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“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

2019-06-01 08:28:42 来源：Mtime时光网

公元前-1962

从天启诞生 到X教授瘫痪

1963-1979

从万磁王坐牢 到金刚狼失忆

1982-2017

从凤凰女入学 到死侍订婚

2018-2068

从小狼女出生 到电索拯救家人

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的故事线，时光网总结了一下这近20年的十几部电影中，时间线到底是怎么回事。
　　时光网特稿　“X战警”系列新作《X战警：黑凤凰》，将于6月6日中美同步公映。在本周二晚于北京北展剧场举办的粉丝盛典上，“法鲨”迈克尔·法斯宾德、“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“凤凰女”索菲·特纳等一众主创们悉数露面。在活动上，主办方为诸位演员们出了一道题——请选出《X战警》全系列的最佳观影顺序，然而别说粉丝了，就连卡司们，也不是所有人都能答对这道题。

　　《X战警》、《金刚狼》与《死侍》系列，迄今为止一共有12部影片，分别包括：三部正传《X战警》（2000）、《X战警2》（2003）与《X战警：背水一战》（2006）；三部“金刚狼”系列《金刚狼》（2009）、《金刚狼2》（2013）与《金刚狼3：殊死一战》（2017）；三部前传《X战警：第一战》（2011）、《X战警：逆转未来》（2014）与《X战警：天启》（2016）；


这道题真的很难，主创们也不是所有人都能弄清楚

　　以及两部“死侍”系列《死侍》（2016）与《死侍2：我爱我家》（2018），还有即将公映的《X战警：黑凤凰》。这其中有前传、正传、番外篇，故事不仅要回到过去，穿到未来，还涉及闪回、穿越、插叙，以及致命的“逆转未来”一篇，直接重启了整个系列，抹掉正传三部曲中的故事……这个系列也一直因为其让人一下摸不到头脑的时间线，而为人所诟病。

　　而这一次，时光网总结了从公元3000年前左右开始，世界上第一个变种人“天启”出生时，到“金刚狼”、“万磁王”、“X教授”等人出生之后的主线剧情，再到1973年那一次让人头秃的“逆转未来”——从此时间线被分为“修改前”和“修改后”两条平行进行的故事线。以及2023年之后，只剩下“修改过后”时间线存在的宇宙，都发生了怎样的故事……


古埃及时期的“天启”

公元前3000年左右

　　天启（恩·沙巴·努尔）出生于古埃及的第一王朝，他是世界上第一个变种人。接下来的几千年里，他征服并毁灭了许多文明，却有很多人把他当做神明一样崇拜。

1832年
　　詹姆斯·豪利特（金刚狼）出生。

1845年
　　詹姆斯的养父，约翰·豪利特被托马斯·罗根所杀。

　　詹姆斯·豪利特的变种人特性开始显露。

　　詹姆斯杀掉托马斯·罗根，其实这位“罗根”才是詹姆斯的亲生父亲。

　　詹姆斯跟自己同母异父的哥哥维克多·克里德（剑齿虎）一起出逃。


金刚狼和同母异父的哥哥剑齿虎

1930年
　　埃里克·兰谢尔（万磁王）出生。

1932年
　　查尔斯·泽维尔（X教授）出生。 

1934年
　　瑞雯·达克霍姆（魔形女）出生。

1940年
　　汉克·麦考伊（野兽）出生。


肖把少年万磁王当成了实验室的“小白鼠”

1944年
　　被关押在奥斯维辛集中营期间，埃里克·兰谢尔的变种人能力开始展现，塞巴斯蒂安·肖用埃里克做实验。

　　查尔斯·泽维尔与瑞雯·达克霍姆儿时在泽维尔豪宅相遇，瑞雯被收养成为查尔斯的妹妹。

1945年
　　这段时间詹姆斯·豪利特从欧洲来到太平洋地区，在8月9日之前，他被关在日本长崎附近的战俘营。

8月9日
　　詹姆斯·豪利特在长崎原子弹爆炸中救了矢志田市朗。


金刚狼救下了年轻时期的矢志田市朗

1950年

　　塞巴斯蒂安·肖开办地狱火俱乐部，表面是赌博饮酒场所，实际上被他用作变种人秘密基地，他召集了红魔鬼和激流做自己的手下和保镖。

1956年

　　埃里克·兰谢尔与马克西莫夫小姐有一段短暂的情史，两人还有了彼得（快银）和旺达（绯红女巫）两个孩子，但在孩子们出生之前埃里克就离开了，他并不知道孩子的事。

1959年
　　艾玛·弗罗斯特（白皇后）与塞巴斯蒂安·肖相遇，被他说服，加入了地狱火俱乐部。
　　威廉·史崔克开始研究变种人。


莫拉·马克塔格特在调查肖时认识了X教授和万磁王

1962年
　　莫拉·马克塔格特开始调查塞巴斯蒂安·肖，调查过程让她发现了变种人的存在，并且最终与查尔斯·泽维尔相遇。

　　埃里克·兰谢尔开始了自己对塞巴斯蒂安·肖的报复行动。

　　查尔斯·泽维尔在牛津大学获得了遗传学博士学位。

　　塞巴斯蒂安·肖和地狱火俱乐部成员逼迫亨得利上校在土耳其部署导弹，之后他们又逼迫苏联军队在古巴设置导弹，意图在人类之间挑起核战争，好让变种人成为地球上的优势人种。

　　X战警在美国中央情报局的X部门成立。

　　艾玛·弗罗斯特被查尔斯·泽维尔和埃里克·兰谢尔抓获并移交给中情局。


白皇后

10月28日
　　X战警大战地狱火俱乐部，阻止了他们引发核战争的计划。

　　埃里克·兰谢尔杀死塞巴斯蒂安·肖。

　　查尔斯·泽维尔脊椎中枪导致瘫痪，无法行走。

　　埃里克·兰谢尔成为万磁王，成立了他的第一个变种人兄弟会。

11月20日
　　查尔斯·泽维尔决定成立一个变种人学校兼避难所。
　　查尔斯消除莫拉的记忆，让她忘记自己协助X战警的经历，这样中情局就无法追踪他们了。


瘫痪初体验

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： X战警 福斯

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