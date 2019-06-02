







Alternatino With Arturo Castro:7月18日开播

























第二季故事从19世纪的北极转移到聚焦二战期的美国，讲述怪物袭击日裔美国人集中营的事件。





第二季故事灵感也来源于真实历史：珍珠港事件发生以后，美国政府1942年开始堆约11万居住在美国太平洋沿岸的日裔美国人扣留、转移和囚禁。该事件是美国现代史的一个污点，所有被囚禁的日裔美国人中，62%是美国公民，直到战争结束美国才陆续解散这些集中营。

























美甲店故事继续。

















































剧集改编自理查德·普雷斯顿所著的有关埃博拉病毒及其对人类影响的畅销书。1989年，埃博拉病毒突然出现在华盛顿郊区一个科学实验室的黑猩猩身上，且当时并没有已知的治疗方法。英勇的美军兽医(玛格丽丝饰)与一支秘密军事特警队合作，在疫情蔓延到人类之前，她试图阻止，但这却让她陷入了致命危险。



















