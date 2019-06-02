大家越来越爱过儿童节了。











继五一黄金周后，随着儿童节（周六）的到来，内地影市大盘推向新高。昨日（6月1日）大盘3.6亿元，是5月2日以来的最高单日票房，比前一日周五（5月31日）几乎增加2亿。