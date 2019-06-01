《火箭人》之外,这些摇滚传记片也不赖
"冲出康普顿"登顶十佳 "波西米亚"重现经典
5月31日，又一部传奇音乐家埃尔顿·约翰的传记片《火箭人》在美国上映，借此契机，正是时候盘点一下时光网评选出的十部摇滚传记片。→
2019-06-01 13:21:28 来源：Mtime时光网
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前言
好莱坞很喜欢拍关于摇滚音乐家们的电影。《矿工的女儿》、《灵魂歌王》、《与歌同行》，以及最近的《波西米亚狂想曲》，这几部片子的主演都获得了奥斯卡奖。而5月31日，又一部传奇音乐家埃尔顿·约翰的传记片《火箭人》在美国上映，借此契机，正是时候盘点一下时光网评选出的十部摇滚传记片。
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选择标准
在制作这个榜单时，我们只考虑记录摇滚音乐家真实生活的故事片，而非纪录片。我们也没算那些虚构的音乐家的电影，例如《几近成名》，或者用多重方式分别展现真实的音乐家不同层面的电影，例如，用四个虚构角色分别展现鲍勃·迪伦生平的《我不在那儿》。我们也没把《8英里》算进来，因为虽然电影讲的基本上就是埃米纳姆的故事，但他在里面出演的却是一个虚构人物。进入榜单候选的必须是在院线上映的电影，电视电影不在候选之列。
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如何界定“摇滚”？
最后，因为“摇滚”这个词有点含糊，难以界定，所以我们决定依据“摇滚名人堂”对摇滚艺术家的认定来划分。可能会引发争议的是，N.W.A. 是一个嘻哈组合，而约翰尼·卡什则是一位乡村音乐家，但是既然摇滚名人堂把他们认定为摇滚音乐人，那他们的传记片就符合筛选标准。实际上，我们列出来的每一部电影中都至少有一位登上了摇滚名人堂。
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10《灵魂歌王》
喜剧人出身的杰米·福克斯因在本片中饰演传奇R&B音乐家雷·查尔斯，并因这个角色获得了奥斯卡最佳男主角。该片由泰勒·海克福德执导，是一部情感浓烈的剧情片，但亮点还是福克斯的奥斯卡级表演和查尔斯的标志性音乐。
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9《与爱何干》
这部电影让饰演蒂娜和艾克·特纳的安吉拉·贝塞特以及劳伦斯·菲什伯恩分别获得了奥斯卡提名，片中毫不掩饰地展现了这位标志性歌手和她艰辛的生活。贝塞特和菲什伯恩在片中都奉上了让他们打开职业之路的精彩表现，从此变得家喻户晓。电影改编自由蒂娜·特纳和MTV的 Kurt Loder一起撰写的自传，片名则采用了她1984年发行的同名热门歌曲。
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8《逃亡乐队》
电影记录了未来也有可能登上摇滚名人堂的琼·杰特的第一支乐队，“逃亡乐队”的故事。主演阵容包括饰演琼·杰特的克里斯汀·斯图尔特，饰演主唱切莉·库瑞的达科塔·范宁，以及饰演经纪人金·弗利的迈克尔·珊农，电影用喧闹的声音和电子风的美学展现了这支影响深远的全女子乐队的故事。
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7《波西米亚狂想曲》
尽管《波西米亚狂想曲》获得了奥斯卡最佳影片的提名，但总体而言，电影本身并没有饰演弗雷迪·默丘里的拉米·马雷克的表演精彩，他凭借在片中的精湛表现赢得了奥斯卡最佳男主角。电影节奏很快，但在真实度上有所放松，用修正主义的方式展现了这支乐队的历史，不过片中重现的“拯救生命”演唱会还是近乎完美的。
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6《大门》
由奥利弗·斯通执导的《大门》讲述了诗人歌手吉姆·莫里森的故事，以及这支影响力深远的六十年代摇滚乐队的创立过程。方·基默对莫里森的演绎可以说是他职业生涯中最棒的一次表演了，斯通用这部电影表达了对反主流文化运动，以及审查制度和美国六十年代政治的看法。
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5《与歌同行》
在《与歌同行》中饰演传奇音乐人约翰尼·卡什的表现让演员杰昆·菲尼克斯获得了奥斯卡最佳男演员提名，但最终却是瑞茜·威瑟斯彭凭借对琼·卡特·卡什的演绎获得了那一年的奥斯卡最佳女演员奖。电影讲述了卡什事业的早期阶段，他与琼的情史，以及他“黑衣人”称号的由来。电影由詹姆斯·曼高德执导，菲尼克斯和威瑟斯彭在银幕上的化学反应也很好，两人还奉上了精彩的音乐演出。
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4《激乐人心》
在成为“黑豹”之前，查德维克·博斯曼还在《激乐人心》中饰演过“灵魂音乐教父”詹姆斯·布朗。博斯曼可以说是“演艺圈最勤劳的人”，他果然点亮了这部电影，并且连通了布朗的能量，才华，心灵与脾性，演绎了他最好的一个非超级英雄角色。电影由塔特·泰勒 执导，其他演员如奥克塔维亚·斯宾瑟、维奥拉·戴维斯，还有丹·艾克罗伊德也都表现得很不错。
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3《席德与南茜》
《席德与南茜》被视为讲述七十年代朋克音乐运动的最佳电影之一，这也是导演阿力克斯·考克斯的得意之作，电影围绕着两个悲剧性人物展开，一位是性手枪乐队的贝斯手席德·维瑟斯 ，另一位是他的乐迷女友南茜·丝潘更。加里·奥德曼在这部电影里第一次担任主角，饰演维瑟斯，女演员科洛·韦伯饰演丝潘更，电影从他们第一次相遇讲起，一直到他们死于海洛因毒瘾。
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2《爱与慈悲》
《爱与慈悲》围绕着海滩男孩乐队创始人布莱恩·威尔森的人生展开，电影分为两条时间线，由两位不同的演员饰演威尔森。达诺在电影中的表现非常精彩，而且看起来跟当时那个年龄的威尔森一模一样。而另一边，库萨克选择用“灵魂演绎”的方式来诠释威尔森这个角色，很有意思，他没有用化妆和假发来改变外形，而是用精彩的表演把这个角色从内而外表现出来。
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1《冲出康普顿》
《冲出康普顿》讲述了九十年代早期的突破性嘻哈组合N.W.A.崛起的过程，电影真实到令人觉得残酷，整部片子制作非常精良，科瑞·霍金斯和杰森·米切尔分别饰演Dr. Dre和Eazy-E，二人的表演也非常棒。片中，小奥谢拉·杰克逊饰演了自己的父亲艾斯·库伯，他的表演也不容小觑，保罗·吉亚玛提则饰演了组合的经纪人杰瑞·海勒。导演F·加里·格雷准确把握住了九十年代康普顿的暴力情绪和气氛，在展现这支乐队的艰难岁月时也丝毫没有进行美化。