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《X战警：黑凤凰》主创法鲨一美独家专访

法鲨：演了这个系列，让我有钱投资电影新人

2019-06-03 14:53:50 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》中国将映，时光网记者近日独家专访了与詹姆斯·麦卡沃伊（饰演X教授）和迈克尔·法斯宾德（饰演万磁王），听听他俩怎么评价《X战警》系列

　　时光网洛杉矶讯 福斯出品的漫威科幻片《X战警：黑凤凰》即将于6月6日中国内地公映，该影片改编自Chris Claremont 以及 John Byrne的《黑凤凰传奇》漫画书系列，并希望比系列电影的前一部《X战警：背水一战 (2006)》更能忠实于原著，上一部作品并没有特别受欢迎。这是电影系列的第12部作品，也是《X战警：天启》的直接续集。

《X战警：黑凤凰》中文定档预告片

　　这部影片的编剧是西蒙·金伯格，他也曾编写之前的三部X战警电影：《背水一战》2006，《逆转未来》2014以及《天启》2016，而这部剧也是其导演作品的首秀。主要演员班底全数回归，还加入了新人杰西卡·查斯坦。她扮演一位外星变形物种，在电影中能够操纵凤凰，带领其走上‘黑暗’之路。

　　时光网记者近日独家专访了与詹姆斯·麦卡沃伊（饰演X教授）和迈克尔·法斯宾德（饰演万磁王），讨论这个系列电影能够超越同类型其他影片的永恒主题，以及其能让X战警和全世界人对谈的东西。


Mtime：这是你们第四次出演《X战警》系列，是什么一直吸引你们？

詹姆斯·麦卡沃伊：（出演这些剧集）一直以来都对我非常好。给了我们很大的自由，当然酬劳也很高。支付了我的房子以及我母亲的房子（笑）。它一直是过去十年的支柱。当你得到了一些保障，你就可以冒险做些其他的事情，你也可以花6个月的时间呆在家里成为一个父亲。而如果你从一份工作到另外一份工作，那你就会分心你就做不了这些。这有点奢侈，但是一直是非常好的奢侈。

《X战警：第一战》沙滩场景，万磁王和X教授分崩离析

迈克尔·法斯宾德：这完全是一个个人生活和职业生涯的转变。我们所有人都相处得很好，这听起来很老套但我们真的像是一个大家庭。另外从专业角度来说，我可以去印度、巴西或者澳大利亚，人们都知道《X战警》。

这是我的粉丝群中很大一部分能认出我的人。这让我有机会创立一家制作公司，制作那些可能没有资金注入的影片，而因为那样会有新的、鲜活的电影制作人崭露头角。因此它对我来说意味着生命旅程不再单一化。


Mtime：你能告诉我们万磁王在这个故事里是从哪开始的吗，因为我不认为他在原版的黑凤凰漫画书中很出彩？

迈克尔·法斯宾德：我想这可能是我们见过的任何电影系列中最好的地方。他存在于他自己发现的一个独立国家，叫做Genosha。他建立了这个社区，是变种人最好的避风港。这里远离公共生活，自给自足，如果你能遵守社区的规则并参与其中，维持那里的和谐，那么所有人都会受到欢迎。

那是一个美好的概念并且一直良好地运行着，直到琴的出现。万磁王通过琴或者技术上来说是通过野兽，发现了一些信息，将他们带离了哪里，因此现在他暂时离开了Genosha。



Mtime：你觉得你的角色对于彼此的哲学理解吗？

詹姆斯·麦卡沃伊：我想X教授理解他的意识形态，但是我不认为他认为那是正确的方式。奇怪的是，在影片中万磁王的立足点可能比X教授更为正义。

迈克尔·法斯宾德：我认为他（万磁王）更加和平。也许对于X教授在这一点上有些疑问。

詹姆斯·麦卡沃伊：是的，X教授在这点上有点政治化，不是吗？

迈克尔·法斯宾德：我觉得那是X战警系列另外一个伟大的地方，它有一个成熟性在。如果你看见布什总统与奥巴马或克林顿，他们相处融洽；而当他们互相竞选时他们有不同的意识形态。而最近他们则可以坐下来看起来相处得很愉快。你没有必要去憎恨意识形态背后的人，所以我们总说这两个人就像是马尔科姆·艾克斯和马丁·路德·金。



Mtime：忠诚也许是X战警系列电影的主题之一。这对于你们个人而言有多重要呢？

迈克尔·法斯宾德：当然，对我而言，那是朋友最重要的特性之一。我非常看中它，事实上，在影片中万磁王因为忠诚离开了。那也是为什么他离开了Genosha，这关于忠诚和惩罚。

詹姆斯·麦卡沃伊：我觉得在《X战警》中，忠诚度在不断受到挑战。他们是一群对彼此非常忠诚的人，但当然，他们被迫需要去反抗这种忠诚，或者说试图去触及忠诚的底线。对我来言，忠诚是非常重要的。我想这真的非常重要。忠诚有很多种表现形式和力度，有些人无论如何都会坚持。

Mtime：在这部电影中，似乎X教授的原则给他的X战警们带来了伤害。正如你说的那样，他正在变得政治化，而魔形女却在这一点上挑战他…

詹姆斯·麦卡沃伊：嗯，这是忠诚出错的例证。他忠于自己的原则，而他的原则就是服务于那些他觉得忠诚的人，他的家庭，以及延伸至整个‘变异’社区。但是比起服务的人，他更忠实于那个原则本身。而原则本应该用来服务些什么的。我认为那就是自我在主导。

Mtime：你们已经和这些角色相处大概十年了。这样的经历为你们的认知和角色诠释提供了怎样的启发？

詹姆斯·麦卡沃伊：我想我之前习惯于努力让自己放松，而我可能不再那么努力了。

迈克尔·法斯宾德：这是一个有趣的问题，因为一开始你在试图通过打破一点什么来被认识到，而天花板却又很难打破。因此，这变成了一个非常独特的体验。在过去的几年里，我意识到这一点，并没有让我的生活在很长时间里黯然失色。那就是专注于自我，试图去探索这些角色。


Mtime：对于一次又一次地扮演同样的角色，有哪些挑战？

詹姆斯·麦卡沃伊：我不认为在过去的十年扮演X教授或者再扮演十年，有任何困难。我想，这就像你去做电视，你可能在前几集有非常精彩的剧集，但是你不喜欢第五季或者第六集的剧情。或者如果说剧情是好的，但是你就是不喜欢它的走向呢？这就有点像这个，但是没有什么必然的内在困难，因为已经十多年了。你只是在工作室或者编剧想要带你走向的地方的掌控之下，有时候对此你真的很兴奋，有时候又会像是‘Aarrgghh!（有点泄气）’但是西蒙在这点上做得很好。

迈克尔·法斯宾德：而且，他（西蒙）对这类的意见都持开放态度，他真的很喜欢这些。你可以转过身询问是否可以稍微修改一下措辞，或者你可能想要从漫画书或者其他故事元素中探索一个方面，他总是保持开放的态度乐于接受，而那也不是你必须找到的东西。

Mtime：你们会给年轻的演员什么样的建议？

迈克尔·法斯宾德：别管我，我在喝咖啡！你也可以现在就放弃，（笑）。我只是在开玩笑。

詹姆斯·麦卡沃伊：我给出的最好的建议之一是相信你的直觉。

迈克尔·法斯宾德：Steve McQueen所说的其中一句话总是留在我的脑海里，“你有一天会死去，所以如果你自己做了点蠢事又有什么关系。”你必须走出去，并准备好一败涂地以至于真正找到你擅长的事情，然后将一些令人回味或者原创的或者有趣的东西带回来。

你必须无所畏惧，因为大部分时候你可能都会面临一屋子的陌生人，你可能刚刚认识他们，你可能不得不做些令人尴尬的事情，而你必须克服这一点。 

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警 黑凤凰 迈克尔·法斯宾德 詹姆斯·麦卡沃伊
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