时光网讯
印度口碑力作《无所不能》
6月2日在北京举办首映礼，男女主演赫里尼克·罗斯汉
、亚米·高塔姆
第一次来到中国进行电影宣传，影迷们的热情让他们很受感动，现场大秀中文，还与影迷们体验了特别的小游戏。影片将于6月5日全国上映。
作为唱、跳、演俱佳的明星，赫里尼克·罗斯汉被称为史泰龙、布拉德·皮特和迈克尔·杰克逊印度版的三合一。罗斯汉还表示自己曾在上海学过两个月的武术，喜欢成龙、爱看周星驰的《少林足球》
，两人还默契地都选择《卧虎藏龙》作为自己最爱的中国电影，亚米曾一遍一遍地反复看。罗斯汉现场更是大秀中文，数次向现场的粉丝与嘉宾大胆喊出“我爱你”，还表示中国观众对电影的接受度很高，很愿意去接受不同国家的电影。
印度天王来华也是流量担当
赫里尼克·罗斯汉和亚米·高塔姆都是第一次来中国，电影《无所不能》的首映礼简直是印度粉丝们的大福利。在“印度影迷观影专场”气氛尤为热烈，作为印度流行文化的忠实受众，他们不仅为两位演员送上精心准备的兼具中印风情的礼物，更是大胆挑战偶像，歌声里切磋技艺。粉丝们与赫里尼克和亚米共唱电影主题曲，为他们献上动情的表白，令两位演员深受感动，从没想过自己在中国会这样受欢迎。赫里尼克·罗斯汉在印度本土贵为天王级明星，由此可见，来到中国也是当之无愧的流量担当。
盲人复仇故事深刻批判现实
电影《无所不能》是一部以盲人视角为切入点，讲述权贵与平民、施暴与复仇的印度电影。它涉及了近两年印度被广为诟病的女性侵犯、机构腐败问题，又带着英雄主义的爱恨纠缠、江湖气的个人声张正义，批判力度之深刻实属罕见。
赫里尼克·罗斯汉在活动中说到，最吸引自己加盟演出的就是剧本，剧本非常精彩，非常多的悬念和谜题，一个盲人如何实现复仇，通过很多不可思议的手段打击敌人，他的角色在片中设立了一系列高智商的局中局。这是影片最好看的地方，也是吸引他创作的最大原因。亚米·高塔姆认为，虽然影片大多数时候很灰暗和压抑，但这同样教会人们勇敢，为了保护爱人和爱自己的人需要做到无所不能，敢于直面生活的困境。
电影《无所不能》由印度卡夫电影制作私营有限责任公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行及译制，天津启泰文化传播有限公司协助推广。桑贾伊·古普塔导演，赫里尼克·罗斯汉、亚米·高塔姆主演，将于6月5日全国上映。
编辑：ho