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"哥斯拉2"主创专访:选章子怡因她优秀

怪兽被“神化” 反派像灭霸?

2019-05-31 18:05:44 来源：Mtime时光网

在时光网记者的访谈中，《哥斯拉2》的主创们表示，本片作为传奇“怪兽宇宙”的第三部作品，接下来还将给观众们带来更多惊喜。
　　时光网讯　传奇与华纳影业联手打造的“怪兽宇宙”新作《哥斯拉2：怪兽之王》，今日在中国内地首映后，票房迅速破亿，观众们对于哥斯拉、魔斯拉、拉顿与基多拉这四位巨兽的热情，简直是像这个夏天的天气一样火爆。算上前作《哥斯拉》（2014）与《金刚：骷髅岛》（2017），“怪兽宇宙”目前一共包含四部作品——本片之后，续集《金刚大战哥斯拉》也正在筹备中。

《哥斯拉2》首日公映已破亿

　　《哥斯拉2》也集结了包括维拉·法梅加凯尔·钱德勒、“小11”米莉·博比·布朗、“老狮子”查里斯·丹斯莎莉·霍金斯在内的一众好莱坞演员与戏骨们，以及也包含了章子怡渡边谦这两位亚裔影星的加盟。

　　在影片主创们来京宣传期间，时光网记者与小11、维拉、章子怡、导演迈克尔·道赫蒂，以及艾利克斯·加西亚玛丽·帕伦特这两位制片人聊了聊“怪兽及其产地”。大家在分享了拍摄影片时所经历的片场趣事后，也对于《哥斯拉2》中的宗教隐喻，“怪兽宇宙”电影的未来，以及对于《金刚大战哥斯拉》的展望，给出了自己的独特见解。

　　小11聊到了自己第一次拍摄长片电影，回到了《怪奇物语》片场所在的亚特兰大，这个城市基本是她度过全部青春期的地方，非常有好感；章子怡分享了自己的女儿醒醒来探班时，看不太懂妈妈在干嘛，只是觉得妈妈头发剪短了。

　　而两位制片人的访谈更有料，他们表示在续集《金刚大战哥斯拉》的故事中，我们还会见到更多叹为观止的设定。对于“为什么现在所有电影都要拍成XX宇宙”这个问题，他们的观点是，“怪兽宇宙”其实和我们所熟悉的那种系列电影并不完全一样，每一部电影之间虽然是有联系的，但每部影片的主角全都不同，是完全独立成篇，真正的主角不是人类，而是怪兽。


——维拉·法梅加与“小11”专访实录——

　　Mtime: 两位的母女戏感人至深，我想知道你们在拍摄时会不会笑场。

　　维拉·法梅加：我们随时处在笑场边缘，小11的表情很搞笑，所以我总是会笑。

　　“小11”米莉·博比·布朗:我们拍的很开心，这是保持现场活力的唯一方式，因为我们的戏份拍起来都很辛苦，我觉得幽默与欢笑能让我们在片场保持活力和欢乐。

　　维拉：也提供了笑场的借口。


2014年首部《哥斯拉》

　　Mtime：拍摄时间有多久？

　　维拉：拍了大概三个月，然后又做了一些补拍，又拍了一个月吧。

　　小11：补拍的时候，我只拍了两周哦，因为我演技好！哈哈哈开玩笑的，我的头发长出来了，所以花了点时间。

　　Mtime：你们是在哪里拍摄的，感觉如何？

　　维拉：佐治亚州的亚特兰大，这是一个很棒的城市，当地人都热情好客，非常热。

　　小11：非常热，亚特兰大非常热，夏天尤其如此。不过我宁愿在天热的时候拍摄，而不是天冷的时候拍摄，因为天冷我拍不好戏。所以对我来说，炎热的天气再好不过，那里的人也很好，我的青春期都是在亚特兰大度过的，那里就是我的家。（让“小11”名声大噪的《怪奇物语》，从2016年开始一直是在亚特兰大拍的。）

　　维拉：那里有你见过最礼貌的人，真的，非常好，人好又热情。


《怪奇物语》的片场也在亚特兰大

　　Mtime：米莉，这是你的第一部电影作品，感觉如何？拍电影和拍电视剧最大的区别在哪里？

　　小11：非常棒，而且拍的很开心。差别很大，一个是小片场拍摄，一个是大片场，很不一样。

　　Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？

　　小11：我很喜欢魔斯拉，我觉得我们都喜欢，因为我们都是女生，所以看电影时我一直在看魔斯拉。哥斯拉一直深受观众的喜爱与尊重，你肯定会非常关注它，但是你就是没法把视线从背景中的魔斯拉身上移开。


魔斯拉

　　Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？

　　小11：对我来说它们就像爸爸妈妈一样。

　　维拉：我不知道，怪兽也是动物，动物本来就有感情，所以我觉得这么做没错，这能让怪兽和所有演员的表演更有深度，让你更有代入感。
——导演迈克尔·道赫蒂与章子怡专访实录——



　　Mtime：拉顿是一个很有趣的角色，它真正的效忠对象是谁呢？

　　迈克尔·道赫蒂：拉顿是一个非常反叛的角色，只效忠于自己。有时它是哥斯拉的盟友，有时它是哥斯拉的敌人，它随时都可能和任何人为敌，你无法预测它的行为，具体下一部它还将效忠于谁，那你得去看了电影才能知道。

　　Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？

　　章子怡：哥斯拉和魔斯拉吧，因为魔斯拉是个“女王”，她太美了，她出现的那一刻我都快哭了。



　　Mtime：你之前曾说过，影片拍摄期间都不知道自己在拍什么，因为大部分场景都是绿幕的，那你看到正片的时候会不会被影片的内容所惊讶到？

　　章子怡：对啊，我就会觉得，原来我演了这样一个电影啊，跟现场简直天壤之别。所以好多戏你现在回头看会觉得，哦如果我当时知道哥斯拉的状态是这样的话，也许我会再强调一下什么的，但是没有办法，因为现场就是靠你想象。

　　Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？

　　道赫蒂：我觉得虽然它们是怪兽，但也有人类的特性，这也是动物和自然最让我着迷的地方，就是人类和动物有许多相同之处。我们都是动物，所以哥斯拉的许多故事，都是关于寻找动物与人类的共同之处。我们已经知道不管是哥斯拉还是鲸鱼还是其他生物，都非常聪明，感情丰富，对我来说它究竟是狗还是400英尺高的怪兽都无所谓，最重要的是和它们建立关系


导演在《哥斯拉2》片场

　　Mtime：本片中有一个场景令我印象深刻，在那个场景中，背景里面有基多拉，而镜头前有一个巨大的十字架，这是否有宗教含义在其中？因为哥斯拉经历的事件很像耶稣复活。

　　道赫蒂：我觉得你可以做任何解读，但是我们确实把这些怪兽描绘成了神，它们是先于基督教存在的远古巨神我很喜欢从宗教角度呈现这些怪兽，倒不是说这是在支持或挑战任何宗教，我只是想表示它们是很多神、恶魔和天使故事的起源。

　　Mtime：能不能分享下你们的工作日程？

　　章子怡：每天我们工作多长时间？不多吧，十个小时差不多吧，就十个小时，还可以休息周末，在亚特兰大片场拍了三个月。就觉得每天上班下班，然后醒宝来探班，我觉得还好，整个拍摄过程是挺愉快，而且蛮轻松的，除了自己给自己的压力外，导演并没有施加很多超负荷的任何东西。


十字架前的基多拉

　　Mtime：醒宝来探班的时候能看懂你在干嘛么？

　　章子怡：她看不懂，她只知道我在拍《哥斯拉》，但是她那个时候还小，只是问过我，哎你的头发去哪了？

——制片人艾利克斯·加西亚与玛丽·帕伦特访谈实录——

　　Mtime：粉丝们都很好奇，“怪兽宇宙”的下一步计划是什么？我知道《哥斯拉大战金刚》正在筹备当中，我们可以对这部电影能有哪些期待？

　　艾利克斯·加西亚：哥斯拉和金刚将会同台出现，《哥斯拉大战金刚》中的一些故事将会把“怪兽宇宙”带到我们前所未见的世界，尤其是“空洞地球”。本片中的角色进入了这个被称为“空洞地球”的世界，他们认为这些怪兽就是从这里出来的

　　玛丽·帕伦特：我们在《金刚：骷髅岛》中就加入了这个设定，在《哥斯拉2》中也提到了，片尾彩蛋中也出现了，这是一个视觉上非常震撼的世界。

　　加西亚：是一个全新世界，一个我们前所未见的世界，我们非常期待。

　　玛丽：本片结束后，现在各种怪兽已经与人类在地球共存，世界已经变了


加西亚与玛丽在《哥斯拉2》首映式上

　　Mtime：《哥斯拉2》中的怪兽数量比上一部多得多，你们是如何选择要加入哪些怪兽？

　　玛丽：挺难的，所有的怪兽我们都很喜欢。

　　加西亚：我们选择魔斯拉、基多拉和拉顿，是因为它们是“哥斯拉”系列中非常经典的形象，理应在片中出现，而且它们性格各异，观众也能对它们产生共鸣。

　　玛丽：魔斯拉情感丰富，是个女王，而且有三个脑袋！所以我们很想把她放进来。

　　加西亚：而基多拉是个凶狠的反派，导演迈克尔对拉顿的设定，是它会跟随任何一个怪兽之王，不管是哥斯拉还是基多拉，所以每个怪兽角色都很有特色。


拉顿

　　Mtime：你们觉得应该把怪兽拟人化，还是只让它们停留在怪兽的水平？

　　加西亚：一些怪兽是守护者，一些是破坏者，所以每只怪兽都不太一样。魔斯拉遵循传统设定，是一只富有感情的怪兽，她是女王。这其实也是本片的中心问题，我们应该把怪兽拟人化，还是停留在怪兽水平？有些人想要阻止它们，有些人想要控制它们，有时这会导致更严重的问题。

　　比如艾玛（维拉的角色）在本片中的故事，以及她造成的结果，还有一些人坚持把它们视作怪兽，要把它们除掉，这是一个很核心的问题。

　　玛丽：而且在本片中，人类在食物链中的地位改变了，我们不再位于食物链的最顶端，接下来我们要如何生存，这是一个很重要的问题。

　　加西亚：本片也探索了过去人类与怪兽共存的时候发生了什么，以及我们可以从中吸取哪些经验


哥斯拉

　　Mtime：在《金刚：骷髅岛》中，金刚还是青少年时期，那么在未来，它是否会长到像哥斯拉那么大？

　　加西亚：可能不会一样大，但还是能势均力敌。

　　玛丽：它会更老，更聪明，也更巨大

　　Mtime：章子怡也在本片中出演，她是中国最顶尖的演员之一，为什么选择她参演？

　　加西亚：她是个很优秀的演员，我们尽量选取最优秀的演员，希望他们能真实展现角色情感。章子怡的加入让我们非常激动，而且“帝王计划”本来就是一个国际性的项目。


景甜此前曾出演过《金刚：骷髅岛》

　　Mtime：之前景甜已经在《骷髅岛》中亮相，现在让中方演员在怪兽宇宙中出现，是否是一种常态？

　　玛丽：这倒不一定，我们说过章子怡是一位国际顶级演员，“帝王计划”是一个国际性的项目，所以我们有美国人，英国人，日本人，中国人，我们主要是表现它的国际性，而并不是因为某位演员是中国人或者美国人，我们就强行加进来，我们选她是因为她优秀

　　加西亚：而且迈克尔想到让“陈博士”（章子怡的角色）谈论中国关于“龙”的神话传说，特别是关于这些怪兽的神话，以及从文化角度如何看待这些怪兽。

　　玛丽：从我们会讲故事开始，怪兽神话就一直与我们同在，它们超越了国家和文化，很多文化中都出现了同样的神话，这是我们很喜欢的一点。希望我们能继续打造这个怪兽宇宙，我们希望能展现各种不同的文化


“传说中的哥斯拉与基多拉

　　Mtime：为什么想到选择米莉·波比·布朗，之前她只演过电视剧，这是她的第一部电影长片。

　　玛丽：其实原因和我们选中章子怡一样，因为小11很优秀，这个角色年纪更小，而米莉绝对是她这个年龄段最优秀的女演员之一

　　Mtime：我听到很多人谈到维拉饰演的艾玛这个角色，她“消灭部分人口”的理论很《复仇者联盟》中的灭霸，你怎么看？

　　玛丽：这是对时局的一种极端反应，很不幸，这个角色的观点出现了扭曲，对她来说，这是一个合情合理的理论。她不觉得自己做的事情不对，觉得自己是在做好事。所以对艾玛来说，她的所作所为不是邪恶，而是一种拯救，所以她是一个悲剧反派

　　加西亚：她觉得这是为了大局而做出的牺牲，但她没有想到基多拉心里只有摧毁。

　　玛丽：基多拉可能不是来自地球，它也是章子怡谈到的“从宇宙来的怪兽”


片中的反派跟灭霸是同一个逻辑？

　　Mtime：未来会看到更多怪兽的背景故事吗？

　　玛丽：如果我们有机会继续讲述这个故事的话，这绝对是一块值得探索的领域。

　　Mtime：本片中有一个场景令我印象深刻，在那个场景中，基多拉在背景中，而镜头前有一个巨大的十字架，这是否包含宗教含义，因为哥斯拉经历的事件很像耶稣复活。

　　玛丽：我们的导演迈克尔·道赫蒂，和我们的摄影导演劳伦斯·谢尔在一起密切合作，如你所见，每个镜头的电影感和视觉冲击都很强。我觉得迈克尔还可以做更大胆的尝试，但影片确实有“怪兽就是神”的含义，这其中有一定的象征主义


片场上的渡边谦

　　Mtime：所以两者是有联系的。

　　加西亚：不是具体的联系，这些怪兽非常巨大，它们只可能是神。在片中，我们进入到水下的古代神庙，这些神庙非常古老，早于任何宗教之前就已经存在，这也是在暗示。它不是一种具体的联系，只是在暗示它们非常古老，地位和神一样。

　　玛丽：你会采访迈克尔·道赫蒂吗？

　　Mtime：会的，明天采他。

　　玛丽：你应该去问他，这个问题很好，对他来说，这些怪兽就是他的神，他一直很喜欢哥斯拉，从他刚学会走路就开始了，不夸张，他还留着小时候画的画。

小11在《金刚大战哥斯拉》的片场

　　Mtime：这是他被选中执导本片的原因吗？

　　玛丽：是原因之一，他非常了解哥斯拉，我们努力注入对这些怪兽的爱与尊重，迈克尔是这块的专家。

　　Mtime：现在很多电影系列都在打造宇宙，你觉得这是件好事吗？还是应该有更多独立的电影？

　　加西亚：首先每部电影都必须保证质量，我们也喜欢拍摄更多电影，正如玛丽所说，能继续拍就是我们的幸运，但还是得由观众决定。每部电影之间确实有关联，但是每部电影都要有质量保证，所以我们会请到迈克尔这样有想法的导演兼编剧，既能打造我们喜欢的电影，又能符合我们系列今后的发展。每部电影都要做好，不然也不会有后续发展。

　　玛丽：《金刚骷髅岛》就和《哥斯拉2：怪兽之王》很不一样，它们有故事关联，但是它们有不同之处

　　加西亚：而且《哥斯拉2》和第一部也很不一样，规模更大，怪兽更多，而且在本片中我们看到了更加宏伟的世界。

　　Mtime：对于这种系列电影，你觉得应该要保持同一批演员，还是每次都换一批全新的演员。

　　玛丽：具体取决于每一部电影的要求，这其中没有公式可以套用，如果有公式的话，每个人都会去拍，你懂我的意思吗。

　　加西亚：即便是在这个系列中，小11会在《哥斯拉大战金刚》中继续出演，但是没有任何一个《金刚：骷髅岛》的演员在本片出现，只有“金刚”会在《哥斯拉大战金刚》中出现，我们只是喜爱这些怪兽，你没必要看系列前作也能享受这部电影

　　玛丽：如果你看过前作，体验会更好。但就算你没看过，也能享受其中。


《金刚：骷髅岛》

　　Mtime：《沙丘》现在进展如何?

　　玛丽：非常好，我们正在拍摄当中，我刚去布达佩斯待了六周，进展非常顺利，卡司和导演都非常令人期待。估计一年之后，我就能正式讨论这部电影了。就快来了，我们七月份要结束拍摄，杀青后，就进入后期制作阶段，明年十一月上映，2020年十一月上映。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 哥斯拉 迈克尔·道赫蒂 维拉·法梅加 米莉·博比·布朗 小11 章子怡
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