克里斯蒂安·贝尔和马特·达蒙主演的《福特VS法拉利》曝光首张海报。





《福特VS法拉利》改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》。讲述了亨利·福特二世、天才企业家李·艾柯卡和赛车冠军肯·迈尔斯、工程师卡罗尔·谢尔比一起经营福特公司，制造梦幻跑车福特GT40，并最终成为第一支勒芒耐力赛冠军的美国车队的故事。













编辑：hello王小羊