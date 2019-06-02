20年传奇落幕，凤凰失控黑化，变种人集体爆发迎接最后一战。今日片方发布一支“大战在即”版预告，凤凰女能力全面升级，展现宇宙最强变种人身姿，大战来临前，X战警面临“内忧外患”的严峻挑战，紧张氛围笼罩着全体变种人。









在最新发布的预告中，X战警作为被人类崇拜的超级英雄执行更为艰巨的任务，外太空任务的意外让凤凰女力量逐渐变强并失去控制走向黑化，正邪难辨。





神秘外星人的入侵亦是心怀叵测，随着“你是地球上最强大的人”的诱导对凤凰女产生的巨大影响，全体X战警也将面对前所未有的危机，蓄势待发准备迎接最后一战。















在地球生死存亡的关头，X战警要直面挚友变敌人究竟该“毁灭”还是“救赎”的内心抉择，曾经亲密无间的战友们陷入分崩困境，前所未有的争执和危机充斥在全体X战警之间。在光明黑暗、善良邪恶的交织下，一场大战似乎无可避免。



