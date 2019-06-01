埃尔顿·约翰最近在《卫报》的一篇文章中谈到了《火箭人》。他说：“一些电影公司想降低情色和毒品在片中的比例，这样就能获得PG-13的评级。”“但我还没有过PG-13级的生活。”

埃尔顿·约翰出席《火箭人》戛纳首映









埃尔顿·约翰最近在《卫报》的一篇文章中谈到了《火箭人》。他说：“一些电影公司想降低情色和毒品在片中的比例，这样就能获得PG-13的评级。”“但我还没有过PG-13级的生活。”











据报道，由于俄罗斯法律禁止“同性恋宣传”，所以《火箭人》的相关镜头遭到删减。俄罗斯著名影评人安东·杜林(Anton Dolin)在Facebook上写道，“所有男人之间接吻、性和口交的镜头都被删掉了……最糟糕的是，最后的字幕被从大结局中删除了。”





最初的文字说明约翰和他的丈夫住在一起，他们一起抚养孩子，但俄文版却说他成立了一个艾滋病基金会，并继续与他的音乐伙伴合作。







埃尔顿·约翰、 塔伦·埃格顿等 出席《火箭人》戛纳首映



对此，埃尔顿·约翰和电影制作方发表了一份联合声明，谴责这些删减。“当地发行商剪辑掉了一些场景，不让观众有机会按原计划观看这部电影，这反映出我们仍然生活在一个分裂的世界里，它仍然如此残酷地不接受两个人之间的爱，令人感到悲哀。”





约翰在《卫报》的一篇文章中也谈到：“虽然我也不想让电影充满毒品和性，但每个人都知道在七八十年代，我在这方面有相当多经历。”





“蛋蛋”塔伦·埃格顿饰演埃尔顿·约翰





约翰一直是俄罗斯最著名的西方摇滚明星之一，他利用自己的名气在世界各地为同性恋者、双性恋者和变性者争取平等权利。





1979年，他首次访问苏联。2013年俄罗斯通过了有争议的《反同性恋宣传法》。该法律的保守派支持者表示，有必要保护传统的家庭价值观和未成年人不受“非传统性取向”影响。但也有人批评该法律，称它既带有歧视性，又含糊不清。





2014年，普京曾这样评价埃尔顿·约翰：“埃尔顿·约翰是一位杰出的人，也是一位杰出的音乐家。尽管他的取向不同，但我们数以百万计的人民真诚地爱着他。”