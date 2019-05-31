由美国哥伦比亚影片公司和腾讯影业联合出品的好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
即将于6月14日登陆全国院线与观众见面。日前，影片对外公布了IMAX、杜比、RealD、中国巨幕四款风格强烈的制式海报，鲜明的画风十分抓人眼球。海报中最引人瞩目的当属“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
与“女武神”泰莎·汤普森
饰演的新黑衣探员搭档，手持高科技武器炫酷登场。此次两人并肩作战，再度携手对抗外星人，在大银幕上展现极致非凡的酷炫动作科幻风。
重磅制式海报四连发 画风酷炫开启全新黑衣人宇宙
《黑衣人：全球追缉》IMAX版海报
IMAX版制式海报中，饰演探员H的克里斯·海姆斯沃斯与泰莎·汤普森饰演的探员M高度警戒，在他们之间一道疾速光晕穿过，一静一动的视觉体验非常炫酷。
《黑衣人：全球追缉》杜比版海报
杜比款制式海报则以黑衣人经典的黑色为主，三位黑衣人探员身处其中，被浓郁的黑暗包围，隐约暗示了角色遭遇致命威胁，相信在杜比厅观看《黑衣人：全球追缉》会带给观众全方位的视听享受。
《黑衣人：全球追缉》RealD版
美漫风格的Real D制式海报更加经典，利用一点透视构图，把黑超座驾、锤哥、泰莎和连姆·尼森出演的大佬T叠加在高楼大厦的城市背景前，黑衣人守护城市的天职与美漫的英雄形象相结合，层次分明十分有带入感。
《黑衣人：全球追缉》中国巨幕版海报
中国巨幕海报与前三款有极大不同，主打写实风格的画面里，锤哥和泰莎·汤普森的形象占据大部分，显得十分高大，正符合“巨幕”概念。二人脚踏金属残骸，满地堆砌的碎片似乎意味着探员们身处险境，此刻他们握紧枪械毫不放松，敏锐的目光四下扫视，营造出危机四伏的氛围。
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据悉，《黑衣人：全球追缉》在保留了弗兰克、蠕虫等经典外星人形象的基础上，又加入了大量脑洞大开形态各异的外星人形象。从目前对外公布的物料中看，有形似灵芝的“蘑菇头”外星人，有幻化成人类眼冒蓝光技能惊人的双胞胎外星人，还有美艳出众却有三只手臂的蛇蝎美人外星人，像极了远古传说中的神怪。这些外星人亦正亦邪，各自身怀绝技战斗指数飙升，着实让观众为已成为凡人探员H的“锤哥”捏把汗。
面临如此危机，升级换代的高科技武器装备成了锤哥的的重磅杀手锏。前作里造型独特的枪械升级成可以组装的加特林机枪，还有未来科技的高能武器，一发能量炮弹就永久改变地形。座驾方面除了更加炫酷的飞车外，还新增能疾速移动的远程穿梭机，可以瞬间将要执行跨国任务的探员从一个国家送至另一个国家。全新升级扩张的黑衣人宇宙电影还有哪些不一样的脑洞，敬请期待6月14日去电影院一探究竟。
编辑：边界