《福特VS法拉利》改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》。讲述了亨利·福特二世、天才企业家李·艾柯卡和赛车冠军肯·迈尔斯、工程师卡罗尔·谢尔比一起经营福特公司，制造梦幻跑车福特GT40，并最终成为第一支勒芒耐力赛冠军的美国车队的故事。
在电影中，马特·达蒙扮演设计出福特GT40赛车的美籍工程师卡罗尔·谢尔比，贝尔扮演知名英国车手肯·迈尔斯。在《奇迹男孩》
、《寂静之地》
多部热片中有过出色表演的小正太诺亚·尤佩
扮演肯·迈尔斯的儿子，他担心爸爸的安危。凯特瑞娜·巴尔夫则扮演肯·迈尔斯的妻子，也是一名出色的车手。
乔·博恩瑟
饰演李·艾柯卡，他22岁以推销员的身份加入福特公司，后逐渐升级为地区销售经理、副总裁兼总经理、总裁，创下空前销售记录，54岁被亨利·福特二世解雇后，他加入濒临破产的克莱斯勒公司，再次创下几十亿美元的盈利记录。
这个电影项目早在2011年中就计划启动，福斯曾邀请迈克尔·曼担任导演，传闻布拉德·皮特
、汤姆·克鲁斯
、乔什·布洛林
都有意出演，但最终不了了之。《福特VS法拉利》原定于今年6月28日暑期上映，今年2月福斯宣布改档11月15日上映，延后近五个月，冲击颁奖季野心勃勃。
编辑：hello王小羊