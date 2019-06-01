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《哥斯拉2》内地上映首日破亿夺冠

《阿拉丁》《大侦探皮卡丘》分列二三名

2019-06-01 09:33:51 来源：Mtime时光网

《哥斯拉2》当天拿下1.34亿，加上零点场2616万，以及之前点映的1700万，该片累计票房已达1.8亿元。

《哥斯拉2》剧照

　　时光网讯 传奇与华纳影业联手打造的“怪兽宇宙”新作《哥斯拉2：怪兽之王》，31日周五在中国内地正式上映，当天拿下1.34亿，顺利登上票房冠军宝座，加上零点场2616万，以及之前点映的1700万，该片累计票房已达1.8亿元。

       周五当天上映的新片比较弱，只有一部动画片《托马斯大电影之世界探险记》以352万的成绩排名第四。将在周六6.1上映的《哆啦A梦：大雄的月球探险记》票房倒是值得期待。

《阿拉丁》剧照

       迪士尼的《阿拉丁》上映一周，周五收获1647万，位列亚军，目前该片累计票房2.16亿。

      《大侦探皮卡丘》上映三周，周五以596万排名第三，目前该片累计票房5.96亿。

   编辑：边界

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