重磅制式海报四连发 画风酷炫开启全新黑衣人宇宙





《黑衣人：全球追缉》IMAX版海报

《黑衣人：全球追缉》杜比版海报







《黑衣人：全球追缉》RealD版





美漫风格的Real D制式海报更加经典，利用一点透视构图，把黑超座驾、锤哥、泰莎和连姆·尼森出演的大佬T叠加在高楼大厦的城市背景前，黑衣人守护城市的天职与美漫的英雄形象相结合，层次分明十分有带入感。







《黑衣人：全球追缉》中国巨幕版海报 《黑衣人：全球追缉》中国巨幕版海报





中国巨幕海报与前三款有极大不同，主打写实风格的画面里，锤哥和泰莎·汤普森的形象占据大部分，显得十分高大，正符合“巨幕”概念。二人脚踏金属残骸，满地堆砌的碎片似乎意味着探员们身处险境，此刻他们握紧枪械毫不放松，敏锐的目光四下扫视，营造出危机四伏的氛围。





超嗨科幻大片今夏开启 “雷神”下凡化身精英探员





据悉，《黑衣人：全球追缉》在保留了弗兰克、蠕虫等经典外星人形象的基础上，又加入了大量脑洞大开形态各异的外星人形象。从目前对外公布的物料中看，有形似灵芝的“蘑菇头”外星人，有幻化成人类眼冒蓝光技能惊人的双胞胎外星人，还有美艳出众却有三只手臂的蛇蝎美人外星人，像极了远古传说中的神怪。这些外星人亦正亦邪，各自身怀绝技战斗指数飙升，着实让观众为已成为凡人探员H的“锤哥”捏把汗。





面临如此危机，升级换代的高科技武器装备成了锤哥的的重磅杀手锏。前作里造型独特的枪械升级成可以组装的加特林机枪，还有未来科技的高能武器，一发能量炮弹就永久改变地形。座驾方面除了更加炫酷的飞车外，还新增能疾速移动的远程穿梭机，可以瞬间将要执行跨国任务的探员从一个国家送至另一个国家。全新升级扩张的黑衣人宇宙电影还有哪些不一样的脑洞，敬请期待6月14日去电影院一探究竟。

杜比款制式海报则以黑衣人经典的黑色为主，三位黑衣人探员身处其中，被浓郁的黑暗包围，隐约暗示了角色遭遇致命威胁，相信在杜比厅观看《黑衣人：全球追缉》会带给观众全方位的视听享受。