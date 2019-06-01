预告中葛优“齐刘海”形象上线，身着白色西装，手持高尔夫球杆独坐废弃泳池中，美声摇滚范儿演唱《两只老虎》，强烈的反差尽显影片幽默气质。





预告中葛优“齐刘海”形象上线，身着白色西装，手持高尔夫球杆独坐废弃泳池中，美声摇滚范儿演唱《两只老虎》，强烈的反差尽显影片幽默气质。葛优为何身着笔挺西装却身处废弃游泳池？手持高尔夫球杆重唱“两只老虎”童谣背后有何隐情？一系列悬念引发关注。





预告结尾，画面渐隐在不断围堵压缩的红色背景中化作一个高尔夫球洞，自画面右处滚动的高尔夫球落入其中，恰似老虎的眼珠，搭配猩红的背景，充满悬念。





作为知名编剧，李非的编剧处女作即获金马奖最佳原创剧本提名，首部导演作品《命运速递》更受到了FIRST青年电影展评委会的高度评价，一举杀入“惊人首作”单元，获得了最佳影片、最佳导演、最佳演员、最佳艺术贡献等四项提名。





深厚的功底和对于幽默风格的精准把握，让李非导演收到了数位知名导演的盛赞，娄烨导演称其“命运拼图滴水不漏”，姜文导演更邀其担任电影《邪不压正》的编剧。





李非对于电影结构的把握为人称道，黑色幽默的故事剧情更是其鲜明特色。此次电影《两只老虎》由李非历经两年打磨而成，从曝光的先导预告中可以看出，导演李非黑色幽默的独特风格或将延续，而在诙谐幽默的同时，影片对人性的博弈和人物命运的复杂性的关注或将也是这部影片的重要看点。