





曝光锤哥自我洗脑上瘾

球场上与王牌球员互“逗”





相比以往场面激烈火爆、特效酷炫夺目的物料，NBA特别联动预告片透露出大量笑料。扮演探员H的锤哥遇到麻烦，他已经不知道去哪寻找隐藏于人类中的外星人，泰莎·汤普森饰演的新晋探员M，给出的建议是调查NBA球员，不料精神恍惚的锤哥把这当成自己的主意，原来是他对自己进行了记忆消除留下的后遗症，活脱脱成了一个洗脑上瘾患者。





与NBA球星的见面也颇具喜感，克里斯·保罗在NBA中以视野广泛著称，就连锤哥都赞他“后脑勺上就像长了眼睛”，可随手丢过去的篮球让他原形毕露，原来这位真是眼睛长在后脑勺的外星人，他与锤哥用大眼瞪小眼的方式诠释了台词“我们会一直盯着你”。





两位探员还见到另一位球星拉塞尔·威斯布鲁克，这位外星球员是NBA著名的时尚达人，给二人带来了一场变装秀。看来在黑衣人宇宙里，擅长伪装的外星人早已散布在地球各处，探员们怎样应对众多秘密潜藏在人类中的外星人？又如何保卫人类安全？重重谜团被隐藏在还未上映的电影里。







拉塞尔·威斯布鲁克与黑衣人探员





锤哥泡外星人睡办公室

另类黑衣人制造大笑料





锤哥塑造的黑衣人探员形象，本来走的是经典风流倜傥路线，又融入了克里斯·海姆斯沃斯天生的幽默基因，外表英伦绅士，常常干出让观众笑到泪喷的事来。与外星美女一夜风流之后，不顾满身的触手印记，悄悄起床拿起衣服迅速落跑，又因为睡眠不足上班时在工位上打瞌睡，被搭档泰莎·汤普森抓个正着后强行解释，瞬间神秘的王牌黑衣人化身邻家逗比帅哥。





导演F·加里·格雷在《黑衣人：全球追缉》里设计了更加全球化的黑衣人世界，目前已为广大影迷展示了大量超越想象的黑科技武器、众多稀奇古怪的外星人种，还包括各种让人津津乐道的笑料。观众对此多有期待，非常想知道导演在影片里为克里斯·海姆斯沃斯、泰莎·汤普森划定了一条什么样的搞笑路线？两位表面搭档之间互怼互“逗”的背后，是否还有更多的笑点可以挖掘？









