时光网讯
好莱坞科幻灾难动作巨制《哥斯拉2：怪兽之王》
今日全国上映，影片主演章子怡
也推出全新vlog，首度揭秘“立早小姐姐”和怪兽之王哥斯拉一路从北京到洛杉矶，再到东京的全球征程。
章子怡自从玩起vlog，首支作品就妥妥地登上热搜榜首，万万没想到此次“上新”竟直接演绎“美女与怪兽”的幕后故事，继续有趣到秒圈粉，快跟章子怡一起走进怪兽宇宙吧！
最近章子怡工作满档，忙到打着“飞的”全球跑，虽然异常忙碌，但是状态却好得出奇。今日章子怡vlog再度“上新”，没想到竟是和大“哥”征战全球的专辑！vlog记录了章子怡从《哥斯拉2：怪兽之王》
全球首站宣传活动——中国首映礼，到北美洛杉矶首映礼，再到日本东京首映礼的全过程。
尽管章子怡马不停蹄全世界奔波，但丝毫不影响她每站活动都神采奕奕地出现在镜头前：中国首映礼一袭金属色短裙美到发光，现场猜家中“小怪兽”醒醒的叫声母性光环爆棚；洛杉矶首映礼上她用一身粉色长裙slay全场，被时尚博主点评是“拯救了死亡芭比粉”的女神；东京首映礼章子怡又以红色长裙造型优雅登场，高贵气质和自信笑容引爆媒体狂拍！而且《哥斯拉2：怪兽之王》
是章子怡和渡边谦继《艺伎回忆录》
之后，时隔14年再度合作，两人同框合影令粉丝唏嘘感叹。
在戛纳电影节期间，章子怡透露时隔多年再接演好莱坞巨制，之所以会选中哥斯拉，是因为“他们给了我一个有得演的角色，而不是只用我的脸和名字”。章子怡坦言：“这是对一个演员的邀请，而不是对一个明星的邀请。作为一个中国人，作为一个亚洲人的面孔，我真的是希望好莱坞邀请我们的时候，给我们有情感的角色，而不是所谓的中国人的角色。”
对于参与拍摄《哥斯拉2：怪兽之王》
，章子怡也感触颇深，认为这是一次很好的学习机会，让自己对好莱坞电影特效工业有了新的认识。而她也为这个角色付出了很多，潜心研读剧本为“陈博士”定制短发造型，甚至带着醒醒远赴海外拍戏，不过在她看来，这一切都值得，“做演员最重要的一点是你要有耐心……我的耐心让我等到值得花好几个月去演绎的角色，哪怕主角是哥斯拉”。