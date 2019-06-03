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神作《绝杀慕尼黑》点映上座率领跑

上座率高达90%，6月档的黑马就是它了！

2019-06-03 07:31:11 来源：Mtime时光网

俄罗斯票房口碑神作《绝杀慕尼黑》全国点映持续火爆，周末两天点映上座率高达90%，领跑其他影片。

《绝杀慕尼黑》终极海报

　　时光网讯 俄罗斯票房口碑神作《绝杀慕尼黑》全国点映持续火爆，周末两天点映上座率高达90%，影院掌声连连。

　　提前看过电影的幸运影迷纷纷称赞电影“简直然炸了，是一部让人不由自主热泪盈眶的好电影”、“出乎意料的好看，让人时刻都能感到惊喜的好片子，值得二刷”。电影将于6月13日登陆全国院线，暑期档最好看的口碑佳作，即将燃爆影院。

点映场特色十足“色香味”俱全 男女老少齐为电影打call

　　影片《绝杀慕尼黑》根据真实事件改编，讲述1972年美苏冷战期间，苏联篮球教练加兰任临危受命，力排众议向世界宣布要战胜劲敌美国队，并带领苏联队克服重重困难最终站在决赛场上迎战美国队的故事。

　　在周末的特色点映中，男女老少都被电影所表达出的精神内核感染，纷纷结合当地特色为电影应援。在成都“高颜值”观影场中，影片获得高颜值小姐姐们极力推荐“电影中展现出来的拼搏精神是共通的，女生也可以被点燃斗志，一秒变身女王”。



　　“懂球帝”点映场中资深球迷们为电影中教练和球员之间的深厚的情谊所打动，“小鲜肉”们也表示看完电影“想立刻和兄弟们再打场篮球”。

俄罗斯本土票房神作再创黑马奇迹 点映上座率领跑6月档

《绝杀慕尼黑》将成为6月黑马吗

　　《绝杀慕尼黑》此前在俄罗斯本土上映时，以30亿卢布夺得俄罗斯影史本土电影票房冠军，甚至超越了同期好莱坞大片在俄罗斯市场的表现。影片中队员们展出的对胜利的渴望，极大地鼓舞和激励了俄罗斯人民的民族自豪感。

　　自国内超前点映以来，国内观众也对这部俄罗斯票房神话称赞连连。周末两天上座率高达90%以上，领跑整个6月档期中其他新作，不负电影的口碑佳作之称。



　　网友也评价这是一部“虽然知道结果，但是依然会被过程所震撼，绝杀的时候还是情不自禁想振臂高呼”的好电影。

　　电影《绝杀慕尼黑》全国超前点映正在火热进行中，影片将于6月13日登陆国内各大院线。

   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绝杀慕尼黑 俄罗斯 篮球 体育 奥运 批片
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