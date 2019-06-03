谈到正在进行的新作计划，奉俊昊导演透露：“我的电影虽然很难说准是一个类型，但我觉得更贴近于恐怖电影吧。”





奉俊昊日前在接受韩国媒体采访时表示正在准备两部新作，其中一部是发生在首尔的恐怖事件，虽然没有透露更详细的内容，但他还是补充道：“我的电影虽然很难说准是一个类型，但我觉得更贴近于恐怖电影吧。”









而对于是否还有海外活动的计划，奉俊昊导演强调：“如果能给我剪辑权，随时都可以，要最开始写在合同里的那种，我电影的编辑权和任何人都绝对没有商量。“







金棕榈影片《寄生虫》剧照 金棕榈影片《寄生虫》剧照





“《玉子》是600亿韩币的预算，但Netflix让我放手去做。18禁也可以，说是因为创作越线都没关系，即便影院上映的问题有些困难，但是因为这个原因我就和Netflix合作了。”





刚刚摘得金棕榈的《寄生虫》在奉俊昊导演眼中已经成为“过去”了。还没有看到《寄生虫》？下一步作品可能已经在路上了。