——维拉·法梅加与“小11”专访实录——





Mtime: 两位的母女戏感人至深，我想知道你们在拍摄时会不会笑场。





维拉·法梅加：我们随时处在笑场边缘，小11的表情很搞笑，所以我总是会笑。





“小11”米莉·博比·布朗:我们拍的很开心，这是保持现场活力的唯一方式，因为我们的戏份拍起来都很辛苦，我觉得幽默与欢笑能让我们在片场保持活力和欢乐。





维拉：也提供了笑场的借口。







2014年首部《哥斯拉》





Mtime：拍摄时间有多久？





维拉：拍了大概三个月，然后又做了一些补拍，又拍了一个月吧。





小11：补拍的时候，我只拍了两周哦，因为我演技好！哈哈哈开玩笑的，我的头发长出来了，所以花了点时间。





Mtime：你们是在哪里拍摄的，感觉如何？





维拉：佐治亚州的亚特兰大，这是一个很棒的城市，当地人都热情好客，非常热。









维拉：那里有你见过最礼貌的人，真的，非常好，人好又热情。







《怪奇物语》的片场也在亚特兰大





Mtime：米莉，这是你的第一部电影作品，感觉如何？拍电影和拍电视剧最大的区别在哪里？





小11：非常棒，而且拍的很开心。差别很大，一个是小片场拍摄，一个是大片场，很不一样。





Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？





小11：我很喜欢魔斯拉，我觉得我们都喜欢，因为我们都是女生，所以看电影时我一直在看魔斯拉。哥斯拉一直深受观众的喜爱与尊重，你肯定会非常关注它，但是你就是没法把视线从背景中的魔斯拉身上移开。







魔斯拉





Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？





小11：对我来说它们就像爸爸妈妈一样。





维拉：我不知道，怪兽也是动物，动物本来就有感情，所以我觉得这么做没错，这能让怪兽和所有演员的表演更有深度，让你更有代入感。

——导演迈克尔·道赫蒂与章子怡专访实录——











Mtime：拉顿是一个很有趣的角色，它真正的效忠对象是谁呢？





迈克尔·道赫蒂：拉顿是一个非常反叛的角色，只效忠于自己。有时它是哥斯拉的盟友，有时它是哥斯拉的敌人，它随时都可能和任何人为敌，你无法预测它的行为，具体下一部它还将效忠于谁，那你得去看了电影才能知道。





Mtime：你们在本片中最喜欢的怪兽是哪一个？





章子怡：哥斯拉和魔斯拉吧，因为魔斯拉是个“女王”，她太美了，她出现的那一刻我都快哭了。











Mtime：你之前曾说过，影片拍摄期间都不知道自己在拍什么，因为大部分场景都是绿幕的，那你看到正片的时候会不会被影片的内容所惊讶到？





章子怡：对啊，我就会觉得，原来我演了这样一个电影啊，跟现场简直天壤之别。所以好多戏你现在回头看会觉得，哦如果我当时知道哥斯拉的状态是这样的话，也许我会再强调一下什么的，但是没有办法，因为现场就是靠你想象。





Mtime：你们觉得应该把怪兽人性化，让它们更富有情感，还是让它们只做怪兽就好了？





道赫蒂：我觉得虽然它们是怪兽，但也有人类的特性，这也是动物和自然最让我着迷的地方，就是人类和动物有许多相同之处。我们都是动物，所以哥斯拉的许多故事，都是关于寻找动物与人类的共同之处。我们已经知道不管是哥斯拉还是鲸鱼还是其他生物，都非常聪明，感情丰富，对我来说它究竟是狗还是400英尺高的怪兽都无所谓，最重要的是和它们建立关系。







导演在《哥斯拉2》片场





Mtime：本片中有一个场景令我印象深刻，在那个场景中，背景里面有基多拉，而镜头前有一个巨大的十字架，这是否有宗教含义在其中？因为哥斯拉经历的事件很像耶稣复活。





道赫蒂：我觉得你可以做任何解读，但是我们确实把这些怪兽描绘成了神，它们是先于基督教存在的远古巨神。我很喜欢从宗教角度呈现这些怪兽，倒不是说这是在支持或挑战任何宗教，我只是想表示它们是很多神、恶魔和天使故事的起源。





Mtime：能不能分享下你们的工作日程？





章子怡：每天我们工作多长时间？不多吧，十个小时差不多吧，就十个小时，还可以休息周末，在亚特兰大片场拍了三个月。就觉得每天上班下班，然后醒宝来探班，我觉得还好，整个拍摄过程是挺愉快，而且蛮轻松的，除了自己给自己的压力外，导演并没有施加很多超负荷的任何东西。







十字架前的基多拉





Mtime：醒宝来探班的时候能看懂你在干嘛么？





章子怡：她看不懂，她只知道我在拍《哥斯拉》，但是她那个时候还小，只是问过我，哎你的头发去哪了？



