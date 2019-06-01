而这一次，时光网总结了从公元3000年前左右开始，世界上第一个变种人“天启”出生时，到“金刚狼”、“万磁王”、“X教授”等人出生之后的主线剧情，再到1973年那一次让人头秃的“逆转未来”——从此时间线被分为“修改前”和“修改后”两条平行进行的故事线。以及2023年之后，只剩下“修改过后”时间线存在的宇宙，都发生了怎样的故事……

公元前3000年左右





天启（恩·沙巴·努尔）出生于古埃及的第一王朝，他是世界上第一个变种人。接下来的几千年里，他征服并毁灭了许多文明，却有很多人把他当做神明一样崇拜。





1832年

詹姆斯·豪利特（金刚狼）出生。





1845年

詹姆斯的养父，约翰·豪利特被托马斯·罗根所杀。





詹姆斯·豪利特的变种人特性开始显露。





詹姆斯杀掉托马斯·罗根，其实这位“罗根”才是詹姆斯的亲生父亲。





詹姆斯跟自己同母异父的哥哥维克多·克里德（剑齿虎）一起出逃。







金刚狼和同母异父的哥哥剑齿虎





1930年

埃里克·兰谢尔（万磁王）出生。





1932年

查尔斯·泽维尔（X教授）出生。





1934年

瑞雯·达克霍姆（魔形女）出生。





1940年

汉克·麦考伊（野兽）出生。









肖把少年万磁王当成了实验室的“小白鼠”





1944年

被关押在奥斯维辛集中营期间，埃里克·兰谢尔的变种人能力开始展现，塞巴斯蒂安·肖用埃里克做实验。





查尔斯·泽维尔与瑞雯·达克霍姆儿时在泽维尔豪宅相遇，瑞雯被收养成为查尔斯的妹妹。





1945年

这段时间詹姆斯·豪利特从欧洲来到太平洋地区，在8月9日之前，他被关在日本长崎附近的战俘营。





8月9日

詹姆斯·豪利特在长崎原子弹爆炸中救了矢志田市朗。







金刚狼救下了年轻时期的矢志田市朗





1950年





塞巴斯蒂安·肖开办地狱火俱乐部，表面是赌博饮酒场所，实际上被他用作变种人秘密基地，他召集了红魔鬼和激流做自己的手下和保镖。





1956年





埃里克·兰谢尔与马克西莫夫小姐有一段短暂的情史，两人还有了彼得（快银）和旺达（绯红女巫）两个孩子，但在孩子们出生之前埃里克就离开了，他并不知道孩子的事。





1959年

艾玛·弗罗斯特（白皇后）与塞巴斯蒂安·肖相遇，被他说服，加入了地狱火俱乐部。

威廉·史崔克开始研究变种人。







莫拉·马克塔格特在调查肖时认识了X教授和万磁王





1962年

莫拉·马克塔格特开始调查塞巴斯蒂安·肖，调查过程让她发现了变种人的存在，并且最终与查尔斯·泽维尔相遇。





埃里克·兰谢尔开始了自己对塞巴斯蒂安·肖的报复行动。





查尔斯·泽维尔在牛津大学获得了遗传学博士学位。





塞巴斯蒂安·肖和地狱火俱乐部成员逼迫亨得利上校在土耳其部署导弹，之后他们又逼迫苏联军队在古巴设置导弹，意图在人类之间挑起核战争，好让变种人成为地球上的优势人种。





X战警在美国中央情报局的X部门成立。





艾玛·弗罗斯特被查尔斯·泽维尔和埃里克·兰谢尔抓获并移交给中情局。







白皇后





10月28日

X战警大战地狱火俱乐部，阻止了他们引发核战争的计划。





埃里克·兰谢尔杀死塞巴斯蒂安·肖。





查尔斯·泽维尔脊椎中枪导致瘫痪，无法行走。





埃里克·兰谢尔成为万磁王，成立了他的第一个变种人兄弟会。





11月20日

查尔斯·泽维尔决定成立一个变种人学校兼避难所。

查尔斯消除莫拉的记忆，让她忘记自己协助X战警的经历，这样中情局就无法追踪他们了。







