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"哥斯拉2：怪兽之王"周五北美登顶

首日1960万美元不如预期 "复联4"北美破8亿美元

2019-06-02 10:54:45 来源：Mtime时光网

“哥斯拉”对观众的吸引力一年不如一年。


　　时光网讯 《哥斯拉2：怪兽之王》北美首日报收1960.5万，登顶北美周五票房冠军。这一数字包括午夜场的630万美元票房。《阿拉丁》和最新开画的《火箭人》位列二、三。

　　这一首日成绩落后于2017年上映的《金刚：骷髅岛》，后者开画周五票房为2014万美元（包含提前场的370万美元），首周末票房成绩为6100万美元。《哥斯拉2》的首周末票房预计会在4900万-5300万美元之间。值得注意的是，2014年上映的《哥斯拉》成绩最好，首周末入场9300万美元。不难看出，“哥斯拉”对观众的吸引力正在逐年下降。

　　与此同时，上映第二周的《阿拉丁》再收1190万美元，累计票房达到1546万美元。

《火箭人》首日第三


恐怖片《马大姐》首日第四

　　同样于周五正式开画的音乐传记片《火箭人》以920万美元位列第三，虽然没能超过《阿拉丁》，但作为一部R级电影，《火箭人》的首日表现算是不错了。该片有望在首映周末获得2500万美元票房。

　　奥克塔维亚·斯宾瑟领衔的恐怖片《马大姐》周五上映首日票房724万美元，排名第四，该片首周末票房有望达到1800万-1900万美元之间。而上映第三周的《疾速追杀3》再入300万美元，排名第五，总票房为1177万美元。

　　此外《复联4》的北美票房截至周五已经突破8亿美元，全球票房突破27亿美元大关。

北美周五票房top5：

1《哥斯拉》周五1960万美元 总票房1960万美元
2《阿拉丁》 周五1190万美元 总票房1546亿美元
3《火箭人》 周五920万美元 总票房920万美元
4《马大姐》 周五724万美元 总票房724万美元
5《疾速追杀3》 周五300万美元 总票房1.177亿美元

   编辑：ruo

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关键词： 哥斯拉2 阿拉丁 火箭人 北美周五票房
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