网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

开播40年，高达首登内地！剧场版定档7.12

"宝莱坞机器人2.0"同天上映 对撞日本国民IP

2019-06-03 16:43:56 来源：Mtime时光网

日本国民动画IP高达将在今年暑期首登内地银幕，剧场版《机动战士高达NT》定档7月12日上映，与高达同天上映的新片还有印度科幻片《宝莱坞机器人2.0》，影片是2010年《宝莱坞机器人之恋》的续作。

　　时光网讯 开播四十年的日本国民级动画IP高达将在今年暑期首登内地银幕，正式与中国粉丝见面。剧场版电影《机动战士高达NT》今日定档7月12日上映，定档海报同步曝光。

　　1979年4月7日，第一部机动战士高达动画在日本播出，时至今日已整整过去了40年。目前，高达系列涵盖了电视动画、OVA、剧场版动画在内的各类动画作品，相继衍生出了模型手办、漫画、小说、游戏等周边产品不计其数，影响力覆盖全世界，高达已成为日本动漫文化的象征与代表之一。电影《环太平洋2》中独角兽高达短暂的镜头，《头号玩家》里正派化身高达大战哥斯拉的火爆场面，短短几十秒便引来无数粉丝的惊叹。

《机动战士高达NT》先导预告

　　此次，《机动战士高达NT》围绕着曾逃过卫星坠落灾难的奇迹之子，以及承载了其灵魂的独角兽高达三号机展开。

　　与高达同时定档7月12日上映的新片还有印度科幻大制作《宝莱坞机器人2.0：重生归来》，影片是2010年电影《宝莱坞机器人之恋》的续作。续集依然由导演S·尚卡尔创作剧本并回归执导，男主角拉吉尼坎塔将继续出演。

《宝莱坞机器人2.0》

　　在《宝莱坞机器人之恋》第一部中，机器人七弟因对城市带来巨大损坏而被拆解。《宝莱坞机器人2.0》讲述前作结束8年后的故事。

　　科学家瓦西（拉吉尼坎塔饰）创造了新的人类机器人妮娜（艾米·杰克逊饰），她能更好地理解人类的情感。有一天，城市里各处的手机开始消失。一个鸟类怪物在城市中肆虐，造成巨大的破坏。瓦西认为这是第五种元素的力量，并决定让七弟再次回归。瓦西在七弟和妮娜的帮助下，追踪消失的手机位置时，他发现这不是第五种力量，而是已故教授帕克什·拉詹(阿克谢·库玛尔饰)化身成了一种人类力量。

   编辑：Joker

关键词： 高达 宝莱坞机器人 定档
关注时光网微信

相关电影/影人

机动战士高达NT

机动战士高达NT (2018)

0.0

导演：吉沢俊一

主演：David Moo

在线播放

宝莱坞机器人2.0：重生归来

宝莱坞机器人2.0：重生归来 (2018)

0.0

导演：S·尚卡尔

主演：拉吉尼坎塔

在线播放

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
4

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
5

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..

查看更多