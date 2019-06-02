时光网讯
25部即将开播的夏季美剧，你最期待哪一部？还有《娱乐周刊》杂志的独家剧照。
剧集改编自加布里埃尔·谢尔曼撰写的艾尔斯传记《房间里最响亮的声音》
，讲述艾尔斯2017年5月去世前最后十年的生活，包括卡尔森和福克斯新闻的其他女性对他提出的性骚扰指控，这些指控最终导致艾尔斯于2016年从福克斯新闻网辞职。
罗素·克劳
、西耶娜·米勒
、娜奥米·沃茨
等出演。
Alternatino With Arturo Castro:7月18日开播
第二季故事从19世纪的北极转移到聚焦二战期的美国，讲述怪物袭击日裔美国人集中营的事件。
第二季故事灵感也来源于真实历史：珍珠港事件发生以后，美国政府1942年开始堆约11万居住在美国太平洋沿岸的日裔美国人扣留、转移和囚禁。该事件是美国现代史的一个污点，所有被囚禁的日裔美国人中，62%是美国公民，直到战争结束美国才陆续解散这些集中营。
本·阿弗莱克
和马特·达蒙
监制，故事背景在美国波士顿。以1990年代初期减少青少年枪支暴力的虚构项目“波士顿奇迹”为背景，讲述一个布鲁克林来的地方检察官Decourcy Ward(阿尔迪斯·霍奇
饰演)和一个腐败但仍备受尊敬的FBI老兵Jackie Rhodes(凯文·贝肯
饰演)组队，去拿下一个飞车大盗家族。
美甲店故事继续。
Netflix从英国4频道手中抢走《黑镜》
版权之后，该剧从早期的每季三集的小而精规模扩充到了每季六集。集数变多让单集的水准起伏变大，从第五季开始，《黑镜》
再次缩回了每季三集的规模。
一名青少年在夜总会外被谋杀，而悲剧发生一年后其他青少年同伴试图通过毒品﹑性爱和暴力来逃避现实，以应对无法确定的未来。“蜘蛛侠”女朋友赞达亚
主演。
剧集改编自理查德·普雷斯顿所著的有关埃博拉病毒及其对人类影响的畅销书。1989年，埃博拉病毒突然出现在华盛顿郊区一个科学实验室的黑猩猩身上，且当时并没有已知的治疗方法。英勇的美军兽医(玛格丽丝饰)与一支秘密军事特警队合作，在疫情蔓延到人类之前，她试图阻止，但这却让她陷入了致命危险。
剧集聚焦扎克瑞·昆图
饰演的查理·曼克斯——一个食用小孩子的生命气息来保持青春的超自然人物，在食用了孩子们的生气后，曼克斯把他们的身体储存在“圣诞乐园”。
这是地个冰冷、扭曲、曼克斯想象中的圣诞村庄，在那里，每天都是圣诞节，不快乐是违法的，而孩子们渐渐变成食尸鬼一般的存在。艾什利·康宁斯
饰演女主——一位来自新英格兰的少女维克·麦昆，她的出现威胁了曼克斯的整个世界。
艾美奖赢家剧集，第三季回归。
中年危机继续...
该剧围绕国际媒体巨头Roy一家的家庭丑闻内幕，剧中Logan Roy及他的四个孩子控制着全球最大的媒乐媒体集团之一，年迈的父亲开始退出公司，而他的孩子则思索如何抓紧机会继承这帝国。
改编自同名电影。
亚马逊推出的“大尺度”血腥超级英雄剧集。讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。
“蝙蝠侠”前传故事。第一季一共十集，每集一个小时，讲述了DC角色“阿福”的起源故事。阿福日后会成为蝙蝠侠布鲁斯·韦恩的传奇管家，这位前英国特种空勤团（SAS）士兵组建了自己的保安公司，后来在上世纪60年代的伦敦，开始与布鲁斯的亿万富翁父亲托马斯一起工作。
最终季了。
孩子们都长大了。来自“逆世界”的神秘势力再次侵袭霍金斯小镇。