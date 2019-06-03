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"哥斯拉：怪兽之王"北美开画惊险登顶

比前作退步一半 真人版"阿拉丁"走势稳健

2019-06-03 08:20:18 来源：Mtime时光网

《哥斯拉2》在北美只拿了一天的单日票房冠军，第二天就被《阿拉丁》抢走冠军位置。其开画首周成绩也略超《阿拉丁》惊险登顶。


　　时光网讯 承接近年表现最好的“阵亡将士纪念日”档期，北美市场上周又迎来三部大规模开画的新片。

　　其中华纳和传奇影业联合出品的怪兽大片《哥斯拉2：怪兽之王》上周五在北美4100余家影院正式开画，首周三天进账4900余万美元，成功击败卫冕冠军《阿拉丁》，坐上周末票房冠军宝座。

　　在华纳兄弟2019年发行的作品中，《哥斯拉2》开画成绩只略逊于《大侦探皮卡丘》（首周5437万美元）和《雷霆沙赞》（首周5350万美元）。



　　迪士尼推出的真人童话电影《阿拉丁》次周末再收4200余万美元，退居排行榜亚军。影片比开画首周下跌五成出头，累计票房已超1.85亿美元。

　　在实力较强的几部新片加持下，北美市场热度保持在较高水平。2019年第22个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.69亿美元，大盘仅比上周微跌3.4%，同比《游侠索罗》蝉联冠军的去年同期（大盘1.00亿美元）暴涨近七成。

　　《阿拉丁》的超预期表现让5月市场有了强劲收官，5月北美累计票房高达10.77亿美元，创下仅次于2013年同期的历史第二高成绩。截止目前，全年累计票房已达46.25亿美元，同比去年的缺口也终于缩小至4亿美元以内。

北美周末票房前十名 2019. 05.31-06.02（单位：万美元）



　　派拉蒙发行的音乐传记片《火箭人》首周末开出2500万美元，位列周末票房榜季军。

恐怖片《马大姐》预告

　　环球发行的低成本恐怖片《马大姐》上周五起在2808家影院正式开画，首周末创收1826万美元，排在周末榜第四位。

　　本片由金牌恐怖片制作公司Blumhouse（作品包括《人类清除计划》系列、《潜伏》系列、《逃出绝命镇》等）出品，由奥斯卡获奖演员奥克塔维亚·斯宾瑟领衔主演，故事讲述一群年轻人结识了一个陌生中年女子，陌生女子热情地邀请这群年轻人到自己的家中开Party，然而意外和恐怖的事情却接连发生。本片也是斯宾瑟和《帮助》导演塔特·泰勒时隔八年的再次合作。

　　《马大姐》跟Blumhouse公司其他作品一样，走的是低成本制作路线，影片仅耗资500万美元，而其开画首日票房就达到724万美元，首日就轻松突破制作成本线。在今年上映的恐怖片中，《马大姐》的开画周末成绩跟年初的《密室逃生》基本持平，后者首周三天录得1826万美元。

　　在非洲裔观众（占比36%）的大力捧场下，影片开画成绩领先《人类清除计划》（1737万美元）和《解除好友》（1585万美元），开画表现明显高于市场预期。

　　《马大姐》媒体口碑达到及格水平，Blumhouse公司对质量的控制能力依然在线。而影院调查CinemaScore给本片打出“B-”的分数，观众口碑在恐怖片也达到中等水平。

　　烂番茄网站收录的136家媒体中有84家给出正面评价，好评率达62%（评分5.8/10）。评论表示：“斯宾瑟的表演有效弥补了影片的不少缺点，但是不均匀的节奏和吃力的故事限制了剧本的潜力，作为恐怖片显得过于多愁善感和装腔作势。”

　　基努·里维斯主演的动作系列续集《疾速追杀3》周末三天再揽票房1110万美元，下滑至周末榜第五。影片跌幅仍超过五成，累计票房已超1.25亿美元。



　　华语音乐纪录片《五月天人生无限公司》上周在8家影院小范围点映，首周收获票房4.5万美元，馆均票房不到6000美元，表现平庸。

作者：沉默的橄榄   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 北美周末票房 哥斯拉 阿拉丁

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