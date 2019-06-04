时光网特稿 随着炎炎夏日的来临，国内暑期档即将拉开帷幕（7-8月）。从6月底开始，有几十部部新片将陆续登陆内地院线。中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档作用至关重要。
2019年上半年已过去五个月，内地电影市场表现并不乐观，从春节档过后连续几个月票房均出现下滑，前五月累计综合票房为269.85亿，而去年同期为284.53亿，相差足有14.68亿，想要追上压力山大。
如果想完成今年全年票房增长目标，暑期档至少需要一部票房50亿+，或者两部票房25亿+的超级大片，才能撑得起来。
时光君预计，七月中下旬到八月，预计至少还会有两部以上顶级阵容的国产或进口大片空降暑期档：比如周星驰
的《美人鱼2》
早在2018年6月就已杀青，甄子丹
主演的《叶问4》
宣传动作也不少，是否会定档暑期呢？
《速度与激情：特别行动》如果能定档暑期，对市场的助力应该很大
回顾最近几年市场我们发现，暑期档需要有重要大片拉动市场。
2017年暑期档的盛况想必大家还历历在目，《战狼2》
在七月底上映后引爆观众情绪，一路刷爆各种纪录，最终该片内地票房定格在56.8亿，登顶内地影史票房总冠军，在全年票房占比超过1/10。
2019年暑期档，管虎执导的战争片《八佰》
备受关注，它能否像《战狼2》
一样成为超强种子选手，让我们拭目以待！