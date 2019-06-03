马达和贝尔共同主演的《极速车王》，今日首次公布预告片。

时光网讯





此前曝光的海报中，两大奥斯卡影帝级人物与无数车迷心中梦幻跑车——橙黄色和亮蓝色搭配的Gulf涂装GT40一起亮相，两大男神演绎先辈的荣誉征战引影迷遐想。影片背景设置在上个世纪60年代，预告中的陈设、服饰、以及老福特T型车处处还原了这种复古风格。当时法国勒芒的赛车赛道，法拉利无疑是最强的王者。





海报 为达到亨利·福特二世“复仇”法拉利的目的，赛车冠军肯·迈尔斯与设计师兼工程师卡罗尔·谢尔比临危受命，研发能击败法拉利的极致赛车。预告中，迈尔斯与谢尔比亲自调教福特GT原型车，飞驰赛车瞬间燃爆的镜头，也让观众感受到极致速度与高度危险的并存。调教和改进过程中遇到了诸多困难，好在两人并未放弃。





迈尔斯夜以继日在赛道上飞驰，而他的工作搭档谢尔比在车间不断弥补缺陷，测试发动机、变速箱，赛车的性能和可靠性变得越来越强。导演曼高德表示：“我希望这部电影能让人像肯和谢尔比那样，思考友谊的价值，这不仅仅是一部关于酷炫跑车和极致速度的电影，我觉得它是一部关于家庭、生存，关于一种基于你信任今生挚友从而超越自我的电影。”





正是因为迈尔斯孩子和妻子的支持，以及谢尔比的辅助，福特才打造出了极速GT40Mk II，开启了勒芒王朝，也让迈尔斯与谢尔比这对老搭档夺走法拉利的极速权杖。



