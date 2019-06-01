5《与歌同行》

在《与歌同行》中饰演传奇音乐人约翰尼·卡什的表现让演员杰昆·菲尼克斯获得了奥斯卡最佳男演员提名，但最终却是瑞茜·威瑟斯彭凭借对琼·卡特·卡什的演绎获得了那一年的奥斯卡最佳女演员奖。电影讲述了卡什事业的早期阶段，他与琼的情史，以及他“黑衣人”称号的由来。电影由詹姆斯·曼高德执导，菲尼克斯和威瑟斯彭在银幕上的化学反应也很好，两人还奉上了精彩的音乐演出。



