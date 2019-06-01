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久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

2019-06-01 00:17:09 来源：Mtime时光网

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠——罗伯特·帕丁森。

图片来源：BRIAN ACH/INVISION/AP/SHUTTERSTOCK

　　时光网讯　根据外媒报道，华纳已官宣，罗伯特·帕丁森正式成为新一任“蝙蝠侠”！！马特·里夫斯执导新DC超级英雄电影《蝙蝠侠》一波三折，终于尘埃落定，敲定男主角，将于2021年6月25日全美公映，影片的前期制作工作将于今夏开启。此前，华纳曾在帕丁森和“尼子”尼古拉斯·霍尔特这两位最后人选之间犹豫，最终选择了帕丁森。目前正在进行商谈，帕丁森可能至少会签约两部影片。

　　2017年1月，曾执导过“猩球崛起”三部曲中后两部的里夫斯，从上一任“蝙蝠侠”本·阿弗莱克手中接过了导筒，里夫斯也将是新《蝙蝠侠》的制片人。新片将会重启“蝙蝠侠”这一角色，与大本在《正联》《蝙超大战》中的角色并不是一脉相承。


《暮光》系列的男女主角，如今都是演技派了

　　现年33岁的帕丁森，早年间曾是《哈利·波特与火焰杯》中，哈利在赫奇帕奇的校友塞德里克·迪戈里。后来他成为了五部《暮光之城》电影的男主角爱德华·卡伦，在当了几年流量明星之后，彻底甩掉了“暮光男”的帽子，新作《灯塔》在戛纳“导演双周”单元亮相后，口碑炸裂。

　　接下来除了《蝙蝠侠》，帕丁森还将出演克里斯多弗·诺兰导演的新片《信条》，明年7月17日公映。他的新作还包括《太空生活》，Netflix的《国王》，以及《等待野蛮人》


前八任“蝙蝠侠”演员一览

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蝙蝠侠 华纳 DC 罗伯特·帕丁森
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罗伯特·帕丁森

罗伯特·帕丁森

Robert Pattinson

职业：演员 | 制作人

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蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

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