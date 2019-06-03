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"极速车王"首支预告贝尔联袂马达!

竞速狂飙 真实还原福特法拉利赛场往事

2019-06-03 10:32:11 来源：Mtime时光网

马达和贝尔共同主演的《极速车王》，今日首次公布预告片。
　　时光网讯　近日，由二十世纪福斯电影出品，詹姆斯·曼高德《金刚狼3》导演）执导，克里斯蒂安·贝尔（诺兰《蝙蝠侠》系列）、马特·达蒙《火星救援》）主演的赛车题材电影《极速车王》（暂译）发布首支预告。预告中贝尔出演的赛车手肯·迈尔斯，与马达饰演的传奇赛车设计师卡罗尔·谢尔比组成福特车队，回到被誉为赛车界珠穆拉玛的勒芒24小时拉力赛道。

　　此前曝光的海报中，两大奥斯卡影帝级人物与无数车迷心中梦幻跑车——橙黄色和亮蓝色搭配的Gulf涂装GT40一起亮相，两大男神演绎先辈的荣誉征战引影迷遐想。影片背景设置在上个世纪60年代，预告中的陈设、服饰、以及老福特T型车处处还原了这种复古风格。当时法国勒芒的赛车赛道，法拉利无疑是最强的王者。

海报

　　为达到亨利·福特二世“复仇”法拉利的目的，赛车冠军肯·迈尔斯与设计师兼工程师卡罗尔·谢尔比临危受命，研发能击败法拉利的极致赛车。预告中，迈尔斯与谢尔比亲自调教福特GT原型车，飞驰赛车瞬间燃爆的镜头，也让观众感受到极致速度与高度危险的并存。调教和改进过程中遇到了诸多困难，好在两人并未放弃。

　　迈尔斯夜以继日在赛道上飞驰，而他的工作搭档谢尔比在车间不断弥补缺陷，测试发动机、变速箱，赛车的性能和可靠性变得越来越强。导演曼高德表示：“我希望这部电影能让人像肯和谢尔比那样，思考友谊的价值，这不仅仅是一部关于酷炫跑车和极致速度的电影，我觉得它是一部关于家庭、生存，关于一种基于你信任今生挚友从而超越自我的电影。”

　　正是因为迈尔斯孩子和妻子的支持，以及谢尔比的辅助，福特才打造出了极速GT40Mk II，开启了勒芒王朝，也让迈尔斯与谢尔比这对老搭档夺走法拉利的极速权杖。

　　《极速车王》改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》，讲述了亨利·福特二世、天才企业家李·艾柯卡和赛车冠军肯·迈尔斯、工程师卡罗尔·谢尔比一起经营福特公司，制造梦幻跑车福特GT40，并最终成为第一支勒芒耐力赛冠军的美国车队的故事。影片由奥斯卡获奖演员贝尔与马特·达蒙领衔主演，诺亚·尤佩凯特瑞娜·巴尔夫乔·博恩瑟等实力演员也加盟该片。 
 
　　据悉，该片将在11月15日于北美上映，征战奥斯卡颁奖季的目的不言而喻，足见影片的品质，让我们拭目以待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 疾速车王 福特和法拉利 预告片 贝尔 马特·达蒙
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