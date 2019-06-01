奥卡菲娜
《别告诉她》剧照
时光网洛杉矶讯 奥卡菲娜
主演的独立电影《别告诉她》
改编自导演王子逸
亲身经历的“真实谎言”， 温馨可爱的讲述了中西文化对生死的不同看法，但就如华人文化的中庸之道，《别告诉她》
着重探讨的是，不追求非得要厮杀出个对错。王子逸“出其不意的干冷幽默”特色奠定电影笑中带泪的风格基础，与文化冲突以及生死议题的严肃形成清楚的反差。来自华人家庭的观众会在片中找到许多会心一笑的时刻。即使出身小家庭、或者非华人观众们，也会赞赏《别告诉她》中奥卡菲娜卸下搞笑形象的换然一新演出，这是她迄今演员生涯中表演最杰出的作品。
王子逸自编自导的《别告诉她》是他第二部电影长片，在今年圣丹斯影展上广获好评。电影讲述一个中国家庭选择向罹癌的奶奶（赵淑珍
饰演）隐瞒病情，以婚礼作为理由让移居世界各地的家人抱着见奶奶最后一面的感伤回乡。这让在美国纽约长大、习惯独立人权的华裔女孩比莉（奥卡菲娜饰演），在面临失去亲爱的奶奶之际，开始思考中西家庭文化对这个议题截然不同的处理方式。
预告片中，比莉从爸爸（ 马泰
饰演）与妈妈（林晓杰
饰演）口中得知奶奶罹癌，而大家决定瞒着奶奶。林晓杰饰演的妈妈一句话解释了为什么：“中国人有一句俗话，'如果得了癌症，你会死的。'”这跟片头一开始就白字黑屏的宣布“故事改编自真实谎言”一样，突兀又尴冷正是《别告诉她》温馨讨喜的特色，也是王子逸在第一部导演长片《遗作》
中就展现的故事风格。
为了防止藏不住情绪的比莉露出马脚，比莉的爸妈要求他不要回中国参加表弟的婚礼。但这阻止不了比莉归乡看奶奶的决心，即使这意味着他必须在奶奶的面前装作一切都很好，掩饰随时都可能是最后一面的绝望难过。回到老家的比莉看似心事重重，但至少没在奶奶面前露馅，只是静静观察家人时而互褒时而互贬的相处模式，默默地咀嚼着家庭团结与个人主权之间的微妙灰色地带。
电影体现了华人文化追求中庸的哲学
《别告诉她》用许多中景与远景捕捉大家庭人进人出、你一言我一语的忙碌，特别多大团圆饭的场景，刻画华人大家庭吃饭时你一句我一句的闲聊。更深刻的情绪则是发生在比莉与家人一对一互动时探讨隐瞒病情的正当性，这部分也非常恰当的用特写镜头捕捉情绪。
电影画面呈现与情绪捕捉同样有效的模拟出身历其境的感受，观众跟着比莉挣扎着接受噩耗以及隐瞒病情，逐渐理解家人的出发点。 《别告诉她》代表的是，意见不合时不一定得杀出个你死我活，硬要达成共识才算解决问题。互相理解出发点找出折衷点无非也是好方法。这也呼应了华人文化追求中庸的哲学。
《别告诉她》的角色设计与演员表演更是替严肃议题注入特色与节奏的重要功臣之一，不分主角配角、有无台词，王子逸笔下的人物个性各个都独特生动，演员们更是活灵活现地把角色从纸上带到萤幕上。
演员表演出色
片中饰演奶奶的是有“经典荧屏母亲”之称的著名影视剧、话剧演员赵淑珍
，活脱就是每個人心中对奶奶的印象。和蔼可亲的奶奶总是笑容满面，儿孙的事更是事无巨细亲力亲为，带者心爱的孙女比莉到公园打拳，叮咛他大口吃饭，疼儿孙的母爱不畏癌症与药物造成的身体不适。赵淑珍的演出让这位奶奶非常的讨人喜爱，打造一个国民奶奶形象。
饶舌歌手出道跨界演员的奥卡菲娜
，这回一别我们认识的大喇喇、或是搞笑的形象，在《别告诉她》的演出既内敛又更有爆发力。奥卡菲娜说着一口带有美国口音的中文，写实地演绎了在美长大的华裔小孩。待业中的比莉挣扎着在“大苹果”纽约独立立足，屋漏偏逢连夜雨接获奶奶罹癌的噩耗。这个处境下，奥卡菲娜从肢体与表情全面的展现比莉肩上扛着非常沉重的担子。而他与赵淑珍饰演的奶奶在萤幕上的互动亲切自然，两人谱出的祖孙亲情非常温暖人心。奥卡菲娜用实力证明他演技收放自如，《别告诉她》正是他成功转型的佳作。
值得一提的是，饰演比莉姨奶奶正是王子逸的姨奶奶客串演出，戏份颇重且非常有大将之风。王子逸的爱犬也在片中现身，可不是演员狗！
亲切温暖的《别告诉她》让人上一秒潸然落泪，转眼又破涕为笑。但给人非常高的接受度，还是因为它的态度是客观的探讨，而非主观说教。虽然向病人隐瞒病情的正确性是引发情绪拉扯的主因，但王子逸的《别告诉她》不追求找出正确解答，不指责谁对谁错。有人形容故事是亚洲版的《我盛大的希腊婚礼》
，但我认为完全不是同一件事。 《别告诉她》别具特色，没有夸张华丽的不切实际，不为搞笑而搞笑，不为赚人热泪而煽情，就是一个美国华裔孩子遇到中西文化差异的体观。
但贴心小叮咛，进电影院看《别告诉她》记得带包面巾纸！
《别告诉她》将于7月12日美国上映。