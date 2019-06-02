时光网特稿 奉俊昊
执导的韩国剧情片《寄生虫》
刚刚捧获戛纳金棕榈，紧接着北美就敲定了10月上映，参考去年《燃烧》
的路数，不少外媒都猜测影片将冲击奥斯卡奖。在为韩国摘得戛纳首金之后，《寄生虫》有可能为韩国实现奥斯卡零的突破吗？
2013年《雪国列车》
上映时，奉俊昊被一位韩国资深媒体人问到有没有想过入围美国电影学院奖（奥斯卡奖），奉俊昊不假思索的答道：“我可能会作为韩国电影艺术学院的嘉宾出席吧，”对奖项并没什么执念的他，用一个文字游戏的玩笑，化解了自己的尴尬。
《寄生虫》在戛纳首映后，奉俊昊逢人便讲自己最喜欢的媒体影评就是IndieWire的那句 “奉俊昊本身就是一种电影类型……”他兴奋的表示听到这个评价“比拿奖还开心”。
相比《燃烧》，或许《寄生虫》真的离奥斯卡更近了一步。但对于奉俊昊而言，创作电影本身带给他的快乐，可能是任何奖项都无法比拟的。
不像很多作者导演一生都在拍一部电影，从第一部长片电影《绑架门口狗》
到《寄生虫》，奉俊昊的电影，每一部都在展示和前作完全不同的世界。在“类型的变奏”下，不变的是他对于人性和世界孜孜不倦的探寻与思考。
奉俊昊捧获金棕榈
在颇具实验性质的《绑架门口狗》之后，初尝犯罪题材的奉俊昊，在《杀人回忆》中对那个曾经亲身经历的独裁年代进行了愤怒控诉；通过怪兽电影《汉江怪物》
，导演对无视弱者且无能的国家体系提出了质疑；之后的《母亲》
又刀锋一转，刺向了人类自己，窥探母性的另一面；
末世题材的科幻大片《雪国列车》开始聚焦阶级社会的顽疾；而《玉子》
则变成了导演写给动物的一封情信；
直到《寄生虫》，又回到了韩国的最寻常百姓家，贫富悬殊的社会讽刺不言而喻，对于人性的剖析仍在继续。
《寄生虫》用一个特别韩国的故事打动了全世界观众，奉俊昊也用他最擅长的“难以被归类”的“类型片”征服了电影艺术的最高殿堂。而这些“难以被归类”的电影，在奉俊昊看来，都有一个共同点——它们都是“他自己想看，但没人拍的电影”。