时光网特稿
“X战警”系列新作《X战警：黑凤凰》
，将于6月6日中美同步公映。在本周二晚于北京北展剧场举办的粉丝盛典上，“法鲨”迈克尔·法斯宾德
、“一美”詹姆斯·麦卡沃伊
、“凤凰女”索菲·特纳
等一众主创们悉数露面。在活动上，主办方为诸位演员们出了一道题——请选出《X战警》
全系列的最佳观影顺序，然而别说粉丝了，就连卡司们，也不是所有人都能答对这道题。
这道题真的很难，主创们也不是所有人都能弄清楚
以及两部“死侍”系列《死侍》
（2016）与《死侍2：我爱我家》
（2018），还有即将公映的《X战警：黑凤凰》
。这其中有前传、正传、番外篇，故事不仅要回到过去，穿到未来，还涉及闪回、穿越、插叙，以及致命的“逆转未来”一篇，直接重启了整个系列，抹掉正传三部曲中的故事……这个系列也一直因为其让人一下摸不到头脑的时间线，而为人所诟病。
而这一次，时光网总结了从公元3000年前左右开始，世界上第一个变种人“天启”出生时，到“金刚狼”、“万磁王”、“X教授”等人出生之后的主线剧情，再到1973年那一次让人头秃的“逆转未来”——从此时间线被分为“修改前”和“修改后”两条平行进行的故事线。以及2023年之后，只剩下“修改过后”时间线存在的宇宙，都发生了怎样的故事……
古埃及时期的“天启”
公元前3000年左右
天启（恩·沙巴·努尔）出生于古埃及的第一王朝，他是世界上第一个变种人。接下来的几千年里，他征服并毁灭了许多文明，却有很多人把他当做神明一样崇拜。
1832年
詹姆斯·豪利特（金刚狼）出生。
1845年
詹姆斯的养父，约翰·豪利特被托马斯·罗根所杀。
詹姆斯·豪利特的变种人特性开始显露。
詹姆斯杀掉托马斯·罗根，其实这位“罗根”才是詹姆斯的亲生父亲。
詹姆斯跟自己同母异父的哥哥维克多·克里德（剑齿虎）一起出逃。
金刚狼和同母异父的哥哥剑齿虎
1930年
埃里克·兰谢尔（万磁王）出生。
1932年
查尔斯·泽维尔（X教授）出生。
1934年
瑞雯·达克霍姆（魔形女）出生。
1940年
汉克·麦考伊（野兽）出生。
肖把少年万磁王当成了实验室的“小白鼠”
1944年
被关押在奥斯维辛集中营期间，埃里克·兰谢尔的变种人能力开始展现，塞巴斯蒂安·肖用埃里克做实验。
查尔斯·泽维尔与瑞雯·达克霍姆儿时在泽维尔豪宅相遇，瑞雯被收养成为查尔斯的妹妹。
1945年
这段时间詹姆斯·豪利特从欧洲来到太平洋地区，在8月9日之前，他被关在日本长崎附近的战俘营。
8月9日
詹姆斯·豪利特在长崎原子弹爆炸中救了矢志田市朗。
金刚狼救下了年轻时期的矢志田市朗
1950年
塞巴斯蒂安·肖开办地狱火俱乐部，表面是赌博饮酒场所，实际上被他用作变种人秘密基地，他召集了红魔鬼和激流做自己的手下和保镖。
1956年
埃里克·兰谢尔与马克西莫夫小姐有一段短暂的情史，两人还有了彼得（快银）和旺达（绯红女巫）两个孩子，但在孩子们出生之前埃里克就离开了，他并不知道孩子的事。
1959年
艾玛·弗罗斯特（白皇后）与塞巴斯蒂安·肖相遇，被他说服，加入了地狱火俱乐部。
威廉·史崔克开始研究变种人。
莫拉·马克塔格特在调查肖时认识了X教授和万磁王
1962年
莫拉·马克塔格特开始调查塞巴斯蒂安·肖，调查过程让她发现了变种人的存在，并且最终与查尔斯·泽维尔相遇。
埃里克·兰谢尔开始了自己对塞巴斯蒂安·肖的报复行动。
查尔斯·泽维尔在牛津大学获得了遗传学博士学位。
塞巴斯蒂安·肖和地狱火俱乐部成员逼迫亨得利上校在土耳其部署导弹，之后他们又逼迫苏联军队在古巴设置导弹，意图在人类之间挑起核战争，好让变种人成为地球上的优势人种。
X战警在美国中央情报局的X部门成立。
艾玛·弗罗斯特被查尔斯·泽维尔和埃里克·兰谢尔抓获并移交给中情局。
白皇后
10月28日
X战警大战地狱火俱乐部，阻止了他们引发核战争的计划。
埃里克·兰谢尔杀死塞巴斯蒂安·肖。
查尔斯·泽维尔脊椎中枪导致瘫痪，无法行走。
埃里克·兰谢尔成为万磁王，成立了他的第一个变种人兄弟会。
11月20日
查尔斯·泽维尔决定成立一个变种人学校兼避难所。
查尔斯消除莫拉的记忆，让她忘记自己协助X战警的经历，这样中情局就无法追踪他们了。
瘫痪初体验