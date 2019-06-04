杰森·克拉克接受时光网专访，谈拍摄史蒂芬·金改编恐怖片《宠物坟场》给他留下的“阴影”。













《宠物坟场》中字预告片 我在拍这场戏的时候，花了超过一个月的时间。所以，我真的很崩溃——首先，单是精神上的，你要戴着各种道具，穿过满是污泥和蚊子的场景，而且整场戏都是在晚上拍摄的，身体非常吃不消。” 聊到这里，克拉克陷入沉思，似乎迷失在深沉的遐想中。“你要和Louis一起，处在一个可怕的空间里，他的孩子被卡车撞死了，我记得在小说里这个过程只持续了三天。”他解释说，“但是





“精神上也是，”克拉克说到，“恐怖电影很艰难，你知道吗？真的很难做好，我要和猫以及其他动物一起工作。”说到这里他笑了起来——缓解了氛围的紧张感。“你会很疲倦，”他说道，“但当然，你会联想到自己的孩子，想到失去自己的孩子，这让人很难过。这个故事中有很懂地方，能够让你感同身受。所以它非常有趣，但也很艰难。”





影片当中的猫主演日前去世 电影拍得太艰难，克拉克坦言电影让他回忆起自己人生中的过往经历，尽管这些事情比电影更恐怖。“你要付出很多代价才能理解自己想要的东西，”克拉克分享说，“就像Louis，我的妻子和我之前有一度也出现了感情问题——因为要花很多时间和精力忙工作上的事情，还要全世界各地到处飞。为了让这段关系可以继续下去，你必须克服这些问题，彼此敞开心扉。”





克拉克希望电影关注——包括斯蒂芬·金的书迷，以及从未看过原著的电影观众——能够体会《宠物坟场》中角色关系中的感情基础。







