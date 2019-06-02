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"X战警:黑凤凰"上映倒计时曝新预告

最后一战蓄势待发 变种人终极命运等待揭晓

2019-06-02 17:13:31 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》将于6月6日登陆全国院线。
　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》将于6月6日登陆全国院线，影片预售现已全面开启。



　　20年传奇落幕，凤凰失控黑化，变种人集体爆发迎接最后一战。今日片方发布一支“大战在即”版预告，凤凰女能力全面升级，展现宇宙最强变种人身姿，大战来临前，X战警面临“内忧外患”的严峻挑战，紧张氛围笼罩着全体变种人。 


 
　　在最新发布的预告中，X战警作为被人类崇拜的超级英雄执行更为艰巨的任务，外太空任务的意外让凤凰女力量逐渐变强并失去控制走向黑化，正邪难辨。

　　神秘外星人的入侵亦是心怀叵测，随着“你是地球上最强大的人”的诱导对凤凰女产生的巨大影响，全体X战警也将面对前所未有的危机，蓄势待发准备迎接最后一战。



　　据悉，影片的基调与前作相比更加黑暗、更加虐心，更具紧张气氛，奥斯卡获奖配乐大师汉斯·季默打造的精彩配乐毫无疑问成为营造气氛的最佳助攻。导演西蒙·金伯格表示汉斯的配乐“能从心里激怒情绪化的气氛”，让观众忍不住热血沸腾。

　　在地球生死存亡的关头，X战警要直面挚友变敌人究竟该“毁灭”还是“救赎”的内心抉择，曾经亲密无间的战友们陷入分崩困境，前所未有的争执和危机充斥在全体X战警之间。在光明黑暗、善良邪恶的交织下，一场大战似乎无可避免。   

　　6月6日，《X战警：黑凤凰》提前北美一天国内上映，影片将以3D/中国巨幕3D/IMAX 3D/DOLBY ATMOS/DOLBY CINEMA/SCREENX/4DX/MX4D全制式登陆全国院线。

   编辑：飒飒

关键词： X战警 预告 黑凤凰 漫威 福斯
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