梁家辉所说：“我希望演绎一个让观众意想不到的龙志强。”而在之前的试映会上，也有观众评价说：“不愧为影帝梁家辉，龙志强这个角色仿佛是为他量身定制，看得人起鸡皮疙瘩。”
       
       

古天乐

此外，王晶导演透露古天乐饰演的何天将是影片的一大看点，影片中古天乐需要以卧底的身份潜入龙志强的团队之中，获取信任。从特辑中的几场戏来看，古天乐经历了电击拷打、枪战、飙车、被迫穿炸弹服等惊险场景，着实被虐得不轻。

       片中被虐到落泪的古天乐也让网友大呼心疼，“古天乐这段落泪戏简直演技爆发，营造出来的紧张感让人感同身受。”而在最新曝光的“正邪对峙”版海报中，再次突出了梁家辉与古天乐的双雄设定，两人神色各异，其他各主演分立其中，各怀心思。而海报之中的街道被散落的金钱所覆盖，整个城市似乎被欲望重重包围，两大阵营气氛剑拔弩张，一场正邪鏖战不可避免。不少网友表示对这次梁家辉与古天乐的双雄对决充满期待。

       电影《追龙Ⅱ》将于端午档6月6日全国上映！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 追龙2
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

追龙ll

追龙ll (2019)

0.0

导演：王晶

主演：梁家辉 古天乐

在线播放

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得首个戛纳金棕榈大奖

《好莱坞往事》颗粒无收 班德拉斯获封影帝

30
第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得..
3

“权游”欢乐幕后照：史塔克天团出道

龙妈扎心留影 囧雪当化妆师 某角色原本不会死

14
有剧透！《娱乐周刊》与剧组主创分别曝光第八季的工作照..
4

舒淇鹿晗主演科幻片《上海堡垒》定档8.9

国产科幻片能否出现下一个《流浪地球》？

5
由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日..
5

再见！《复联4》正式下映密钥无延期

史无前例狂欢画上句点 内地打破30多项纪录

今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟..

查看更多