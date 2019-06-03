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三部中国电影入围金爵奖主竞赛单元

秦海璐导演处女作情系乡愁 郝蕾金燕玲大鹏飙戏

2019-06-03 16:34:36 来源：Mtime时光网

《拂乡心》、《春潮》《铤而走险》三部中国电影入围上影节金爵奖主竞赛单元。
　　时光网讯  6月3日，第22届上海国际电影节公布金爵奖主竞赛单元入围名单，《拂乡心》《春潮》《铤而走险》三部中国电影入围。本届上影节将于6月15日-24日举行。





　　据悉，《拂乡心》秦海璐《到阜阳六百里》（秦海璐是编剧之一和主演）后，打造的“归乡三部曲”之第二部，聚焦一位不为人知的老人，渴望回归故土的故事。《拂乡心》也是秦海璐首次以导演身份呈现的大银幕作品，聚焦时代变迁下的个人命运波澜，情系异乡异客的归根乡愁。

　　《春潮》中，郝蕾金燕玲搭档饰演一对母女，电影通过一个中国三代人家庭的故事，展现一段时代背景下的“原生家庭”之痛。 

　　《铤而走险》由华语黑色犯罪类型电影领军人物曹保平担任监制，FIRST青年影展最佳剧情片得主甘剑宇导演，大鹏欧豪李梦曹炳琨沙宝亮等主演，片中大鹏颠覆出演，一反往常喜剧形象，饰演小人物刘小俊卷入一起犯罪案件，牵扯出案件背后更多的秘密。该片将于今年暑期档上映。

金爵奖主竞赛入围影片名单

《兄弟会》（BROTHERHOOD）
国家/地区：俄罗斯
导演：帕维尔·龙金

《梦之城堡》（CASTLE OF DREAMS）
国家/地区：伊朗
导演：雷萨·米尔卡里米

《逃离小镇》（CHICUAROTES）
国家/地区：墨西哥
导演：盖尔·加西亚·贝纳尔

《天助吾友》（THE GREAT SPIRIT）
国家/地区：意大利
导演：赛尔乔·鲁比尼

《呼吸之间》（INHALE-EXHALE）
国家/地区：格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典
导演：迪托·钦察泽

国家/地区：巴西
导演：埃米利亚诺·库尼亚

《一首小夜曲》（LITTLE NIGHTS, LITTLE LOVE）
国家/地区：日本
导演：今泉力哉 

《生日》（MANY HAPPY RETURNS）
国家/地区：德国
导演：卡洛斯·A·莫莱利

《痴梦芭蕾》（PACARRETE）
国家/地区：巴西
导演：阿伦·戴伯通

《拂乡心》（THE RETURN）
国家/地区：中国
导演：秦海璐

《罗莎》（ROSA）
国家/地区：意大利/斯洛文尼亚
导演：卡蒂娅·凑丽娅

《光影守护者》（SHYRAKSHY: GUARDIAN OF THE LIGHT）
国家/地区：哈萨克斯坦
导演：叶尔梅克·图萨诺夫

《春潮》（SPRING TIDE）
国家/地区：中国
导演：杨荔钠

《木生日光下》（TREES UNDER THE SUN）
国家/地区：印度
导演：比朱·达摩达兰

《铤而走险》（VORTEX）
国家/地区：中国
导演：甘剑宇


   编辑：hello王小羊

关键词： 拂乡心 春潮 铤而走险 金爵奖 主竞赛
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