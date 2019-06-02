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25部即将开播的夏季美剧，你最期待？

"怪奇物语"第三季归来 "蝙蝠侠"前传开播

2019-06-02 12:04:28 来源：Mtime时光网

还有《大小谎言》第二季、《行尸之惧》第五季、血腥超英剧集《黑袍纠察队》、同名电影改编《四个婚礼和一个葬礼》等等。
　　时光网讯 25部即将开播的夏季美剧，你最期待哪一部？还有《娱乐周刊》杂志的独家剧照。

《最响亮的声音》：6月30日开播

剧集改编自加布里埃尔·谢尔曼撰写的艾尔斯传记《房间里最响亮的声音》，讲述艾尔斯2017年5月去世前最后十年的生活，包括卡尔森和福克斯新闻的其他女性对他提出的性骚扰指控，这些指控最终导致艾尔斯于2016年从福克斯新闻网辞职。

罗素·克劳西耶娜·米勒娜奥米·沃茨等出演。


Alternatino With Arturo Castro:7月18日开播


《皮尔森》：7月17日开播

《金装律师》的杰西卡·皮尔森衍生剧，故事来到芝加哥，将聚焦吉娜·托瑞斯饰演的强大又有型有款的女律师皮尔森。


《极地恶灵》第二季：8月12日开播

第二季故事从19世纪的北极转移到聚焦二战期的美国，讲述怪物袭击日裔美国人集中营的事件。

第二季故事灵感也来源于真实历史：珍珠港事件发生以后，美国政府1942年开始堆约11万居住在美国太平洋沿岸的日裔美国人扣留、转移和囚禁。该事件是美国现代史的一个污点，所有被囚禁的日裔美国人中，62%是美国公民，直到战争结束美国才陆续解散这些集中营。


《山巅之城》：6月13日开播

本·阿弗莱克马特·达蒙监制，故事背景在美国波士顿。以1990年代初期减少青少年枪支暴力的虚构项目“波士顿奇迹”为背景，讲述一个布鲁克林来的地方检察官Decourcy Ward(阿尔迪斯·霍奇饰演)和一个腐败但仍备受尊敬的FBI老兵Jackie Rhodes(凯文·贝肯饰演)组队，去拿下一个飞车大盗家族。


《美爪屋》第三季：6月9日开播

美甲店故事继续。


《黑镜》第五季：6月5日上线

Netflix从英国4频道手中抢走《黑镜》版权之后，该剧从早期的每季三集的小而精规模扩充到了每季六集。集数变多让单集的水准起伏变大，从第五季开始，《黑镜》再次缩回了每季三集的规模。

第五季的三个故事分别围绕一位失控的专车司机、一只失控的少女偶像机器人与一对失控的中年男人展开。演员阵容空前豪华——小天后麦莉·赛勒斯，英剧常客“莫娘”安德鲁·斯科特，“猎鹰”安东尼·麦凯、“螳螂女”庞·克莱门捷夫，以及《海王》的反派叶海亚·阿卜杜勒-迈丁林路迪，等等。


《权欲》第六季：8月25日开播

传奇人物50分担当导演。


《亢奋》：6月16日开播

一名青少年在夜总会外被谋杀，而悲剧发生一年后其他青少年同伴试图通过毒品﹑性爱和暴力来逃避现实，以应对无法确定的未来。“蜘蛛侠”女朋友赞达亚主演。



 《血疫》：5月27日开播

朱丽安娜·玛格丽丝主演，讲述埃博拉病毒第一次出现在美国的历史。

剧集改编自理查德·普雷斯顿所著的有关埃博拉病毒及其对人类影响的畅销书。1989年，埃博拉病毒突然出现在华盛顿郊区一个科学实验室的黑猩猩身上，且当时并没有已知的治疗方法。英勇的美军兽医(玛格丽丝饰)与一支秘密军事特警队合作，在疫情蔓延到人类之前，她试图阻止，但这却让她陷入了致命危险。


《诺4法拉2图》：6月2日开播

剧集聚焦扎克瑞·昆图饰演的查理·曼克斯——一个食用小孩子的生命气息来保持青春的超自然人物，在食用了孩子们的生气后，曼克斯把他们的身体储存在“圣诞乐园”。

这是地个冰冷、扭曲、曼克斯想象中的圣诞村庄，在那里，每天都是圣诞节，不快乐是违法的，而孩子们渐渐变成食尸鬼一般的存在。艾什利·康宁斯饰演女主——一位来自新英格兰的少女维克·麦昆，她的出现威胁了曼克斯的整个世界。


《使女的故事》第三季：6月5日上线

艾美奖赢家剧集，第三季回归。


《第二春》第六季：6月12日开播

中年危机继续...


《继承之战》第二季：8月11日开播

该剧围绕国际媒体巨头Roy一家的家庭丑闻内幕，剧中Logan Roy及他的四个孩子控制着全球最大的媒乐媒体集团之一，年迈的父亲开始退出公司，而他的孩子则思索如何抓紧机会继承这帝国。


《朽木》电影版：5月31日开播

西部剧集《朽木》首推电视电影版，原版主演回归。



改编自同名电影。


《黑袍纠察队》：7月26日上线

亚马逊推出的“大尺度”血腥超级英雄剧集。讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。


《行尸之惧》第五季：6月2日开播

《行尸走肉》宇宙在扩张。


《路德》第五季：6月2日开播

时隔四年后回归，伊德瑞斯·艾尔巴也回归继续饰演侦探路德。


《浮华饭店》：6月17日开播

翻牌自同名西班牙语剧集。围绕德米安·比齐尔罗塞莉·桑切斯饰演的夫妇，和他们的成年子女、酒店富有的客人、丑闻、秘密和不断升级的债务展开。


《潘尼沃斯》：7月28日开播

“蝙蝠侠”前传故事。第一季一共十集，每集一个小时，讲述了DC角色“阿福”的起源故事。阿福日后会成为蝙蝠侠布鲁斯·韦恩的传奇管家，这位前英国特种空勤团（SAS）士兵组建了自己的保安公司，后来在上世纪60年代的伦敦，开始与布鲁斯的亿万富翁父亲托马斯一起工作。


《大小谎言》第二季：6月9日开播

妮可·基德曼瑞茜·威瑟斯彭劳拉·邓恩谢琳·伍德蕾佐伊·克拉维兹，五个女人一台戏。第二集中，她们将联手应付前来寻找儿子去世真相的梅丽尔·斯特里普，妮可与梅姨的“婆媳之战”暗潮涌动。


新版《美眉校探》：7月26日上线 

克里斯汀·贝尔回归饰演“美眉校探”。


《女子监狱》第七季：7月26日上线

最终季了。


《怪奇物语》第三季：7月4日上线

孩子们都长大了。来自“逆世界”的神秘势力再次侵袭霍金斯小镇。







   编辑：SaSa

关键词： 娱乐周刊 美剧
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