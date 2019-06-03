2019-06-03 07:53:45 来源：Mtime时光网
“权游”风《哥斯拉2》海报
《哥斯拉2》日版剧场版预告
编辑：飒飒
导演：迈克尔·道赫蒂
主演：维拉·法梅加
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导演：加里斯·爱德华斯
主演：亚伦·泰勒-约..
导演：德克斯特·弗莱彻
主演：塔伦·埃格顿
导演：盖·里奇
主演：威尔·史密斯
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晓刚大大
36分钟前
看怪兽打架要剧情吗？基多拉大鹏展翅、雷霆一击，哥斯拉吸核爆发、进化熔岩哥斯拉，这场面肾上腺素飙升，爽就完了。说画面暗的，看不了IMAX就建议双机激光投影厅，普通厅看什么3D电影
iTeamo1分钟前
看的时候没有哪一点是能炸到我的没有起鸡皮疙瘩. 很失望
MR三文鱼
1小时前
国人对于好莱坞视觉片总是那么宽容。。。。
swatyhb1分钟前
因为人家拍的本来就好，不神剧、不弱智、不假！～
龙逍遥plus
这电影能登顶？剧情节奏人物一塌糊涂，能登顶？
只吐不喷那是不可能的1小时前
唯一的优点就是特效
jass43分钟前
这电影不登顶，哪部电影登顶?
ftrybg54331分钟前
看的就是特效，怪兽打架。难道这片子你还能看出奥斯卡？装什么高逼格
zoujia
很多方面比第一部确实提升了一些，但是依然不明白为啥依然是夜景、依然是夜景······
永夜之城
这部票房都要亏本了还在这里吹？总票房全球4亿都不稳
时光用户_14940559411413分钟前
谁告诉你亏本的？坐井观天
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