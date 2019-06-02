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"游侠索罗"票房为啥扑街？导演指出原因

档期不佳内容过于怀旧 网上口碑被水军打压

2019-06-02 15:09:00 来源：Mtime时光网

导演朗·霍华德也不容易，原导演忽然辞职，他临时被迪士尼找过来救场，“一般情况下，拍这个电影要花3年，我只拍了8个月”。


　　时光网讯 2018年推出的《游侠索罗：星球大战外传》无论是口碑还是票房，都被“公认”为“星球大战”中最差的一部。

　　据报道，影片制作成本约2.5亿美元，全球票房3.92亿美元。按照票房达到成本3倍才能回本的一般定律，这无疑是一笔亏本生意。

朗霍华德出席影片日本首映

　　近日，电影上映一年后，导演朗·霍华德首次通过媒体发声，回应《游侠索罗：星球大战外传》一直以来遭受的“污名”。

　　“电影卖了很多钱，只是没有达到预期，”霍华德说。“我怀着好心帮忙，以为我可以，而且非常开心。一般情况下，拍这个电影要花3年，我只拍了8个月，经历了很多。对于最终成果，我感到很好。我也看到了电影放映时观众的反应，我很喜欢。”

　　《游侠索罗》原本导演是菲尔·罗德克里斯托弗·米勒这对组合，然而当电影开拍了几个月后，二人因“创作理念分歧”辞职，迪士尼临时找来朗·霍华德救场。

《游侠索罗》预告片

　　那么，为啥“没有达到预期呢”？朗·霍华德自己总结了3条原因。第一，影片的档期《游侠索罗》在阵亡将士纪念日开画，而非以往“星战”电影的圣诞节档期。而且《游侠索罗》距离上一部“星战”电影《星球大战：最后的绝地武士》上映才5个月，粉丝有些观影疲劳了。

　　第二点是关于影片故事定位的，朗·霍华德总结为“过于怀旧”。“回到过去，追溯那些角色的起源，或许不是粉丝们所期待的。”霍华德说道。“无论出于什么原因，它都没有击中时代精神。”

　　对于第三个原因，霍华德认为，《游侠索罗》的开画成绩其实并不差，“基本算得上我个人职业生涯最高开画”，但是问题出在了票房后劲上。他认为，一开画就去看的基本是铁杆粉丝，大部分的“路人”观众会等待口碑发酵后，再决定去不去看；而影片的网上口碑被“水军”操纵了。

　　“在影片上映前尤其明显。多个算法，包括烂番茄和MTC，都对‘想看指数’和粉丝投票有过分的打压。如果你去看，就会看到很多3、4、5分——我有点忘记烂番茄的评分范围了，是1-5还是1-10来着的，不过是相当高的——然后就是一连串的0分、0.5分或者1分。”霍华德说道。

　　那么，这些水军为何这么恨《游侠索罗》？霍华德表示自己也不清楚，不过他猜测，一些粉丝对于《星球大战：最后的绝地武士》的不满，可能助推了水军行为。


《游侠索罗》媒体评价新鲜度有70%，比开画时75%略有降低。说实话这个新鲜度不算低，是一部中等偏上水平的电影。

　　值得一提的是，由于观众打分被水军操纵的行为多次发生，比如《惊奇队长》映前被刷评，从今年2月25日开始，影片上映前，烂番茄不再显示“想看指数”。

　　下一部星球大战电影是《星球大战9》，2019年12月20日公映。

   编辑：飒飒

关键词： 游侠索罗 星球大战 朗霍华德 票房 反思
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游侠索罗：星球大战外传

游侠索罗：星球大战外传 (2018)

7.1

导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇

在线播放

朗·霍华德

朗·霍华德

Ron Howard

职业：导演 | 制作人

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