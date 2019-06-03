时光网讯
6月3日，第22届上海国际电影节公布金爵奖主竞赛单元入围名单，《拂乡心》
、《春潮》《铤而走险》
三部中国电影入围。本届上影节将于6月15日-24日举行。
据悉，《拂乡心》
是秦海璐
继《到阜阳六百里》
（秦海璐是编剧之一和主演）后，打造的“归乡三部曲”之第二部，聚焦一位不为人知的老人，渴望回归故土的故事。《拂乡心》
也是秦海璐首次以导演身份呈现的大银幕作品，聚焦时代变迁下的个人命运波澜，情系异乡异客的归根乡愁。
《春潮》
中，郝蕾
、金燕玲
搭档饰演一对母女，电影通过一个中国三代人家庭的故事，展现一段时代背景下的“原生家庭”之痛。
《铤而走险》
由华语黑色犯罪类型电影领军人物曹保平
担任监制，FIRST青年影展最佳剧情片得主甘剑宇
导演，大鹏
、欧豪
、李梦
、曹炳琨
、沙宝亮
等主演，片中大鹏颠覆出演，一反往常喜剧形象，饰演小人物刘小俊卷入一起犯罪案件，牵扯出案件背后更多的秘密。该片将于今年暑期档上映。
金爵奖主竞赛入围影片名单
国家/地区：俄罗斯
导演：帕维尔·龙金
国家/地区：伊朗
导演：雷萨·米尔卡里米
国家/地区：墨西哥
导演：盖尔·加西亚·贝纳尔
国家/地区：意大利
导演：赛尔乔·鲁比尼
国家/地区：格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典
导演：迪托·钦察泽
国家/地区：巴西
导演：埃米利亚诺·库尼亚
《一首小夜曲》（LITTLE NIGHTS, LITTLE LOVE）
国家/地区：日本
导演：今泉力哉
国家/地区：德国
导演：卡洛斯·A·莫莱利
国家/地区：巴西
导演：阿伦·戴伯通
国家/地区：中国
导演：秦海璐
国家/地区：意大利/斯洛文尼亚
导演：卡蒂娅·凑丽娅
《光影守护者》（SHYRAKSHY: GUARDIAN OF THE LIGHT）
国家/地区：哈萨克斯坦
导演：叶尔梅克·图萨诺夫
国家/地区：中国
导演：杨荔钠
《木生日光下》（TREES UNDER THE SUN）
国家/地区：印度
导演：比朱·达摩达兰
国家/地区：中国
导演：甘剑宇
编辑：hello王小羊