导演朗·霍华德也不容易，原导演忽然辞职，他临时被迪士尼找过来救场，“一般情况下，拍这个电影要花3年，我只拍了8个月”。





据报道，影片制作成本约2.5亿美元，全球票房3.92亿美元。按照票房达到成本3倍才能回本的一般定律，这无疑是一笔亏本生意。









“电影卖了很多钱，只是没有达到预期，”霍华德说。“我怀着好心帮忙，以为我可以，而且非常开心。一般情况下，拍这个电影要花3年，我只拍了8个月，经历了很多。对于最终成果，我感到很好。我也看到了电影放映时观众的反应，我很喜欢。”













第二点是关于影片故事定位的，朗·霍华德总结为“过于怀旧”。“回到过去，追溯那些角色的起源，或许不是粉丝们所期待的。”霍华德说道。“无论出于什么原因，它都没有击中时代精神。”









“在影片上映前尤其明显。多个算法，包括烂番茄和MTC，都对‘想看指数’和粉丝投票有过分的打压。如果你去看，就会看到很多3、4、5分——我有点忘记烂番茄的评分范围了，是1-5还是1-10来着的，不过是相当高的——然后就是一连串的0分、0.5分或者1分。”霍华德说道。











《游侠索罗》媒体评价新鲜度有70%，比开画时75%略有降低。说实话这个新鲜度不算低，是一部中等偏上水平的电影。





值得一提的是，由于观众打分被水军操纵的行为多次发生，比如《惊奇队长》映前被刷评，从今年2月25日开始，影片上映前，烂番茄不再显示“想看指数”。







