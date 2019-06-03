时光网讯
开播四十年的日本国民级动画IP高达将在今年暑期首登内地银幕，正式与中国粉丝见面。剧场版电影《机动战士高达NT》
今日定档7月12日上映，定档海报同步曝光。
1979年4月7日，第一部机动战士高达动画在日本播出，时至今日已整整过去了40年。目前，高达系列涵盖了电视动画、OVA、剧场版动画在内的各类动画作品，相继衍生出了模型手办、漫画、小说、游戏等周边产品不计其数，影响力覆盖全世界，高达已成为日本动漫文化的象征与代表之一。电影《环太平洋2》
中独角兽高达短暂的镜头，《头号玩家》
里正派化身高达大战哥斯拉的火爆场面，短短几十秒便引来无数粉丝的惊叹。
此次，《机动战士高达NT》
围绕着曾逃过卫星坠落灾难的奇迹之子，以及承载了其灵魂的独角兽高达三号机展开。
在《宝莱坞机器人之恋》第一部中，机器人七弟因对城市带来巨大损坏而被拆解。《宝莱坞机器人2.0》讲述前作结束8年后的故事。
科学家瓦西（拉吉尼坎塔饰）创造了新的人类机器人妮娜（艾米·杰克逊饰），她能更好地理解人类的情感。有一天，城市里各处的手机开始消失。一个鸟类怪物在城市中肆虐，造成巨大的破坏。瓦西认为这是第五种元素的力量，并决定让七弟再次回归。瓦西在七弟和妮娜的帮助下，追踪消失的手机位置时，他发现这不是第五种力量，而是已故教授帕克什·拉詹(阿克谢·库玛尔饰)化身成了一种人类力量。