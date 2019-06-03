第五届成龙动作电影周，将在今年7月继续落户山西大同，成龙现场透露创办电影周初衷“动作电影人非常辛苦，经常受伤，却始终是幕后英雄，举办动作电影周就是为他们发声。”











据电影频道节目中心主任曹寅介绍，本届成龙动作电影周除开闭幕式外，还将举办“钢铁人”荣誉评选、国际动作电影展映、世界特技人联盟峰会国际论坛、成龙大同世界影迷日及“脱贫攻坚战——星光行动”公益活动等系列主题活动。









此时谈及创办成龙国际动作电影节的初衷，成龙表示“动作电影人非常辛苦，时常面对受伤甚至生命危险，但始终是幕后英雄，在行业内和国际电影节中受到的关注和认可远远不够，举办动作电影周就是为了表彰为世界动作电影做出杰出贡献的电影人，为他们发声。”











据1905电影网副总经理蔡亮介绍，作为电影周重要主体活动的“钢铁人”荣誉评选将面向全球征集动作佳片，并邀请国际知名影人组成国际评委团亲临荣誉评选，最终将评选出最佳动作影片荣誉、最佳动作影片导演荣誉、最佳动作男演员荣誉、最佳动作女演员荣誉、最佳动作指导荣誉等共8项“主荣誉单元”荣誉，及最佳替身荣誉、最佳打斗戏荣誉、最佳新人荣誉3项“特别荣誉单元”荣誉。





据电影频道《今日影评》制片人王程介绍，本届成龙国际动作电影周期间，将举办世界特技人联盟峰会国际论坛。论坛将召集来自世界9个国家的12个特技协会，围绕多个动作电影议题展开讨论，为特技人搭建一个永久、开放、多元、包容的国际化对话平台。

编辑：隐饮