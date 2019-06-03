网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

中国市场发力"哥斯拉2"登顶全球票房

北美缩水海外进步 "阿拉丁"超"小飞象"

2019-06-03 07:53:45 来源：Mtime时光网

《哥斯拉：怪兽之王》在北美开画成绩比前作大大缩水；在中国市场的助攻下，影片的海外开画票房比前作有所提升。

“权游”风《哥斯拉2》海报

　　时光网讯 《哥斯拉：怪兽之王》这下要变成“哥斯拉：票房之王”了。

　　影片开画首周在全球76个市场共拿下1.79亿美元票房，无悬念在全球周末票房榜上登顶。其中包括北美本土的4900万美元，以及（除北美之外）海外的1.3亿美元。

　　影片在北美的开画成绩比前作《哥斯拉》（9320万美元）缩水，海外成绩有所提升（1.03亿美元）。

　　在海外市场中，中国市场无疑是最大票房，首周贡献7000万美元，比北美高40%。《哥斯拉：怪兽之王》在中国的开画成绩也超越了传奇的前怪兽电影《哥斯拉》《金刚：骷髅岛》



《哥斯拉2》日版剧场版预告

　　除中国之外，影片在“哥斯拉”老家日本拿下840万美元票房，在墨西哥拿下460万美元。

　　另外一部新开画影片，音乐传记片《火箭人》在全球累计拿下5600万美元票房，其中北美本土2500万美元。

　　老片中，迪士尼真人版《阿拉丁》海外再拿下7800万美元票房，目前影片累计全球票房达4.46亿美元，已经超越新《欢乐满人间》（3.49亿美元）和《小飞象》（3.49亿美元）。



   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 全球票房 哥斯拉2 海外票房 阿拉丁 开画票房
关注时光网微信

相关电影/影人

哥斯拉2：怪兽之王

哥斯拉2：怪兽之王 (2019)

7.6

导演：迈克尔·道赫蒂

主演：维拉·法梅加

在线播放

哥斯拉

哥斯拉 (2014)

7.0

导演：加里斯·爱德华斯

主演：亚伦·泰勒-约..

在线播放

火箭人

火箭人 (2019)

0.0

导演：德克斯特·弗莱彻

主演：塔伦·埃格顿

在线播放

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

7.2

导演：盖·里奇

主演：威尔·史密斯

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
4

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
5

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..

查看更多