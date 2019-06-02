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"哥斯拉2"儿童节发威单日票房破2亿

哆啦A梦开画首日居亚 内地大盘迎来爆发

2019-06-02 10:01:36 来源：Mtime时光网

大家越来越爱过儿童节了。


　　时光网讯 继五一黄金周后，随着儿童节（周六）的到来，内地影市大盘推向新高。昨日（6月1日）大盘3.6亿元，是5月2日以来的最高单日票房，比前一日周五（5月31日）几乎增加2亿。

　　纵观历年6月1日儿童节当日票房，可以看到现在大家越来越爱过儿童节了。2018年儿童节周五，单日票房2.13亿是此前的最好成绩，而今年又上了一个台阶。不过今年儿童节正好赶上周六也是一个原因。



　　其中《哥斯拉2》单日票房破2亿，两天累计票房3.68亿；首日上映的《哆啦A梦：大雄的月球探险记》单日票房6700万。

　　2014年《哥斯拉》内地首周票房2.3亿元，累计票房4.8亿。《哥斯拉2》的成绩无疑将大大超越前作。

今年哆啦A梦去到了月球

　　另外，《哆啦A梦》剧场版已经连续3年在内地儿童节档期上映。去年缺乏同期开画的强势对手，《哆啦A梦：大雄的金银岛》以8千万单日票房遥遥领先。前年和今年，《哆啦A梦》分别遭遇《加勒比海盗5》《哥斯拉2》，儿童节当日都屈居次位。

　　除此之外，上映到底9天的《阿拉丁》以2860万单日票房排第三，累计票房2.46亿。上映到第23天的《大侦探皮卡丘》以1216万单日票房排第五，累计票房6.1亿。

　　《潜艇总动员：外星宝贝计划》《巧虎大飞船历险记》《托马斯大电影之世界探险记》几部儿童电影，也赶着节日的春风，分别拿下1263万、985万和695万单日票房。



   编辑：飒飒

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关键词： 单日票房 内地单日票房 儿童节
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