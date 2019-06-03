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王晶《追龙2》终极预告重现世纪悍匪

梁家辉古天乐针锋相对善恶对决 6.6上映

2019-06-03 09:44:30 来源：Mtime时光网

王晶、关智耀执导《追龙2》曝光终极预告，梁家辉饰演的“世纪悍匪”龙志强胆大妄为，策划并实施了惊天绑架巨案，与古天乐上演一场善恶终有报的警匪对决。
       

龙志强怒视何天

时光网讯 王晶关智耀联合执导，王晶担任编剧，梁家辉古天乐林家栋邱意浓、叶项明、任达华杜江主演的警匪犯罪电影《追龙Ⅱ》将于6月6日全国上映。今日片方发布终极预告，诸多全新画面及重场戏曝光。梁家辉饰演的“世纪悍匪”龙志强胆大妄为，策划并实施了惊天绑架巨案，与古天乐上演一场善恶终有报的警匪对决。

       今日曝光的终极预告节奏紧凑，通过龙志强的影片对白，将扑朔迷离的案件情节相串联。预告中，凶恶残暴的悍匪龙志强（梁家辉 饰），在英国殖民者准备撤离香港之际，策划并绑架澳门富豪贺不凡，索要赎款高达二十亿。巨额赎金成箱出现的画面和“二十亿，现金，港币，旧钞，不连号”的台词将“世纪悍匪”欲壑难填的本性展露无遗。

       博士（林家栋 饰）对何天（古天乐 饰）说的那句“如果我离开他，他一定会杀了我”表露出世纪悍匪的残暴，也向观众进一步揭示了影片中错综复杂的人物关系。而何天（古天乐 饰）被捆绑在椅子上电击和兔兔（邱意浓 饰）半裸、侧躺的画面则不禁引人遐想。 

       

陆港警方策划合力缉拿龙志强

作为“追龙”系列的升级之作，《追龙II》在案件规模、主演阵容、剧情设定、动作戏份上均进行了提升。在案件量级上，从五亿探长的贩毒案升级到了二十亿绑匪的绑架案，阵容则从“双雄演绎”升级到了“四大影帝善恶对决”。而对于影片中演员的演技，不少观众表示看四大影帝飙戏十分过瘾，尤其是梁家辉结尾仰望金钱落下，古天乐拆炸弹时落下的泪水，博士失去妻子等情节都给自己留下了深刻印象。
 
       值得一提的是，“世纪悍匪”张子强的案件曾被改编成多个版本搬上大银幕。如《贼王》中的任家华、《树大招风》中的张子强、《轰天绑架大富豪》中的戴富强等。

       在此前的采访中，王晶导演表示：“这次《追龙II》与其他警匪片最大的不同就是立场，相比于之前从反派切入的角度，这一次选择了从警察何天的视角进行切入，让观众跟随何天一同去认识悍匪龙志强，同时加强观众对于案件的代入感。”电影《追龙Ⅱ》将于6月6日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 追龙Ⅱ
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