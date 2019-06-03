在与时光网记者的采访中，入围戛纳主竞赛单元的《南方车站的聚会》导演刁亦男，聊到了选角原因、摄影难度，以及对于昆汀来看他的电影，表达了自己的看法。







时光网特稿









昆汀也来看《南方车站》 昆汀还在映后与刁亦男握手祝贺，毫不掩饰对影片的喜爱，带领全场观众起立鼓掌，全场反响热烈。虽说昆汀对亚洲电影的热爱是众所皆知，但今年他与刁亦男两人算是主竞赛的竞争对手，出席支持“对手”之举，也展现了国际电影节上导演们互相欣赏作品的大将之风。 “虽然没和他说过话，但从他的反应，我大概知道他是怎么样的想法，”刁亦男说。













胡歌在片中饰演沉默寡言的黑帮大哥，演出与过往大家对他的形象认知大相径庭。刁亦男说，会选他出演主要是想给一个大家想不到的形象，“胡歌本身气质也比较符合我打造的这个角色，忧郁敏感、沉默寡言的样子，很符合我的要求。另外，他的一张照片也特别打动我，在造型上可塑性很强。”















警察也会穿便装，看起来就像江湖里的盗匪、灰色职业的人一样，方便他追捕凶手或搜索讯息，所以彼此都需要对方。”刁亦男与廖凡合作的《白日焰火》拿下了当年柏林电影节的金熊奖（最佳影片），廖凡更以该片，成为中国为数不多的柏林电影节影帝。时隔五年后再合作，刁亦男看到的是廖凡更精进的演技，“他演技和表演上更老练，现在演戏都不用费力，而且很快就能进入我要求的状态。”











《白日焰火》女主角桂纶镁，在《南方车站的聚会》中也是担纲女主角，饰演一位在野鹅湖附近工作的陪泳女，因故被卷入周泽农的大逃亡。刁亦男赞赏桂纶镁的演技与敬业，“她本身是一个很好的演员，我感觉她是属于演技派的。来演这样的底层角色她也下了很多功夫，做很多功课，提早去体验生活，观察灰色职业的运作，学武汉话。”



















“拍完感觉导演这几年的成长与积累速度很快，”董劲松说，“我回去自己也还得再下功夫，还得学习，不要有差距，因为这次他在视听语言上都有特别大的突破。”董劲松也透露，因为《南方车站》很多戏是以往没有遇过的方案，包含车戏、追戏，所以摄影们特别加工自制了拍摄材料。“像我们有一个自己做的跟拍车，可以把摩托车放到上面。







《白日焰火》的摄影指导也是董劲松





基本上就着地，不是腾空的，还可以侧挂、中间挂、或同时前头与两边都挂一辆，后面还可以跟一辆。”這些器材之好用，研发这个器材的摄影拍到一半还开始卖货了呢。而片中多数都是实景拍摄，且有非常多夜戏与水戏，拍摄技术要求非常高。董劲松说，“实景里操作对我来说会遇到很多问题，实景很小，像一场在（万茜角色）家里，廖凡带一堆刑警进去，空间不过就这么大。





就一个门到厨房的距离，我还铺轨道用摇臂电控头，就这么丁点大空间我得完成一个长镜头。”虽然实景拍摄面临诺大的空间大小挑战，《南方车站》全是架上拍摄，只有一场戏是肩扛机器拍摄，由胡歌自己扛机器。这场戏是胡歌逃亡到气象站中，自己包扎伤口，隔天醒来迷迷糊糊的举枪练靶戏。董劲松透露，为了要最真实捕捉胡歌的视角，





英文版片名：野鹅湖 我把机器直接搁到胡歌身上，他自己扛的，我只是稍微扶着，怎么甩的时候稍微带一下力度。” ，怎么甩的时候稍微带一下力度。”





这部以“野鹅湖”作为英语片名的《南方车站的聚会》，选定在武汉拍，正是因为当地有许多水的景点，符合剧本需求。但刁亦男透露，“水面上的戏是最难拍的。工作船要和道具船连接在一起，这些工程量本身就很大，晚间在水面上拍戏风浪变化很大，有时候出去之后突然就起风，卷起三级浪，我们就赶紧往回跑。





有一次风很大我们还没到岸边，工作船和道具船的连接被吹得快断了，也是有危险性，水面拍摄特别费力。”但在《南方车站》中，饰演夫妻的胡歌与万茜在电影里，从未同时出现在大银幕上，甚至连闪回的画面都没有共同相处的回忆画面。大家对这一点都有不同的解读，而刁亦男则表示，





“夫妻俩虽然没有交集，但最后还是聚会了，方式是这个男的完成了他生命价值的兑现，他们最终抱着那一袋东西，等于是又在一起了。”至于是怎么样的兑现方式，就等观众朋友进电影院观片发掘吧。