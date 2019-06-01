《哥斯拉2：怪兽之王》
正以IMAX 3D格式在全国超600家IMAX影院热映，怪兽届“四大天王”强势霸屏。影片今日发布IMAX音效特辑，女主角“小11”力荐IMAX影院震天撼地的音响效果。
在特辑中，片中麦迪逊饰演者米莉·博比·布朗
现身为IMAX影院的强大音效打call，并力邀影迷共同体验：“听听这不可思议的咆哮，还有这雷鸣般的脚步，世界上最强大的巨兽尽在音效震撼的IMAX影院！”而配合“小11”的介绍，特辑也曝光更多精彩场景，基多拉的三只巨头同声嘶吼蔚为壮观，哥斯拉一举一动都地动山摇，伴随“原子吐息”的仰天长啸更是霸气十足。出色的音效在IMAX影院先进设备加持下，震撼程度全面提升，是不容错过的过瘾体验。
《哥斯拉2：怪兽之王》是接续《哥斯拉》
、《金刚：骷髅岛》
的“怪兽电影宇宙”最新力作，耗费巨资打造了史前怪兽王者争霸的视听盛宴。在IMAX影院，经过定制增强的音响系统表现强劲，不仅以超高还原度保真“悦耳”，还有出色的立体声和惊艳的重低音效果。在IMAX影院看《哥斯拉2：怪兽之王》时，观众将如同亲临怪兽王者的面对面对战，体验到身临其境、震颤身心的音响效果。与此同时，IMAX还具有顶天立地的超大银幕、纤毫毕现的超清画质，将共同为观众营造嗨爽难忘的视听体验。