王子逸导演“出其不意的干冷幽默”特色奠定电影笑中带泪的风格基础，与文化冲突以及生死议题的严肃形成清楚的反差。来自华人家庭的观众会在片中找到许多会心一笑的时刻。



奥卡菲娜 《别告诉她》剧照 《别告诉她》剧照

















为了防止藏不住情绪的比莉露出马脚，比莉的爸妈要求他不要回中国参加表弟的婚礼。但这阻止不了比莉归乡看奶奶的决心，即使这意味着他必须在奶奶的面前装作一切都很好，掩饰随时都可能是最后一面的绝望难过。回到老家的比莉看似心事重重，但至少没在奶奶面前露馅，只是静静观察家人时而互褒时而互贬的相处模式，默默地咀嚼着家庭团结与个人主权之间的微妙灰色地带。





电影体现了华人文化追求中庸的哲学





《别告诉她》用许多中景与远景捕捉大家庭人进人出、你一言我一语的忙碌，特别多大团圆饭的场景，刻画华人大家庭吃饭时你一句我一句的闲聊。更深刻的情绪则是发生在比莉与家人一对一互动时探讨隐瞒病情的正当性，这部分也非常恰当的用特写镜头捕捉情绪。





电影画面呈现与情绪捕捉同样有效的模拟出身历其境的感受，观众跟着比莉挣扎着接受噩耗以及隐瞒病情，逐渐理解家人的出发点。 《别告诉她》代表的是，意见不合时不一定得杀出个你死我活，硬要达成共识才算解决问题。互相理解出发点找出折衷点无非也是好方法。这也呼应了华人文化追求中庸的哲学。





《别告诉她》的角色设计与演员表演更是替严肃议题注入特色与节奏的重要功臣之一，不分主角配角、有无台词，王子逸笔下的人物个性各个都独特生动，演员们更是活灵活现地把角色从纸上带到萤幕上。





演员表演出色













值得一提的是，饰演比莉姨奶奶正是王子逸的姨奶奶客串演出，戏份颇重且非常有大将之风。王子逸的爱犬也在片中现身，可不是演员狗！









但贴心小叮咛，进电影院看《别告诉她》记得带包面巾纸！





《别告诉她》将于7月12日美国上映。



