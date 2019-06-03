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奉俊昊导演谈新作"更像恐怖片"

海外计划？“给我最终剪辑权，随时可以”

2019-06-03 18:19:30 来源：Mtime时光网

谈到正在进行的新作计划，奉俊昊导演透露：“我的电影虽然很难说准是一个类型，但我觉得更贴近于恐怖电影吧。”

奉俊昊导演手捧金棕榈

　　时光网讯 奉俊昊导演日前透露了新作计划，据称是一部“已经酝酿了10年的作品“，“更像是恐怖电影”。此外他还谈到了海外计划，表示“随时都可以，只要给我最终剪辑权”。

　　奉俊昊日前在接受韩国媒体采访时表示正在准备两部新作，其中一部是发生在首尔的恐怖事件，虽然没有透露更详细的内容，但他还是补充道：“我的电影虽然很难说准是一个类型，但我觉得更贴近于恐怖电影吧。”

　　谈到这部正在计划的新作规模，奉俊昊导演谈到：“我觉得还是《母亲》《寄生虫》这样规模的电影拍起来最顺手吧，不是钱的问题，而是电影本身的规模。我喜欢这样体量的电影。《雪国列车》《玉子》虽然也拍了，也并不是说牵涉到国外很辛苦。像猪的CG制作这部分还是有些负担的。场所并不是重要的，韩国和海外，在哪里制作项目并没有很大的区别。”

　　而对于是否还有海外活动的计划，奉俊昊导演强调：“如果能给我剪辑权，随时都可以，要最开始写在合同里的那种，我电影的编辑权和任何人都绝对没有商量。“


金棕榈影片《寄生虫》剧照

　　“《玉子》是600亿韩币的预算，但Netflix让我放手去做。18禁也可以，说是因为创作越线都没关系，即便影院上映的问题有些困难，但是因为这个原因我就和Netflix合作了。”

　　刚刚摘得金棕榈的《寄生虫》在奉俊昊导演眼中已经成为“过去”了。还没有看到《寄生虫》？下一步作品可能已经在路上了。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奉俊昊 寄生虫
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奉俊昊

奉俊昊

Joon-ho Bong

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人 | 剪辑

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