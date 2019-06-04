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杰森克拉克：拍《宠物坟场》要"付出代价"

身体精神都吃不消 拍完恐怖片仍心有余悸

2019-06-04 15:37:20 来源：Mtime时光网

杰森·克拉克接受时光网专访，谈拍摄史蒂芬·金改编恐怖片《宠物坟场》给他留下的“阴影”。

　　时光网讯 杰森·克拉克对紧张的电影和角色并不陌生。他曾经出演过根据真实事件改编、讲述生存的戏剧《绝命海拔》，超自然恐怖电影《温彻斯特》，达米恩·查泽雷的太空电影《登月第一人》，以及《猎杀本拉登》《污泥》等等主题复杂的作品。而他的新电影，改编自斯蒂芬·金1983年的经典小说的《宠物坟场》，对于这位49岁澳大利亚演员的影响，几乎超过了他之前的任何作品。

　　“Lewis Morgan（电影《余波》里的角色）更加复杂，也更讲究技术，毕竟要讲清楚故事发生了什么，”克拉克说到，这部即将上演的电影，除了他以外还有凯拉·奈特利和亚里山大·斯卡斯加德两位主演。“电影三个主角，让故事变得非常复杂，你很难对他们三个人的生活和感情进行批判。但对于日常生活，Louis Creed（《宠物坟场》中的角色）对我的影响很大...…”

《宠物坟场》中字预告片

　　聊到这里，克拉克陷入沉思，似乎迷失在深沉的遐想中。“你要和Louis一起，处在一个可怕的空间里，他的孩子被卡车撞死了，我记得在小说里这个过程只持续了三天。”他解释说，“但是我在拍这场戏的时候，花了超过一个月的时间。所以，我真的很崩溃——首先，单是精神上的，你要戴着各种道具，穿过满是污泥和蚊子的场景，而且整场戏都是在晚上拍摄的，身体非常吃不消。

　　“精神上也是，”克拉克说到，“恐怖电影很艰难，你知道吗？真的很难做好，我要和猫以及其他动物一起工作。”说到这里他笑了起来——缓解了氛围的紧张感。“你会很疲倦，”他说道，“但当然，你会联想到自己的孩子，想到失去自己的孩子，这让人很难过。这个故事中有很懂地方，能够让你感同身受。所以它非常有趣，但也很艰难。”

影片当中的猫主演日前去世

　　电影拍得太艰难，克拉克坦言电影让他回忆起自己人生中的过往经历，尽管这些事情比电影更恐怖。“你要付出很多代价才能理解自己想要的东西，”克拉克分享说，“就像Louis，我的妻子和我之前有一度也出现了感情问题——因为要花很多时间和精力忙工作上的事情，还要全世界各地到处飞。为了让这段关系可以继续下去，你必须克服这些问题，彼此敞开心扉。”

　　克拉克希望电影关注——包括斯蒂芬·金的书迷，以及从未看过原著的电影观众——能够体会《宠物坟场》中角色关系中的感情基础。

　　“在我看来，这是一部非常令人不安和恐惧的电影，”他说：“我认为观众在最近四年的时间里，甚至在《遗传厄运》《寂静之地》上映之前，就已经把恐怖电影当做剧情片来看待。托妮·科莱特和艾米莉·布朗特的表演提升了电影的质量。所以，这些电影触及到了更深的层次。电影很恐怖，我在拍摄的时候也感到不安，而对于斯蒂芬·金来说，这部作品也让他满意。这是我最喜欢的书之一，原著非常黑暗，探讨的是男人为了拯救他的家庭需要付出些什么。一旦你有这样的信念，相信世界上拥有能够让人起死回生的东西，然后你就会沿着这个继续努力下去。我想说，这是一部非常紧张的小说，而电影很好地还原了这种紧张感。”

作者：Brent Simon   编辑：ho

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 宠物坟场 杰森·克拉克 BrentSimon
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宠物坟场

宠物坟场 (2019)

5.9

导演：凯文·库尔施

主演：杰森·克拉克

在线播放

杰森·克拉克

杰森·克拉克

Jason Clarke

职业：演员

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