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NBA的克里斯保罗和威少都是外星人么?

"黑衣人"发NBA联动预告 威少上演变装秀

2019-06-03 08:59:37 来源：Mtime时光网

《黑衣人：全球追缉》发布了与NBA联动的新预告，克里斯·保罗和威少都身为“外星人”特别露面。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司，和腾讯影业联合出品的好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》，全新发布了NBA特别联动预告片，主演“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯、“女武神”泰莎·汤普森首次进入NBA“抓外星人”，与两位NBA知名球星饰演的外星人对质。

　　在与外星球员的对手戏中，锤哥发挥出天生的幽默天赋，短短几句台词和肢体语言将观众带入美式笑梗里。在影片中，他们还会和哪些看似地球人类，实际是外星人的明星搞笑对戏？导演F·加里·格雷到底会为他们的会面开什么样的脑洞？6月14日，全国院线将一一揭露谜底。



曝光锤哥自我洗脑上瘾 
球场上与王牌球员互“逗”

　　相比以往场面激烈火爆、特效酷炫夺目的物料，NBA特别联动预告片透露出大量笑料。扮演探员H的锤哥遇到麻烦，他已经不知道去哪寻找隐藏于人类中的外星人，泰莎·汤普森饰演的新晋探员M，给出的建议是调查NBA球员，不料精神恍惚的锤哥把这当成自己的主意，原来是他对自己进行了记忆消除留下的后遗症，活脱脱成了一个洗脑上瘾患者。

　　与NBA球星的见面也颇具喜感，克里斯·保罗在NBA中以视野广泛著称，就连锤哥都赞他“后脑勺上就像长了眼睛”，可随手丢过去的篮球让他原形毕露，原来这位真是眼睛长在后脑勺的外星人，他与锤哥用大眼瞪小眼的方式诠释了台词“我们会一直盯着你”。

　　两位探员还见到另一位球星拉塞尔·威斯布鲁克，这位外星球员是NBA著名的时尚达人，给二人带来了一场变装秀。看来在黑衣人宇宙里，擅长伪装的外星人早已散布在地球各处，探员们怎样应对众多秘密潜藏在人类中的外星人？又如何保卫人类安全？重重谜团被隐藏在还未上映的电影里。


拉塞尔·威斯布鲁克与黑衣人探员

锤哥泡外星人睡办公室 
另类黑衣人制造大笑料

　　锤哥塑造的黑衣人探员形象，本来走的是经典风流倜傥路线，又融入了克里斯·海姆斯沃斯天生的幽默基因，外表英伦绅士，常常干出让观众笑到泪喷的事来。与外星美女一夜风流之后，不顾满身的触手印记，悄悄起床拿起衣服迅速落跑，又因为睡眠不足上班时在工位上打瞌睡，被搭档泰莎·汤普森抓个正着后强行解释，瞬间神秘的王牌黑衣人化身邻家逗比帅哥。

　　导演F·加里·格雷在《黑衣人：全球追缉》里设计了更加全球化的黑衣人世界，目前已为广大影迷展示了大量超越想象的黑科技武器、众多稀奇古怪的外星人种，还包括各种让人津津乐道的笑料。观众对此多有期待，非常想知道导演在影片里为克里斯·海姆斯沃斯、泰莎·汤普森划定了一条什么样的搞笑路线？两位表面搭档之间互怼互“逗”的背后，是否还有更多的笑点可以挖掘？



　　电影《黑衣人：全球追缉》由史蒂芬·斯皮尔伯格（《头号玩家》《侏罗纪公园》）监制，F·加里·格雷（《速度与激情8》《偷天换日》）执导，克里斯·海姆斯沃斯（《雷神》《复仇者联盟》）、泰莎·汤普森（《雷神3：诸神黄昏》《西部世界》）、连姆尼森（《飓风营救》系列、《真爱至上》）、艾玛汤普森（《黑衣人2》《真爱至上》）、丽贝卡弗格森（《碟中谍6：全面瓦解》《异星觉醒》）等联袂主演。影片将于2019年6月14登陆内地院线，敬请期待！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 黑衣人 NBA 预告片 锤哥 克里斯·海姆斯沃斯
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