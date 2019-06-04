上半年内地电影市场压力山大，全年KPI能否完成，暑期档的作用至关重要。管虎执导的《八佰》、刘德华的《扫毒2》、邓超的《银河补习班》还有国产科幻片《上海堡垒》，谁能成为下一个票房黑马？

作者：YY 编辑：隐饮

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