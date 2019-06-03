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导演高希希携战争新片《八子》重回江西

电影特辑揭秘拍摄艰辛 刘端端邵兵再现"兄弟背"

2019-06-03 17:53:20 来源：Mtime时光网

高希希透露，剧组在当地转战密林、河滩、山谷多处取景，时值寒冬又遭遇极端天气，近两个月的拍摄期里非雨即雾，主创和工作人员连续奋战，甚至在冰冷泥泞的河水里一泡就是好几个小时，极其辛苦。
　　时光网讯  一家八子，满门忠烈。根据赣南真实事件改编的战争片《八子》即将于6月21日全国上映。日前导演高希希与主演刘端端邵兵等现身江西赣州，讲述创作幕后故事，片方同时曝光了一支南昌方言版“战争”特辑。

　　在上世纪30年代的赣南中央苏区，“满门忠烈”的场景绝不鲜见，一位老人将自己八个儿子全部送上战场就是最真实的写照，而《八子》讲述的正是那段血与火的往事。





　　此番携新片回到家乡江西，高希希导演表示：“《八子》中的老母亲最后没有等来自己的儿子们，但她等来了一个新中国。所以我最初听到‘八子参军’这个故事的时候内心就深受震撼，作为一个土生土长的江西人，我觉得自己有责任和义务，让更多人知道这个故事，并且通过这个故事更加了解苏区精神。”

　　《八子》于去年 12月在江西开机，谈及拍摄细节高希希透露，当时剧组在当地转战密林、河滩、山谷多处实地取景，时值寒冬又遭遇几十年不遇的极端天气，前后近两个月的拍摄期里非雨即雾没有晴过一天，主创和工作人员连续奋战，甚至在冰冷泥泞的河水里一泡就是好几个小时，极其辛苦。
　


　　据悉，《八子》采用了母子情、兄弟情、战友情三线并叙的结构，再现那段悲壮往事。活动现场，刘端端（饰幼弟杨满崽）和邵兵（饰大哥杨大牛）也兄弟重聚帅气同框，刘端端从身后抱起大哥邵兵的一幕更是诠释手足情深。

　　另外，两人还揭秘了电影泪点——哥哥大牛就像小时候一样背起弟弟满崽上演“兄弟背”，然而实际上，满崽即将要去完成一项极为危险的任务……作为家里仅剩的两兄弟，彼此都希望对方活着，但是他们最终还是选择了战场，为了更多人的和平安宁战斗。

   编辑：hello王小羊

关键词： 高希希 八子 特辑
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