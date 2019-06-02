奉俊昊用他最擅长的“难以被归类”的“类型片”征服了电影艺术的最高殿堂。而这些“难以被归类”的电影，都是奉俊昊“自己想看，但却没人拍的电影”。









《寄生虫》在戛纳首映后，奉俊昊逢人便讲自己最喜欢的媒体影评就是IndieWire的那句 “奉俊昊本身就是一种电影类型……”他兴奋的表示听到这个评价“比拿奖还开心”。





相比《燃烧》，或许《寄生虫》真的离奥斯卡更近了一步。但对于奉俊昊而言，创作电影本身带给他的快乐，可能是任何奖项都无法比拟的。











奉俊昊捧获金棕榈 奉俊昊捧获金棕榈













直到《寄生虫》，又回到了韩国的最寻常百姓家，贫富悬殊的社会讽刺不言而喻，对于人性的剖析仍在继续。





《寄生虫》用一个特别韩国的故事打动了全世界观众，奉俊昊也用他最擅长的“难以被归类”的“类型片”征服了电影艺术的最高殿堂。而这些“难以被归类”的电影，在奉俊昊看来，都有一个共同点——它们都是“他自己想看，但没人拍的电影”。