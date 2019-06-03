



点映场特色十足“色香味”俱全 男女老少齐为电影打call









在周末的特色点映中，男女老少都被电影所表达出的精神内核感染，纷纷结合当地特色为电影应援。在成都“高颜值”观影场中，影片获得高颜值小姐姐们极力推荐“电影中展现出来的拼搏精神是共通的，女生也可以被点燃斗志，一秒变身女王”。











“懂球帝”点映场中资深球迷们为电影中教练和球员之间的深厚的情谊所打动，“小鲜肉”们也表示看完电影“想立刻和兄弟们再打场篮球”。





俄罗斯本土票房神作再创黑马奇迹 点映上座率领跑6月档









自国内超前点映以来，国内观众也对这部俄罗斯票房神话称赞连连。周末两天上座率高达90%以上，领跑整个6月档期中其他新作，不负电影的口碑佳作之称。













网友也评价这是一部“虽然知道结果，但是依然会被过程所震撼，绝杀的时候还是情不自禁想振臂高呼”的好电影。





提前看过电影的幸运影迷纷纷称赞电影“简直然炸了，是一部让人不由自主热泪盈眶的好电影”、“出乎意料的好看，让人时刻都能感到惊喜的好片子，值得二刷”。电影将于6月13日登陆全国院线，暑期档最好看的口碑佳作，即将燃爆影院。