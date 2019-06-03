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32岁的她，迎来了演艺生涯新的高峰

你不知的长泽雅美：会中文父亲是日本国脚

2019-06-03 15:09:50 来源：Mtime时光网

长泽雅美32岁生日快乐！关于她的这些事，你知道吗？！
　　时光网讯 今天（6月3日）是日本女星长泽雅美的32岁生日！

近期上映的《行骗天下：剧场版》票房喜人

　　她是日本最大电影公司东宝的头牌女星，年少成名佳作不断。今年还没过完一半，她就主演了三部高票房大作《假面饭店》《王者天下》《行骗天下：剧场版》，32岁的她事业迎来新的高峰。

12岁当选“东宝灰姑娘”



　　长泽雅美2000年1月9日参加"东宝灰姑娘"选拔赛，年仅12岁成为史上最年轻的最高奖获得者，踏入演艺圈。

2004电影《在世界中心呼唤爱》

　　2004年时借着《在世界的中心呼唤爱》一片而成为多个日本本土电影颁奖典礼中史上最年轻的最佳女配角(17岁)，也因而成为深受各地年轻人所喜爱的清纯派偶像。


2005日剧《龙樱》

　　那时候长泽雅美继续塑造着不同类型的高中女生，由其主演反应差生报考东大的励志电视剧《龙樱》在社会上亦造成很大的话题。


　　2008年横空出世的话题日剧《最后的朋友》因涉及同性恋、家庭暴力等时下热点，并对年轻人面临各种困惑心理进行了细腻剖析，亦成为当时的话题之作。


2011电影《桃花期》


附赠一张不可描述的剧照

　　《最后的朋友》之后，长泽雅美在电视剧和电影上进行了诸多尝试，但反响均不佳。2011年，长泽雅美带着主演影片《桃花期》再战影坛。片中长泽一改清纯路线，剪短头发，以直率性感的新形象示人，大获成功。


2019年《假面饭店》


2019年漫改大片《王者天下》


口碑日剧的电影版《行骗天下：剧场版》

　　这些年中，长泽雅美带来数不清的佳作。今年还没过完一半，她就主演了三部高票房大作《假面饭店》《王者天下》《行骗天下：剧场版》，32岁的她事业迎来新的高峰。

父亲是前日本国脚


　　长泽雅美的父亲叫长泽和明，1978年-1985年间担任日本国家足球队的中场。由于与他踢同一位置的是大明星、曾为日本国足踢进26球的木村和司，长泽和明并没有获得太多上场的机会，仅代表国家队踢了9场国际A级比赛。


　　长泽和明1980年加入雅马哈发动机足球俱乐部，在荷兰籍外教马里乌斯·约翰·奥夫特执教后成为雅马哈主力。1988年，由于伤病原因，30岁的长泽和明就早早宣布隐退。


长泽雅美的父亲长泽和明，退役后一直担任足球教练，前年退休

　　之后，长泽和明开启了足球教练生涯，陆续担任雅马哈发动机、本田技研工业、索尼仙台等多个俱乐部的教练。2001年，长泽和明开始担任静冈县常叶学园橘高校足球部教练，并带领学校打入全国选拔赛。

日本足坛传奇中山雅史的妻子发掘了长泽雅美


为日本攻入世界杯首球的中山雅史，是长泽雅美爸爸的徒弟

　　长泽雅美是长泽和明的长女，1987年出生于静冈县磐田市。1991年到1993年，长泽和明执教以磐田市为根据地的雅马哈足球俱乐部期间，带出了曾为日本国足踢入世界杯首个进球的传奇人物中山雅史。


日本球员娶艺人的“传统”由来已久。中山雅史的妻子是东宝艺人生田智子

　　中山雅史后来回忆说，那时候长泽雅美尚在上小学，有时会随父亲一起吃饭。中山雅史的妻子生田智子是东宝艺能旗下的艺人，听长泽雅美的妈妈说起过女儿想当艺人，于是告诉她有“东宝灰姑娘”这个比赛。后来长泽雅美就真的去参加了。

会说一口流利的普通话



　　2012年，长泽参演2014年播出的台湾偶像剧《流氓蛋糕店》，饰演会说普通话的日本人，搭档蓝正龙。她坚持以中文讲对白，为此接受特训2周，每天学习9小时。拍摄期间，更每天在酒店花费3-4小时背诵台词。

　　电视剧拍完之后，为了继续提高汉语能力，自费在台湾呆了一个月。


2014电影《太平轮》合作金城武

　　多说一门语言的工夫没有白费。2014年，长泽雅美参演吴宇森执导的华语片《太平轮》，与金城武饰演恋人。

　　最近，她参演的以中国春秋战国为背景的《王者天下》在日本上映，为此剧组进行了不少与中国文化相关的宣传。在综艺节目中，长泽雅美再秀中文，惹得山崎贤人惊叹。


12年11月，当时正在台湾拍剧的长泽雅美出席金马影展

她的百变形象还有这些！——




2011是枝裕和电影《奇迹》



2014日剧《年轻人们》演农民！

2015电影《海街日记》里演熟女


2016电影《请叫我英雄》提携后辈有村架纯

2017电影《银魂》里搞笑

2017电影《散步的侵略者》里严肃

2018《初吻50次》还是能清纯回来

   编辑：飒飒

关键词： 长泽雅美 东宝公主 日本明星 寿星
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