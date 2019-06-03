北美周末票房前十名 2019. 05.31-06.02（单位：万美元）

























烂番茄网站收录的136家媒体中有84家给出正面评价，好评率达62%（评分5.8/10）。评论表示：“斯宾瑟的表演有效弥补了影片的不少缺点，但是不均匀的节奏和吃力的故事限制了剧本的潜力，作为恐怖片显得过于多愁善感和装腔作势。”













