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"南方车站"导演刁亦男:胡歌气质很合适

廖凡亦正亦邪 桂纶镁与万茜都是演技派

2019-06-03 13:51:20 来源：Mtime时光网

在与时光网记者的采访中，入围戛纳主竞赛单元的《南方车站的聚会》导演刁亦男，聊到了选角原因、摄影难度，以及对于昆汀来看他的电影，表达了自己的看法。


　　时光网特稿　刚刚落幕的第72届戛纳国际电影，主竞赛单元中唯一的华语片独苗，正是《白日焰火》导演刁亦男的第四部导演长片《南方车站的聚会》。把新作带到这个极具权威的电影圣坛上，刁亦男接受时光网专访时形容“心情就像是孩子终于生下来了。”我们也有机会与刁亦男的摄影指导老搭档董劲松，讨论实景拍摄的技术挑战，他还分享了一点与胡歌合作的经验。

　　《南方车站的聚会》警匪斗智题材，在戛纳电影节上备受瞩目，新作《好莱坞往事》同样入围了主竞赛单元的导演昆汀·塔伦蒂诺，也带着妻子出席《南方车站》的戛纳首映，从踏上红毯的一刹那起镁光灯就没停过。据悉，四位主演在红毯上就看到昆汀来看片了，在影厅里，昆汀也坐在导演和四位主演前一排，他的投入大家可是看得一清二楚。

昆汀也来看《南方车站》

　　昆汀还在映后与刁亦男握手祝贺，毫不掩饰对影片的喜爱，带领全场观众起立鼓掌，全场反响热烈。虽说昆汀对亚洲电影的热爱是众所皆知，但今年他与刁亦男两人算是主竞赛的竞争对手，出席支持“对手”之举，也展现了国际电影节上导演们互相欣赏作品的大将之风。 “虽然没和他说过话，但从他的反应，我大概知道他是怎么样的想法，”刁亦男说。 

　　“这种关系是导演和导演之间看对方电影，都会有一种对各自电影语言的交流，不用见导演本人，看他的电影就知道导演在说什么。就好像电影可以作为交流工具一样。”《南方车站的聚会》由腾讯影业携手和力辰光等合作伙伴共同出品，从逃亡的黑帮大哥周泽农（胡歌饰演）视角，隐晦而巧妙地映射了社会现实。

　　电影随着周泽农与“陪泳女”刘爱爱（桂纶镁饰演）穿梭在农村小镇之中，更将实景中不同的色调、光影与剧本无缝结合，塑造了虚实模糊的视觉效果，刁亦男的黑色电影美学风格又达到另一个程度。

　　胡歌在片中饰演沉默寡言的黑帮大哥，演出与过往大家对他的形象认知大相径庭。刁亦男说，会选他出演主要是想给一个大家想不到的形象，“胡歌本身气质也比较符合我打造的这个角色，忧郁敏感、沉默寡言的样子，很符合我的要求。另外，他的一张照片也特别打动我，在造型上可塑性很强。”



　　刁亦男认为，警匪片就是要有白与黑的反差，才能撑起两边恨不得对方不存在、又必须有彼此才能实践生存价值的微妙关系。因此，选定多次搭档的廖凡出演刑警大队队长，他可正派可反派的外型也是很重要的因素。“中国俗话说'警匪一家'，”刁亦男说。“虽然是开玩笑，但有时候警察办案，也得把自己装扮得让别人看不出来他的样子。

　　警察也会穿便装，看起来就像江湖里的盗匪、灰色职业的人一样，方便他追捕凶手或搜索讯息，所以彼此都需要对方。”刁亦男与廖凡合作的《白日焰火》拿下了当年柏林电影节的金熊奖（最佳影片），廖凡更以该片，成为中国为数不多的柏林电影节影帝。时隔五年后再合作，刁亦男看到的是廖凡更精进的演技，“他演技和表演上更老练，现在演戏都不用费力，而且很快就能进入我要求的状态。”



　　《白日焰火》女主角桂纶镁，在《南方车站的聚会》中也是担纲女主角，饰演一位在野鹅湖附近工作的陪泳女，因故被卷入周泽农的大逃亡。刁亦男赞赏桂纶镁的演技与敬业，“她本身是一个很好的演员，我感觉她是属于演技派的。来演这样的底层角色她也下了很多功夫，做很多功课，提早去体验生活，观察灰色职业的运作，学武汉话。”

　　《南方车站》饰演黑帮大哥老婆杨淑俊的万茜，刁亦男对他的表演评价也很高，“她是很感性的演员，进入状态也非常快、非常到位，且瞬间就给你一个非常好的表演，表演爆发力非常好。”



　　除了在大银幕前找来合作过的优质演员，幕后也有许多大将是刁亦男的老搭档，如录音指导张阳，以及摄影指导董劲松。董劲松掌镜的《地球最后的夜晚》去年也入围戛纳一种关注单元，更勇夺第55届金马奖最佳摄影奖。比起《白日焰火》，董劲松说刁亦男在《南方车站的聚会》的要求更复杂也更具体，举对看景、拍摄方案、分镜头等，刁亦男的想法表达得比过往更加清晰。

　　 “拍完感觉导演这几年的成长与积累速度很快，”董劲松说，“我回去自己也还得再下功夫，还得学习，不要有差距，因为这次他在视听语言上都有特别大的突破。”董劲松也透露，因为《南方车站》很多戏是以往没有遇过的方案，包含车戏、追戏，所以摄影们特别加工自制了拍摄材料。“像我们有一个自己做的跟拍车，可以把摩托车放到上面。


《白日焰火》的摄影指导也是董劲松

　　基本上就着地，不是腾空的，还可以侧挂、中间挂、或同时前头与两边都挂一辆，后面还可以跟一辆。”這些器材之好用，研发这个器材的摄影拍到一半还开始卖货了呢。而片中多数都是实景拍摄，且有非常多夜戏与水戏，拍摄技术要求非常高。董劲松说，“实景里操作对我来说会遇到很多问题，实景很小，像一场在（万茜角色）家里，廖凡带一堆刑警进去，空间不过就这么大。

　　就一个门到厨房的距离，我还铺轨道用摇臂电控头，就这么丁点大空间我得完成一个长镜头。”虽然实景拍摄面临诺大的空间大小挑战，《南方车站》全是架上拍摄，只有一场戏是肩扛机器拍摄，由胡歌自己扛机器。这场戏是胡歌逃亡到气象站中，自己包扎伤口，隔天醒来迷迷糊糊的举枪练靶戏。董劲松透露，为了要最真实捕捉胡歌的视角，

英文版片名：野鹅湖

　　“我把机器直接搁到胡歌身上，他自己扛的，我只是稍微扶着，怎么甩的时候稍微带一下力度。”

　　这部以“野鹅湖”作为英语片名的《南方车站的聚会》，选定在武汉拍，正是因为当地有许多水的景点，符合剧本需求。但刁亦男透露，“水面上的戏是最难拍的。工作船要和道具船连接在一起，这些工程量本身就很大，晚间在水面上拍戏风浪变化很大，有时候出去之后突然就起风，卷起三级浪，我们就赶紧往回跑。

　　有一次风很大我们还没到岸边，工作船和道具船的连接被吹得快断了，也是有危险性，水面拍摄特别费力。”但在《南方车站》中，饰演夫妻的胡歌与万茜在电影里，从未同时出现在大银幕上，甚至连闪回的画面都没有共同相处的回忆画面。大家对这一点都有不同的解读，而刁亦男则表示，

　　“夫妻俩虽然没有交集，但最后还是聚会了，方式是这个男的完成了他生命价值的兑现，他们最终抱着那一袋东西，等于是又在一起了。”至于是怎么样的兑现方式，就等观众朋友进电影院观片发掘吧。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

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关键词： 刁亦男 南方车站的聚会 戛纳 StephanieWu
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