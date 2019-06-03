长泽雅美32岁生日快乐！关于她的这些事，你知道吗？！









12岁当选“东宝灰姑娘”













长泽雅美2000年1月9日参加"东宝灰姑娘"选拔赛，年仅12岁成为史上最年轻的最高奖获得者，踏入演艺圈。





2004电影《在世界中心呼唤爱》



























2011电影《桃花期》



附赠一张不可描述的剧照











2019年《假面饭店》





父亲是前日本国脚









长泽雅美的父亲叫长泽和明，1978年-1985年间担任日本国家足球队的中场。由于与他踢同一位置的是大明星、曾为日本国足踢进26球的木村和司，长泽和明并没有获得太多上场的机会，仅代表国家队踢了9场国际A级比赛。









长泽和明1980年加入雅马哈发动机足球俱乐部，在荷兰籍外教马里乌斯·约翰·奥夫特执教后成为雅马哈主力。1988年，由于伤病原因，30岁的长泽和明就早早宣布隐退。







长泽雅美的父亲长泽和明，退役后一直担任足球教练，前年退休





之后，长泽和明开启了足球教练生涯，陆续担任雅马哈发动机、本田技研工业、索尼仙台等多个俱乐部的教练。2001年，长泽和明开始担任静冈县常叶学园橘高校足球部教练，并带领学校打入全国选拔赛。





日本足坛传奇中山雅史的妻子发掘了长泽雅美







为日本攻入世界杯首球的中山雅史，是长泽雅美爸爸的徒弟





长泽雅美是长泽和明的长女，1987年出生于静冈县磐田市。1991年到1993年，长泽和明执教以磐田市为根据地的雅马哈足球俱乐部期间，带出了曾为日本国足踢入世界杯首个进球的传奇人物中山雅史。







日本球员娶艺人的“传统”由来已久。中山雅史的妻子是东宝艺人生田智子









会说一口流利的普通话















电视剧拍完之后，为了继续提高汉语能力，自费在台湾呆了一个月。







2014电影《太平轮》合作金城武





多说一门语言的工夫没有白费。2014年，长泽雅美参演吴宇森执导的华语片《太平轮》，与金城武饰演恋人。











12年11月，当时正在台湾拍剧的长泽雅美出席金马影展





她的百变形象还有这些！——



























2014日剧《年轻人们》演农民！ 2014日剧《年轻人们》演农民！





















编辑：飒飒