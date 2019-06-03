日本国民动画IP高达将在今年暑期首登内地银幕，剧场版《机动战士高达NT》定档7月12日上映，与高达同天上映的新片还有印度科幻片《宝莱坞机器人2.0》，影片是2010年《宝莱坞机器人之恋》的续作。





















《宝莱坞机器人2.0》





在《宝莱坞机器人之恋》第一部中，机器人七弟因对城市带来巨大损坏而被拆解。《宝莱坞机器人2.0》讲述前作结束8年后的故事。





科学家瓦西（拉吉尼坎塔饰）创造了新的人类机器人妮娜（艾米·杰克逊饰），她能更好地理解人类的情感。有一天，城市里各处的手机开始消失。一个鸟类怪物在城市中肆虐，造成巨大的破坏。瓦西认为这是第五种元素的力量，并决定让七弟再次回归。瓦西在七弟和妮娜的帮助下，追踪消失的手机位置时，他发现这不是第五种力量，而是已故教授帕克什·拉詹(阿克谢·库玛尔饰)化身成了一种人类力量。