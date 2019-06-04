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《八佰》领衔2019暑期档开战！

内地影市压力山大 急需票房黑马降临

2019-06-04 07:03:40 来源：Mtime时光网

2019暑期档开战！

内地影市压力山大 急需票房黑马

六月底"蜘蛛侠"压轴

《少年的你》《超级的我》

七月上旬看"八佰"

《爱宠》《扫毒2》《素人特工》

七月下"银河补习班"

《刀背藏身》《伟大的愿望》

八月上旬"上海堡垒"

《烈火英雄》《使徒2》《小Q》

这些新片档期待定

《叶问4》《铤而走险》

暑期档电影一览表

上半年内地电影市场压力山大，全年KPI能否完成，暑期档的作用至关重要。管虎执导的《八佰》、刘德华的《扫毒2》、邓超的《银河补习班》还有国产科幻片《上海堡垒》，谁能成为下一个票房黑马？
       时光网特稿 随着炎炎夏日的来临，国内暑期档即将拉开帷幕（7-8月）。从6月底开始，有几十部部新片将陆续登陆内地院线。中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档作用至关重要。

       2019年上半年已过去五个月，内地电影市场表现并不乐观，从春节档过后连续几个月票房均出现下滑，前五月累计综合票房为269.85亿，而去年同期为284.53亿，相差足有14.68亿，想要追上压力山大。

     

《蜘蛛侠：英雄远征》6月28日内地上映，全球最早

如果想完成今年全年票房增长目标，暑期档至少需要一部票房50亿+，或者两部票房25亿+的超级大片，才能撑得起来。

       作为和春节档同样重要的档期，6月28日有延续《复联4》故事的《蜘蛛侠：英雄远征》周冬雨主演的《少年的你》同档期上映。

       7月则更为热闹，管虎执导的战争大片《八佰》率先打头阵，这部充满“热血硬核”气质的国产片，颇有成为票房大黑马的潜质。随后还有包括进口动画片《爱宠大机密2》刘德华古天乐领衔主演的《扫毒2》邓超自导自演的《银河补习班》，以及“前任”系列导演田羽生执导的《伟大的愿望》，武侠片《刀背藏身》等片组团上映。



       8月已定档的国产片还不太多，值得关注的主要有三部：黄晓明杜江主演的《救火英雄》张家辉古天乐主演的港片《使徒行者2》以及舒淇鹿晗领衔的国产科幻片《上海堡垒》，类型挺丰富，主创阵容也算强大。

       时光君预计，七月中下旬到八月，预计至少还会有两部以上顶级阵容的国产或进口大片空降暑期档：比如周星驰《美人鱼2》早在2018年6月就已杀青，甄子丹主演的《叶问4》宣传动作也不少，是否会定档暑期呢？

       在进口片中，有望引进的有迪士尼动画大片《狮子王》，还有昆汀执导、小李子、布拉德·皮特主演的《好莱坞往事》，以及由“巨石”强森和杰森·斯坦森主演的《速度与激情：特别行动》——最近两部“速激”系列电影在国内票房都超过20亿以上。

《速度与激情：特别行动》如果能定档暑期，对市场的助力应该很大

       回顾最近几年市场我们发现，暑期档需要有重要大片拉动市场。

       2015年暑期档《捉妖记》《煎饼侠》《大圣归来》三部影片的总票房为45.55亿，堪称国产片最强“三驾马车”。2016年暑期档票房最高的《盗墓笔记》票房刚满10亿，强片缺席导致整体市场疲软。



       2017年暑期档的盛况想必大家还历历在目，《战狼2》在七月底上映后引爆观众情绪，一路刷爆各种纪录，最终该片内地票房定格在56.8亿，登顶内地影史票房总冠军，在全年票房占比超过1/10。

       2018年暑期档，国产片的类型变得更加丰富，徐峥主演的《我不是药神》拔得头筹票房突破30亿，口碑票房双丰收；沈腾主演的喜剧片《西虹市首富》斩获25.45亿，黄渤的《一出好戏》也有13.5亿的成绩，国产片前三名的成绩加起来，可以和《战狼2》抗衡了。

       2019年暑期档，管虎执导的战争片《八佰》备受关注，它能否像《战狼2》一样成为超强种子选手，让我们拭目以待！

作者：YY   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 暑期档前瞻 八佰 少年的你 蜘蛛侠 银河补习班 爱宠大机密2

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