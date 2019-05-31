——维拉·法梅加与“小11”专访实录——
Mtime: 两位的母女戏感人至深，我想知道你们在拍摄时会不会笑场。
维拉·法梅加：我们随时处在笑场边缘，小11的表情很搞笑，所以我总是会笑。
“小11”米莉·博比·布朗:我们拍的很开心，这是保持现场活力的唯一方式，因为我们的戏份拍起来都很辛苦，我觉得幽默与欢笑能让我们在片场保持活力和欢乐。
维拉：也提供了笑场的借口。
2014年首部《哥斯拉》
Mtime：拍摄时间有多久？
维拉：拍了大概三个月，然后又做了一些补拍，又拍了一个月吧。
小11：补拍的时候，我只拍了两周哦，因为我演技好！哈哈哈开玩笑的，我的头发长出来了，所以花了点时间。
Mtime：你们是在哪里拍摄的，感觉如何？
维拉：佐治亚州的亚特兰大，这是一个很棒的城市，当地人都热情好客，非常热。
小11：非常热，亚特兰大非常热，夏天尤其如此。不过我宁愿在天热的时候拍摄，而不是天冷的时候拍摄，因为天冷我拍不好戏。所以对我来说，炎热的天气再好不过，那里的人也很好，我的青春期都是在亚特兰大度过的，那里就是我的家
。（让“小11”名声大噪的《怪奇物语》
，从2016年开始一直是在亚特兰大拍的。）
维拉：那里有你见过最礼貌的人，真的，非常好，人好又热情。
《怪奇物语》的片场也在亚特兰大
Mtime：米莉，这是你的第一部电影作品，感觉如何？拍电影和拍电视剧最大的区别在哪里？
小11：非常棒，而且拍的很开心。差别很大，一个是小片场拍摄，一个是大片场，很不一样。
Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？
小11：我很喜欢魔斯拉，我觉得我们都喜欢，因为我们都是女生，所以看电影时我一直在看魔斯拉。哥斯拉一直深受观众的喜爱与尊重，你肯定会非常关注它，但是你就是没法把视线从背景中的魔斯拉身上移开。
魔斯拉
Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？
小11：对我来说它们就像爸爸妈妈一样。
维拉：我不知道，怪兽也是动物，动物本来就有感情，所以我觉得这么做没错，这能让怪兽和所有演员的表演更有深度，让你更有代入感。
——导演迈克尔·道赫蒂与章子怡专访实录——
Mtime：拉顿是一个很有趣的角色，它真正的效忠对象是谁呢？
迈克尔·道赫蒂：拉顿是一个非常反叛的角色，只效忠于自己。有时它是哥斯拉的盟友，有时它是哥斯拉的敌人，它随时都可能和任何人为敌，你无法预测它的行为，具体下一部它还将效忠于谁，那你得去看了电影才能知道。
Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？
章子怡：哥斯拉和魔斯拉吧，因为魔斯拉是个“女王”，她太美了，她出现的那一刻我都快哭了。
Mtime：你之前曾说过，影片拍摄期间都不知道自己在拍什么，因为大部分场景都是绿幕的，那你看到正片的时候会不会被影片的内容所惊讶到？
章子怡：对啊，我就会觉得，原来我演了这样一个电影啊，跟现场简直天壤之别。所以好多戏你现在回头看会觉得，哦如果我当时知道哥斯拉的状态是这样的话，也许我会再强调一下什么的，但是没有办法，因为现场就是靠你想象。
Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？
道赫蒂：我觉得虽然它们是怪兽，但也有人类的特性，这也是动物和自然最让我着迷的地方，就是人类和动物有许多相同之处。我们都是动物，所以哥斯拉的许多故事，都是关于寻找动物与人类的共同之处。我们已经知道不管是哥斯拉还是鲸鱼还是其他生物，都非常聪明，感情丰富，对我来说它究竟是狗还是400英尺高的怪兽都无所谓，最重要的是和它们建立关系。
导演在《哥斯拉2》片场
Mtime：本片中有一个场景令我印象深刻，在那个场景中，背景里面有基多拉，而镜头前有一个巨大的十字架，这是否有宗教含义在其中？因为哥斯拉经历的事件很像耶稣复活。
道赫蒂：我觉得你可以做任何解读，但是我们确实把这些怪兽描绘成了神，它们是先于基督教存在的远古巨神。我很喜欢从宗教角度呈现这些怪兽，倒不是说这是在支持或挑战任何宗教，我只是想表示它们是很多神、恶魔和天使故事的起源。
Mtime：能不能分享下你们的工作日程？
章子怡：每天我们工作多长时间？不多吧，十个小时差不多吧，就十个小时，还可以休息周末，在亚特兰大片场拍了三个月。就觉得每天上班下班，然后醒宝来探班，我觉得还好，整个拍摄过程是挺愉快，而且蛮轻松的，除了自己给自己的压力外，导演并没有施加很多超负荷的任何东西。
十字架前的基多拉
Mtime：醒宝来探班的时候能看懂你在干嘛么？
章子怡：她看不懂，她只知道我在拍《哥斯拉》，但是她那个时候还小，只是问过我，哎你的头发去哪了？
——制片人艾利克斯·加西亚与玛丽·帕伦特访谈实录——
Mtime：粉丝们都很好奇，“怪兽宇宙”的下一步计划是什么？我知道《哥斯拉大战金刚》正在筹备当中，我们可以对这部电影能有哪些期待？
艾利克斯·加西亚：哥斯拉和金刚将会同台出现，《哥斯拉大战金刚》中的一些故事将会把“怪兽宇宙”带到我们前所未见的世界，尤其是“空洞地球”。本片中的角色进入了这个被称为“空洞地球”的世界，他们认为这些怪兽就是从这里出来的。
玛丽·帕伦特：我们在《金刚：骷髅岛》中就加入了这个设定，在《哥斯拉2》中也提到了，片尾彩蛋中也出现了，这是一个视觉上非常震撼的世界。
加西亚：是一个全新世界，一个我们前所未见的世界，我们非常期待。
玛丽：本片结束后，现在各种怪兽已经与人类在地球共存，世界已经变了。
加西亚与玛丽在《哥斯拉2》首映式上
Mtime：《哥斯拉2》中的怪兽数量比上一部多得多，你们是如何选择要加入哪些怪兽？
玛丽：挺难的，所有的怪兽我们都很喜欢。
加西亚：我们选择魔斯拉、基多拉和拉顿，是因为它们是“哥斯拉”系列中非常经典的形象，理应在片中出现，而且它们性格各异，观众也能对它们产生共鸣。
玛丽：魔斯拉情感丰富，是个女王，而且有三个脑袋！所以我们很想把她放进来。
加西亚：而基多拉是个凶狠的反派，导演迈克尔对拉顿的设定，是它会跟随任何一个怪兽之王，不管是哥斯拉还是基多拉，所以每个怪兽角色都很有特色。
拉顿
Mtime：你们觉得应该把怪兽拟人化，还是只让它们停留在怪兽的水平？
加西亚：一些怪兽是守护者，一些是破坏者，所以每只怪兽都不太一样。魔斯拉遵循传统设定，是一只富有感情的怪兽，她是女王。这其实也是本片的中心问题，我们应该把怪兽拟人化，还是停留在怪兽水平？有些人想要阻止它们，有些人想要控制它们，有时这会导致更严重的问题。
比如艾玛（维拉的角色）在本片中的故事，以及她造成的结果，还有一些人坚持把它们视作怪兽，要把它们除掉，这是一个很核心的问题。
玛丽：而且在本片中，人类在食物链中的地位改变了，我们不再位于食物链的最顶端，接下来我们要如何生存，这是一个很重要的问题。
加西亚：本片也探索了过去人类与怪兽共存的时候发生了什么，以及我们可以从中吸取哪些经验。
哥斯拉
Mtime：在《金刚：骷髅岛》中，金刚还是青少年时期，那么在未来，它是否会长到像哥斯拉那么大？
加西亚：可能不会一样大，但还是能势均力敌。
玛丽：它会更老，更聪明，也更巨大。
Mtime：章子怡也在本片中出演，她是中国最顶尖的演员之一，为什么选择她参演？
加西亚：她是个很优秀的演员，我们尽量选取最优秀的演员，希望他们能真实展现角色情感。章子怡的加入让我们非常激动，而且“帝王计划”本来就是一个国际性的项目。
景甜此前曾出演过《金刚：骷髅岛》
Mtime：之前景甜已经在《骷髅岛》中亮相，现在让中方演员在怪兽宇宙中出现，是否是一种常态？
玛丽：这倒不一定，我们说过章子怡是一位国际顶级演员，“帝王计划”是一个国际性的项目，所以我们有美国人，英国人，日本人，中国人，我们主要是表现它的国际性，而并不是因为某位演员是中国人或者美国人，我们就强行加进来，我们选她是因为她优秀。
加西亚：而且迈克尔想到让“陈博士”（章子怡的角色）谈论中国关于“龙”的神话传说，特别是关于这些怪兽的神话，以及从文化角度如何看待这些怪兽。
玛丽：从我们会讲故事开始，怪兽神话就一直与我们同在，它们超越了国家和文化，很多文化中都出现了同样的神话，这是我们很喜欢的一点。希望我们能继续打造这个怪兽宇宙，我们希望能展现各种不同的文化。
“传说”中的哥斯拉与基多拉
Mtime：为什么想到选择米莉·波比·布朗，之前她只演过电视剧，这是她的第一部电影长片。
玛丽：其实原因和我们选中章子怡一样，因为小11很优秀，这个角色年纪更小，而米莉绝对是她这个年龄段最优秀的女演员之一。
Mtime：我听到很多人谈到维拉饰演的艾玛这个角色，她“消灭部分人口”的理论很《复仇者联盟》中的灭霸，你怎么看？
玛丽：这是对时局的一种极端反应，很不幸，这个角色的观点出现了扭曲，对她来说，这是一个合情合理的理论。她不觉得自己做的事情不对，觉得自己是在做好事。所以对艾玛来说，她的所作所为不是邪恶，而是一种拯救，所以她是一个悲剧反派。
加西亚：她觉得这是为了大局而做出的牺牲，但她没有想到基多拉心里只有摧毁。
玛丽：基多拉可能不是来自地球，它也是章子怡谈到的“从宇宙来的怪兽”。
片中的反派跟灭霸是同一个逻辑？
Mtime：未来会看到更多怪兽的背景故事吗？
玛丽：如果我们有机会继续讲述这个故事的话，这绝对是一块值得探索的领域。
Mtime：本片中有一个场景令我印象深刻，在那个场景中，基多拉在背景中，而镜头前有一个巨大的十字架，这是否包含宗教含义，因为哥斯拉经历的事件很像耶稣复活。
玛丽：我们的导演迈克尔·道赫蒂，和我们的摄影导演劳伦斯·谢尔
在一起密切合作，如你所见，每个镜头的电影感和视觉冲击都很强。我觉得迈克尔还可以做更大胆的尝试，但影片确实有“怪兽就是神”的含义，这其中有一定的象征主义
。
片场上的渡边谦
Mtime：所以两者是有联系的。
加西亚：不是具体的联系，这些怪兽非常巨大，它们只可能是神。在片中，我们进入到水下的古代神庙，这些神庙非常古老，早于任何宗教之前就已经存在，这也是在暗示。它不是一种具体的联系，只是在暗示它们非常古老，地位和神一样。
玛丽：你会采访迈克尔·道赫蒂吗？
Mtime：会的，明天采他。
玛丽：你应该去问他，这个问题很好，对他来说，这些怪兽就是他的神，他一直很喜欢哥斯拉，从他刚学会走路就开始了，不夸张，他还留着小时候画的画。
玛丽：是原因之一，他非常了解哥斯拉，我们努力注入对这些怪兽的爱与尊重，迈克尔是这块的专家。
Mtime：现在很多电影系列都在打造宇宙，你觉得这是件好事吗？还是应该有更多独立的电影？
加西亚：首先每部电影都必须保证质量，我们也喜欢拍摄更多电影，正如玛丽所说，能继续拍就是我们的幸运，但还是得由观众决定。每部电影之间确实有关联，但是每部电影都要有质量保证，所以我们会请到迈克尔这样有想法的导演兼编剧，既能打造我们喜欢的电影，又能符合我们系列今后的发展。每部电影都要做好，不然也不会有后续发展。
玛丽：《金刚骷髅岛》就和《哥斯拉2：怪兽之王》很不一样，它们有故事关联，但是它们有不同之处。
加西亚：而且《哥斯拉2》和第一部也很不一样，规模更大，怪兽更多，而且在本片中我们看到了更加宏伟的世界。
Mtime：对于这种系列电影，你觉得应该要保持同一批演员，还是每次都换一批全新的演员。
玛丽：具体取决于每一部电影的要求，这其中没有公式可以套用，如果有公式的话，每个人都会去拍，你懂我的意思吗。
加西亚：即便是在这个系列中，小11会在《哥斯拉大战金刚》中继续出演，但是没有任何一个《金刚：骷髅岛》的演员在本片出现，只有“金刚”会在《哥斯拉大战金刚》中出现，我们只是喜爱这些怪兽，你没必要看系列前作也能享受这部电影。
玛丽：如果你看过前作，体验会更好。但就算你没看过，也能享受其中。
《金刚：骷髅岛》
Mtime：《沙丘》现在进展如何?
玛丽：非常好，我们正在拍摄当中，我刚去布达佩斯待了六周，进展非常顺利，卡司和导演都非常令人期待。估计一年之后，我就能正式讨论这部电影了。就快来了，我们七月份要结束拍摄，杀青后，就进入后期制作阶段，明年十一月上映，2020年十一月上映。