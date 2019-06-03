时光网讯
今天（6月3日）是日本女星长泽雅美
的32岁生日！
12岁当选“东宝灰姑娘”
长泽雅美2000年1月9日参加"东宝灰姑娘"选拔赛，年仅12岁成为史上最年轻的最高奖获得者，踏入演艺圈。
2004年时借着《在世界的中心呼唤爱》
一片而成为多个日本本土电影颁奖典礼中史上最年轻的最佳女配角(17岁)，也因而成为深受各地年轻人所喜爱的清纯派偶像。
那时候长泽雅美继续塑造着不同类型的高中女生，由其主演反应差生报考东大的励志电视剧《龙樱》
在社会上亦造成很大的话题。
2008年横空出世的话题日剧《最后的朋友》
因涉及同性恋、家庭暴力等时下热点，并对年轻人面临各种困惑心理进行了细腻剖析，亦成为当时的话题之作。
附赠一张不可描述的剧照 《最后的朋友》
之后，长泽雅美在电视剧和电影上进行了诸多尝试，但反响均不佳。2011年，长泽雅美带着主演影片《桃花期》
再战影坛。片中长泽一改清纯路线，剪短头发，以直率性感的新形象示人，大获成功。
2019年《假面饭店》
父亲是前日本国脚
长泽雅美的父亲叫长泽和明，1978年-1985年间担任日本国家足球队的中场。由于与他踢同一位置的是大明星、曾为日本国足踢进26球的木村和司，长泽和明并没有获得太多上场的机会，仅代表国家队踢了9场国际A级比赛。
长泽和明1980年加入雅马哈发动机足球俱乐部，在荷兰籍外教马里乌斯·约翰·奥夫特执教后成为雅马哈主力。1988年，由于伤病原因，30岁的长泽和明就早早宣布隐退。
长泽雅美的父亲长泽和明，退役后一直担任足球教练，前年退休
之后，长泽和明开启了足球教练生涯，陆续担任雅马哈发动机、本田技研工业、索尼仙台等多个俱乐部的教练。2001年，长泽和明开始担任静冈县常叶学园橘高校足球部教练，并带领学校打入全国选拔赛。
日本足坛传奇中山雅史的妻子发掘了长泽雅美
为日本攻入世界杯首球的中山雅史，是长泽雅美爸爸的徒弟
长泽雅美是长泽和明的长女，1987年出生于静冈县磐田市。1991年到1993年，长泽和明执教以磐田市为根据地的雅马哈足球俱乐部期间，带出了曾为日本国足踢入世界杯首个进球的传奇人物中山雅史。
日本球员娶艺人的“传统”由来已久。中山雅史的妻子是东宝艺人生田智子
中山雅史后来回忆说，那时候长泽雅美尚在上小学，有时会随父亲一起吃饭。中山雅史的妻子生田智子
是东宝艺能旗下的艺人，听长泽雅美的妈妈说起过女儿想当艺人，于是告诉她有“东宝灰姑娘”这个比赛。后来长泽雅美就真的去参加了。
会说一口流利的普通话
2012年，长泽参演2014年播出的台湾偶像剧《流氓蛋糕店》，饰演会说普通话的日本人，搭档蓝正龙
。她坚持以中文讲对白，为此接受特训2周，每天学习9小时。拍摄期间，更每天在酒店花费3-4小时背诵台词。
电视剧拍完之后，为了继续提高汉语能力，自费在台湾呆了一个月。
2014电影《太平轮》合作金城武
多说一门语言的工夫没有白费。2014年，长泽雅美参演吴宇森执导的华语片《太平轮》，与金城武饰演恋人。
最近，她参演的以中国春秋战国为背景的《王者天下》
在日本上映，为此剧组进行了不少与中国文化相关的宣传。在综艺节目中，长泽雅美再秀中文，惹得山崎贤人惊叹。
12年11月，当时正在台湾拍剧的长泽雅美出席金马影展
她的百变形象还有这些！——
2014日剧《年轻人们》演农民！
编辑：飒飒