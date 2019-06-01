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贝尔&达蒙《福特VS法拉利》首曝海报

首支预告周日释出 冲击颁奖季野心勃勃

2019-06-01 09:27:48 来源：Mtime时光网

克里斯蒂安·贝尔和马特·达蒙主演的《福特VS法拉利》曝光首张海报。
　　时光网讯   由《金刚狼3》导演詹姆斯·曼高德执导，克里斯蒂安·贝尔马特·达蒙主演的《福特VS法拉利》曝光首张海报，福斯宣布这部电影的首支预告片也将在周日晚上NBA总决赛第二场比赛中释出。

　　《福特VS法拉利》改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》。讲述了亨利·福特二世、天才企业家李·艾柯卡和赛车冠军肯·迈尔斯、工程师卡罗尔·谢尔比一起经营福特公司，制造梦幻跑车福特GT40，并最终成为第一支勒芒耐力赛冠军的美国车队的故事。 

　　在电影中，马特·达蒙扮演设计出福特GT40赛车的美籍工程师卡罗尔·谢尔比，贝尔扮演知名英国车手肯·迈尔斯。在《奇迹男孩》《寂静之地》多部热片中有过出色表演的小正太诺亚·尤佩扮演肯·迈尔斯的儿子，他担心爸爸的安危。凯特瑞娜·巴尔夫则扮演肯·迈尔斯的妻子，也是一名出色的车手。

　　乔·博恩瑟饰演李·艾柯卡，他22岁以推销员的身份加入福特公司，后逐渐升级为地区销售经理、副总裁兼总经理、总裁，创下空前销售记录，54岁被亨利·福特二世解雇后，他加入濒临破产的克莱斯勒公司，再次创下几十亿美元的盈利记录。

　　这个电影项目早在2011年中就计划启动，福斯曾邀请迈克尔·曼担任导演，传闻布拉德·皮特汤姆·克鲁斯乔什·布洛林都有意出演，但最终不了了之。《福特VS法拉利》原定于今年6月28日暑期上映，今年2月福斯宣布改档11月15日上映，延后近五个月，冲击颁奖季野心勃勃。

   编辑：hello王小羊

关键词： 福特VS法拉利 克里斯蒂安贝尔 马特达蒙 海报
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