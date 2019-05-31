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宫崎骏以它为契机,才创作了《千与千寻》

除了久石让，还有这首《永远同在》

2019-05-31 16:15:26 来源：Mtime时光网

宫崎骏高分力作《千与千寻》于今日发布主题曲MV《永远同在》。宫崎骏曾公开称赞道：也许在潜意识里，以这首歌为契机，才创作了《千与千寻》吧。
　　时光网讯  继定档6月21日后，宫崎骏高分力作《千与千寻》于今日发布主题曲MV《永远同在》。这首歌虽不是久石让创作，但同样取得莫大成功。不仅被日本大众力挺为“国民歌曲”，更是在全球获得极高的传唱度。宫崎骏曾公开称赞道：也许在潜意识里，以这首歌为契机，才创作了《千与千寻》吧。

　　《千与千寻》取得的巨大成功，与影片中令人惊艳的音乐也有莫大关联。除这首歌外，“世纪音乐大师”久石让也亲自为影片定制了《那个夏天》等20多段音乐。久石让对音乐有着极致的追求，每一首都会在专业的音乐厅进行现场录制，保证观众能在影院获得独一无二的震撼效果。宫崎骏此前吐露的心声“我的电影是为大银幕而作的”，音乐效果也是其中的原因之一。 





　　与此前定档预告呈现的奇异汤屋世界不同，此次MV《永远同在》以“爱与成长”为主题，更多地展现了主人公彼此间的情谊。其一、千寻与白龙，相互给予的“纯净的爱”：面对闯入神秘世界的千寻，看似冷酷的白龙给予了她最温暖的帮助，被网友称为“初恋男友”。同样，为了救身陷困境的白龙，曾经胆小害怕的小女孩，变得充满勇气和担当。

　　此外，还有默默守护千寻的无脸男，也成为观众们极具共鸣的人物。无脸男被诸多人解读为“孤独者”，因为千寻给予了的善意，便开始用自己的方式默默守护着千寻，无论是否得到回应。宫崎骏曾表示“人人都是无脸男”，每个人都可以从中找到自己的影子。
 
　　《千与千寻》是大师宫崎骏的集大成之作，在“这里”可以遇见你的“整个人生”。

　　亲情方面，千寻由开始一个紧紧抓住妈妈手的小女生，到最后帮助父母回到现实世界，从依赖到引领，就像我们每个人和父母关系的变化。

　　爱情方面，片中的无脸男和白龙，就像爱你的人和你爱的人，无论最终结局如何，大家都变成了更好的自己。

　　友情方面，千寻在汤屋中遇到了很多朋友，但在最后离开时却大大方方的告别。现实生活中，我们同样要面临与友人的分别，即使离别也要郑重挥手告别。从相遇到离别，中间的成长，就是人生。

   编辑：hello王小羊

关键词： 千与千寻 MV
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