“Lewis Morgan（电影《余波》
里的角色）更加复杂，也更讲究技术，毕竟要讲清楚故事发生了什么，”克拉克说到，这部即将上演的电影，除了他以外还有凯拉·奈特利和亚里山大·斯卡斯加德两位主演。“电影三个主角，让故事变得非常复杂，你很难对他们三个人的生活和感情进行批判。但对于日常生活，Louis Creed（《宠物坟场》中的角色）对我的影响很大...…”
聊到这里，克拉克陷入沉思，似乎迷失在深沉的遐想中。“你要和Louis一起，处在一个可怕的空间里，他的孩子被卡车撞死了，我记得在小说里这个过程只持续了三天。”他解释说，“但是我在拍这场戏的时候，花了超过一个月的时间。所以，我真的很崩溃——首先，单是精神上的，你要戴着各种道具，穿过满是污泥和蚊子的场景，而且整场戏都是在晚上拍摄的，身体非常吃不消。
”
“精神上也是，”克拉克说到，“恐怖电影很艰难，你知道吗？真的很难做好，我要和猫以及其他动物一起工作。”说到这里他笑了起来——缓解了氛围的紧张感。“你会很疲倦，”他说道，“但当然，你会联想到自己的孩子，想到失去自己的孩子，这让人很难过。这个故事中有很懂地方，能够让你感同身受。所以它非常有趣，但也很艰难。”
电影拍得太艰难，克拉克坦言电影让他回忆起自己人生中的过往经历，尽管这些事情比电影更恐怖。“你要付出很多代价才能理解自己想要的东西，”克拉克分享说，“就像Louis，我的妻子和我之前有一度也出现了感情问题——因为要花很多时间和精力忙工作上的事情，还要全世界各地到处飞。为了让这段关系可以继续下去，你必须克服这些问题，彼此敞开心扉。”
克拉克希望电影关注——包括斯蒂芬·金的书迷，以及从未看过原著的电影观众——能够体会《宠物坟场》中角色关系中的感情基础。
“在我看来，这是一部非常令人不安和恐惧的电影，”他说：“我认为观众在最近四年的时间里，甚至在《遗传厄运》
和《寂静之地》
上映之前，就已经把恐怖电影当做剧情片来看待。托妮·科莱特和艾米莉·布朗特的表演提升了电影的质量。所以，这些电影触及到了更深的层次。电影很恐怖，我在拍摄的时候也感到不安，而对于斯蒂芬·金来说，这部作品也让他满意。这是我最喜欢的书之一，原著非常黑暗，探讨的是男人为了拯救他的家庭需要付出些什么。一旦你有这样的信念，相信世界上拥有能够让人起死回生的东西，然后你就会沿着这个继续努力下去。我想说，这是一部非常紧张的小说，而电影很好地还原了这种紧张感。”