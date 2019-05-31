章子怡全新vlog聚焦《哥斯拉2》全球宣传日常，视频揭秘她一路从北京到洛杉矶，再到东京的全球征程。





章子怡亮相《哥斯拉2》洛杉矶首映 章子怡自从玩起vlog，首支作品就妥妥地登上热搜榜首，万万没想到此次“上新”竟直接演绎“美女与怪兽”的幕后故事，继续有趣到秒圈粉，快跟章子怡一起走进怪兽宇宙吧！













在戛纳电影节期间，章子怡透露时隔多年再接演好莱坞巨制，之所以会选中哥斯拉，是因为“他们给了我一个有得演的角色，而不是只用我的脸和名字”。章子怡坦言：“这是对一个演员的邀请，而不是对一个明星的邀请。作为一个中国人，作为一个亚洲人的面孔，我真的是希望好莱坞邀请我们的时候，给我们有情感的角色，而不是所谓的中国人的角色。”



